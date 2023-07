Albon admite surpresa com desempenho da Williams em Silverstone: 'Cruzamos a linha'

Dono do terceiro melhor tempo tanto no primeiro quanto no segundo treino livre do GP da Inglaterra, no Circuito de Silverstone, o tailandês Alexander Albon, da Mercedes, ficou surpreso com o desempenho desta sexta-feira.

Ele teve sua boa apresentação acompanhada pelo companheiro americano Logan Sargeant, quinto na segunda sessão, e saiu do carro com sentimentos divididos entre a animação e a cautela.

“Foi um pouco surpreendente em alguns aspectos. Eu tenho que dizer inesperado, você sabe. Não estamos brincando, é apenas um dia normal para nós. Claramente, cruzamos a linha e estamos entre os três primeiros, então é um pouco - de certa forma - motivo para coçar a cabeça, mas ao mesmo tempo o carro parece bom”” afirmou.

A Williams já teve um momento de evolução no GP do Canadá, após fazer uma série de atualizações em sua FW45. As modificações ajudaram Albon a ficar em sétimo lugar na corrida canadense e o tailandês também foi competitivo na Áustria, onde terminou com a décima posição. Na Inglaterra, acredita que as características do circuito de Silverstone podem ser favoráveis.

“Pelo menos no simulador, o carro mostrou-se um pouco mais eficaz em alta velocidade do que em baixa velocidade, e não tivemos muitas pistas de alta velocidade nas últimas corridas.

É a primeira vez que vimos o pacote funcionando em um circuito rápido e parece muito bom. Mas temos que nos manter com os pés no chão”, comentou Albon.

No treino classificatório de sábado, marcado para as 11 horas de Brasília, o tailandês e os demais pilotos devem ter de encarar uma pista molhada, pois os boletins meteorológicos indicam chuva. “Amanhã provavelmente vai chover um pouco. Espero que continue seco, espero que esteja um tempo parecido com este, mas vamos ver o que acontece amanhã. O foco ainda é no domingo, porque ultrapassar aqui é muito fácil, então você precisa de um bom carro de corrida”, disse.

