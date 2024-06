Ainda sem pontuar, CREC/Juventude recebe o Fortaleza (CE) hoje (06)

Capitão do CREC/Juventude, Gustavo (de amarelo), marcando um jogador do Náutico (PE) - Foto: Jayme Marques

Após perder por 3x0 na última rodada para o Náutico (PE), uma das piores equipes da competição, o CREC/Juventude precisa encontrar o caminho da vitória e se recuperar na tabela. Em busca disso, a equipe sul-mato-grossense enfrenta o Fortaleza (CE), nesta quinta-feira (06), na Arena Maracaju, às 20h.

Nessas três primeiras rodadas, o CREC marcou apenas um gol e sofreu oito, com saldo negativo de sete gols, números muito ruins quando se busca uma classificação para a próxima fase da competição.

“Não é o momento que gostaríamos de estar passando. Poderíamos estar em outra situação, mas às vezes não sai como o planejado. Estamos nos preparando muito bem para o jogo contra o Fortaleza, que é um grande desafio”, afirmou Gustavo, fixo e capitão da equipe.

A preparação seguiu durante a semana, com dois turnos de treino por dia até ontem, quarta-feira (05), no CSU Água Boa. Hoje, dia do jogo, a equipe ainda realizou uma última movimentação, comandada pelo treinador Edson dos Anjos, no local da partida.

O técnico reforçou que a partida contra o Passo Fundo Futsal (RS), que aconteceu dia 25 de maio, tem que ser a partida referência do CREC/Juventude na competição, do qual mesmo com a derrota por 2x1, teve uma boa atuação.

“Foi uma partida que precisa ser nosso padrão, mas com melhor aproveitamento no setor ofensivo. Criamos várias oportunidades que poderíamos mudar o resultado, mas infelizmente não aproveitamos. Agora precisa ser diferente”, disse Edson dos Anjos.

Até o momento desta reportagem, não há transmissão oficial anunciada. Porém, para quem quiser comparecer na arquibancada, os ingressos estão à venda na bilheteria da Arena Maracaju por R$ 10.

Adversário e grupo

O Fortaleza, adversário desta noite, também não vive um bom momento na competição, com uma vitória e duas derrotas. Porém, é uma das equipes com o melhor desempenho no ataque, até o momento, com 13 gols marcados, uma média de mais de 4 gols por partida.

Desses 13 tentos, oito foram feitos no último jogo, realizado na casa da equipe cearense, do qual golearam o CRB (AL) por um incrível placar de 8x3, conquistando a primeira vitória na competição. Até o momento do jogo desta noite, o Fortaleza ocupa a sétima posição no grupo A.

Além do jogo de hoje entre CREC/Juventude e Fortaleza, há mais quatro partidas do grupo, são elas:

Estrela do Norte (AM) X Passo Fundo Futsal (RS) - 06/06, às 20h;

Vasco da Gama (RJ) X Cruzeiro (MG) - 08/06, às 10h;

CRB (AL) X ADS Sapezal (MT) - 08/06, às 16h;

América (MG) X Náutico (PE) - 13/06, às 19h.

Confira a classificação de momento do grupo A:

Legenda: P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Índice Técnico, GA = Gol Average

