Usina de Itaipu alcança produção recorde de 3 bilhões de megawatts-hora

Economia

Autoridade monetária criou indicador para monitorar novas regras da modalidade de crédito

O Banco Central criou um indicador para monitorar as novas regras do rotativo do cartão de crédito. Desde janeiro, os juros desta modalidade estão limitados ao valor original da dívida. O índice traz os primeiros impactos do novo teto de juros de 100% no rotativo do cartão de crédito e já mostra uma queda nos juros cobrados pelas instituições financeiras.

A criação do novo índice foi comemorada pela Abranet, que considera a medida "como mais uma ferramenta para maior transparência sobre números e sobre a indução da competição visando menores taxas".

Em nota ao Valor, a Febraban ressaltou a transparência que o novo método traz, mas destaca que "prosseguirá nos debates técnicos, buscando soluções estruturais para enfrentar as causas do ainda elevado patamar de juros, visando ao reequilíbrio do principal instrumento de financiamento do consumo no Brasil, com maior transparência e uma efetiva e sustentável redução dos juros".

O QUE ACONTECEU

O Banco Central criou uma ferramenta para monitorar os juros do rotativo. O BC selecionou para seu acompanhamento uma amostra de 15 instituições financeiras, que representam cerca de 80% desse mercado de crédito, para fornecer informações relativas ao chamado "muro inglês".

A proposta é mostrar a proporção dos juros cobrados em relação ao valor inicial da dívida. O índice será divulgado mensalmente.

Conforme a Abranet, dados de janeiro deste ano "já mostram redução das taxas de juros cobradas dos consumidores." Ainda, segundo a associação, a portabilidade de dívida do cartão, "que dará poder de negociação aos consumidores, com potencial de ser o grande indutor de redução de taxa de juros, aumentando a competição e reduzindo os juros cobrados no rotativo de cartão de maneira estrutural e sustentável, só iniciará em julho próximo."

"A Abranet e seus associados aguardam a mensuração dos dados sobre queda de juros nos próximos meses e principalmente o início da portabilidade de dívida de cartão, que certamente trará efeitos benéficos para os milhões de consumidores que hoje, ao acessarem a linha de rotativo do cartão de crédito, não têm nenhum poder de negociação (só podem tentar negociar com o banco que emitiu seu cartão). Seguimos acompanhando os indicadores e as medidas regulatórias em prol da maior competição e transparência, e em defesa da manutenção e incentivo do poder de compra dos brasileiros", afirma a Abranet, em nota.