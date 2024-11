Trabalhador com nível superior ganha R$4 mil a mais se comparado aos de nível médio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) referentes ao terceiro trimestre mostram que profissionais com nível superior recebem 135% a mais do que aqueles que concluíram apenas o ensino médio, o que representa uma diferença de R$ 4 mil.

Em Mato Grosso do Sul, especialmente em Campo Grande, há uma diferença significativa nos rendimentos de profissionais com níveis de escolaridade distintos. Enquanto trabalhadores com ensino médio completo recebem, em média, R$ 2.601,00, aqueles com nível superior alcançam um rendimento médio de R$ 6.118,00.

Se considerada a área de atividade exercida, o setor da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura sai a frente, com uma média salarial de R$ 3.332,00, em seguida da Indústria geral com R$ 2.717,00.

No âmbito estadual, Mato Grosso do Sul ocupa a 8ª posição entre as unidades da federação (UFs) com o maior rendimento médio do trabalho principal. O rendimento médio real mensal habitual foi de R$ 3.291, com estabilidade em relação ao segundo trimestre de 2024 (R$ 3.243) e uma leve redução em comparação ao terceiro trimestre de 2023 (R$ 3.378).

Entre todas as UFs, o maior rendimento médio foi registrado no Distrito Federal, com R$ 5.225,00, seguido por São Paulo, com R$ 3.863,00. Os menores valores foram observados no Maranhão e em Alagoas, ambos com R$ 2.020,00.

