Águia Negra e Naviraiense empatam sem gols em jogo truncado pela Série B

Em um jogo truncado e sem grandes emoções, Águia Negra e Naviraiense terminaram em 0 a 0 na terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Segunda Divisão. A partida ocorreu neste domingo (22), no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande.

A partida entre os dois favoritos da Série B gerou um clima de decisão devido à luta pelo acesso. A torcida de ambas as equipes se inflamou, mas o jogo ficou aquém da qualidade esperada pela imprensa e pelos torcedores.

Com o empate sem gols, as posições dos clubes na tabela não foram alteradas. O líder do estadual, Águia Negra, soma 7 pontos, enquanto o Jacaré do Cone Sul vem na sequência com 4 pontos e um jogo a menos.

O próximo jogo do Águia Negra será fora de casa, contra o Operário Caarapoense, no próximo domingo (29), no Estádio do Carecão, em Caarapó. Já o Naviraiense receberá o Sete de Setembro no Estádio do Virotão, em Naviraí.

Segue a tabela abaixo do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B

Águia Negra 7 pontos

Naviraiense 4 pontos

Comercial 3 pontos

Operário Caarapoense 1 ponto

Sete de Setembro 1 ponto



Comercial vence e respira na segundona

Após duas derrotas, demissões e crise financeira, o Comercial respira fundo na briga pela vaga na elite do futebol sul-mato-grossense, vencendo o Operário Caarapoense, por 2 a 1, de virada.

m pEartida disputada neste sábado (21), no Estádio Carecão, o Colorado saiu atrás do placar, o primeiro gol do jogo saiu aos sete minutos do 1º tempo em um erro na saída de bola do Comercial. Thiago ganhou a bola pela esquerda e rolou para Matheus dominar e bater no canto de João Augusto, fazendo 1 a 0 para o time da casa.

No fim do primeiro tempo, o Comercial pressionou em busca do empate e conseguiu já nos acréscimos. Depois de escanteio cobrado pela esquerda aos 46 minutos, o goleiro Otávio deu um murro na bola e afastou parcialmente. Juninho ficou com a sobra e cruzou para Caio Vidal, de peixinho, desviar e igualar o placar.

No segundo, o Comercial chegou ao gol da virada aos 26 minutos. Em cobrança de escanteio pela esquerda, a bola passou por todo mundo até chegar em Donato que, de cabeça, mandou para a rede, colocando o Colorado na frente.

Atrás no placar, a situação do Tigre do Vale ficou mais complicada aos 35 minutos, quando Nathan foi expulso, deixando o time de Caarapó com um jogador a menos e sem força para evitar a derrota em casa.

A vitória de virada do Colorado, por 2 a 1, tira o Comercial da lanterna da Série B, o clube campo-grandense que busca o acesso para voltar à primeira divisão não havia pontuado na competição, perdendo os dois primeiros jogos disputados contra o Naviraiense e Água Negra.

Com os primeiros três pontos somados, o Comercial folga na próxima rodada e fecha o primeiro turno no dia 5 de outubro, sábado, contra o Sete de Setembro, em Itaporã.

COMPETIÇÃO

A segunda divisão do Estado é disputada em fase única, com todos os cinco clubes participantes se enfrentando em turno e returno.

Após as oito rodadas, o time que somar mais pontos é declarado campeão e os dois primeiros colocados garantem acesso à Série A de 2025.

