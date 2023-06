Variação do IPCA em Campo Grande fica 0,07% acima da média nacional

INFLAÇÃO DOMADA

O acumulado em 12 meses foi de 3,94%, abaixo do piso do intervalo das projeções dos analistas, que iam de 3,95% a 4,13%

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou maio com alta de 0,23%, ante um avanço de 0,61% registrado em abril, informou na manhã desta quarta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,24% a 0,45%, com mediana positiva em 0,33%.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 2,95%, de acordo com o IBGE. O resultado acumulado em 12 meses foi de 3,94% até maio, ante taxa de 4,18% até abril, abaixo do piso do intervalo das projeções dos analistas, que iam de 3,95% a 4,13%, com mediana de 4,03%.

Os preços de Alimentação e bebidas aumentaram 0,16% em maio, após alta de 0,71% em abril. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual para o IPCA. Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve estabilidade em maio, após ter avançado 0,73% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,58%, ante alta de 0,66% em abril.