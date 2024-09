Fora de casa, Águia Negra vence e afunda o Comercial na Série B

Amarildo (19) cobra pênalti para marcar o segundo gol do Águia Negra no Jacques da Luz - Foto: Rodrigo Moreira/FFMS

A reestruturação do Esporte Clube Comercial não está nada fácil e ganha capítulos dramáticos para o futuro de um dos maiores clubes do estado. Na tarde deste sábado (14), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, carinhosamente apelidado de “Vermelhinho”, o Comercial perdeu para o Águia Negra por 2 a 0 e complicou sua situação no Campeonato Sul-Mato-Grossense da segunda divisão.

O jogo, válido pela 2ª rodada do estadual da Série B, era visto como essencial para garantir uma vitória e não ficar atrás dos concorrentes pelas duas vagas na primeira divisão, que começa em janeiro de 2025.

A partida, que foi realizada de portões fechados devido à falta de laudos, começou de forma estudada e sem muita emoção. O primeiro gol saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, em função de uma falha defensiva do Comercial.

O gol saiu em uma jogada pelo meio-campo, com o zagueiro do Águia Negra, Luiz Pereira, tocando para Cy, que viu o lateral-esquerdo Iago Livre e passou a bola para ele. A bola bateu na defesa comercialina e sobrou novamente para Iago, que empurrou para o fundo das redes. 1 a 0 para a equipe de Rio Brilhante.

Após o gol, o Comercial tentou iniciar uma pressão, mas o meio-campo cometeu muitos erros no último toque e a equipe demonstrou, em certos momentos da partida, um certo nervosismo na tomada de decisões.

Na segunda etapa, o técnico do Comercial, Thiago Lopes, tentou mexer com a equipe, mas suas modificações não surtiram efeito dentro de campo.

O segundo gol da partida aconteceu somente aos 32 minutos da etapa final. Em um lance na área, Wesley tentou dominar a bola e foi derrubado por Donato, resultando em um pênalti. O atacante do Águia Negra, Amarildo, que saiu do banco de reservas, cobrou com perfeição, no canto, com um chute alto e forte, sem chance de defesa para o goleiro do Comercial, Rodolpho, fechando o placar em 2 a 0.

O segundo gol da equipe de Rio Brilhante deixou os jogadores do Comercial visivelmente desconfortáveis dentro de campo, e o time se abateu, não conseguindo reagir.

O Comercial soma a sua segunda derrota na competição de pontos corridos e enfrenta no próximo sábado (21), às 15h, no Estádio do Carecão, o Operário Caarapoense. Já o Águia Negra, que acumulou duas vitórias seguidas, enfrenta o Naviraiense no próximo domingo (22), às 17h, no Estádio do Chavinha, em Itaporã (MS).

Mais jogos …

As emoções do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B continuam neste domingo (15) pelo interior do estado. Hoje, às 15h, no Estádio do Chavinha, o Sete de Setembro enfrenta o Operário Caarapoense.

Tabela

Águia Negra 6 pontos

Naviraiense 3 pontos

Operário Caarapoense 0 pontos

Sete de Setembro 0 pontos

Comercial 0 pontos



