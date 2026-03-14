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Alex Choco desbanca Carlos Vinicius e Kaio Jorge, e é o artilheiro do Brasil em 2026

Com 12 gols marcados no estadual, o atacante do Bataguassu ganha destaque neste início de temporada

João Pedro Zequini

14/03/2026 - 11h10
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Com um início de temporada marcante, não é só o Bataguassu que vem surpreendendo o atacante Alex Choco, figura como o artilheiro do Brasil em 2026, deixando para trás nomes como Carlos Vinicius do Grêmio e Kaio Jorge do Cruzeiro. 

Com apenas 24 anos, o jovem centroavante já soma na atual temporada 12 gols e 11 jogos, com uma média superior a 1,09 gols por jogo, se isolando na artilharia do país. 

Com Choco liderando a lista, o top 5 é completado por: 

  • Carlos Vinicius do Grêmio com 10 gols em 16 partidas 
  • Mikael do CRB, com 9 gols em 12 partidas
  • Felipe Clemente do Gama, com 8 gols em 9 jogos 
  • Kaio Jorge do Cruzeiro, com 8 gols em 11 jogos 

Com início de carreira no PSTC do Paraná, Alex Choco também coleciona passagens pelo sub-17 do Corinthians, onde atuou por empréstimo em 2018. Passou também pelo tradicional Figueirense de Santa Catarina. Jogou nas divisões de acesso do futebol paulista, atuando por Taquaritinga, VOCEM e também jogou pelo Toledo, na terceira divisão do paranaense.  

Antes de chegar ao Bataguassu em 2025, para a disputa da segunda divisão do estadual, 
jogou pelo City London FC, clube recém criado na cidade de Londrina-PR 

Alex Choco e o Bataguassu voltam a campo neste domingo, 15, para disputa do jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Tucunaré recebe o Naviraiense no Estádio Pereirão em Bataguassu, o jogo acontece às 18h30 horário local. 
 

COPA DO MUNDO

O que a tensão global tem a ver com o Brasil sediar a Copa de 2026? Entenda

Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã

13/03/2026 14h00

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A chance de o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2026 é praticamente nula. Oficialmente, o torneio está confirmado para ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, com início marcado para 11 de junho de 2026.
Abaixo, apresento os detalhes sobre a situação atual e o porquê de esses boatos terem surgido recentemente:

Feito por Denis Felipe com IA

Por que se fala no Brasil agora?

Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Isso gerou uma onda de especulações na internet sobre a segurança de realizar o evento em solo americano.

Como o Brasil sediou a Copa em 2014 e possui 17 estádios com padrão internacional prontos, o país é frequentemente citado em "teorias da conspiração" ou discussões de redes sociais como um substituto imediato.

Posição Oficial

Apesar do clima de incerteza gerado pelas notícias de guerra, a FIFA não anunciou qualquer mudança de sede. A entidade declarou que está "monitorando os desenvolvimentos", mas que os preparativos para a abertura no Estádio Azteca (México) e a final em Nova York (EUA) continuam a todo vapor.

"A Copa do Mundo de 2026 seguirá conforme o planejado nos três países sede, apesar dos rumores de adiamento ou realocação." — Resumo de posicionamento da FIFA em março de 2026.


Portanto, embora o Brasil tenha a capacidade técnica de receber o evento, não há qualquer movimento oficial para que isso aconteça. O foco da Seleção Brasileira no momento é a preparação para a estreia no dia 13 de junho de 2026.

Impedimento

Sem VAR, Operário sofre gol polêmico e cai nos pênaltis na Copa do Brasil

Com a eliminação o time sul-mato-grossense deixa de faturar R$ 1,07 milhão

13/03/2026 10h00

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Com gol irregular Operário da adeus a Copa do Brasil 2026

Com gol irregular Operário da adeus a Copa do Brasil 2026 Reprodução/GETV/Sportv

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Na noite da última quinta-feira (12), o clube do Operário foi até a capital goiana para enfrentar o Vila Nova e em uma partida recheada de emoções e polêmicas, o time do Mato Grosso do Sul acabou eliminado nos pênaltis. 

Em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Operário enfrentou a organizada equipe do Vila Nova-GO e já sabia que não teria vida fácil, pois enfrentaria um adversário que figura na parte de cima das divisões de acesso do futebol brasileiro.  

O confronto realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, foi pegado do início ao fim, com ambas as equipes querendo a classificação. 

O jogo

Com um primeiro tempo mais truncado, as emoções e as polêmicas ficaram reservadas para a segunda etapa. Onde a equipe da casa conseguiu sair a frente o placar aos 13 minutos com o experiente atacante Dellatorre. 

O jogador estava em posição irregular, mas como as fases iniciais não possui VAR o lance não foi revisado e o gol foi validado mesmo assim. 

A resposta do Operário veio logo na sequência, Eduardo Tanque acertou um lindo passe para Danilinho que recebeu na ponta esquerda e tocou para o meio área, onde achou Roger Modesto, que chegou finalizando para empatar a partida. 

Após o gol do Operário a partida foi um ataque contra defesa, o time da capital goiana pressionava pelo segundo, mas defesa operariana afastava todo e qualquer perigo que chegava a sua área. 

Dessa forma, com empate persistindo no placar a partida foi resolvida nas penalidades máximas. Onde ambas as equipes foram preparadas para a disputa. Os dois times converteram suas quatro primeiras cobranças, mantendo o 100% de aproveitamento. 

Na quinta cobrança o Vila Nova converteu e jogou a responsabilidade toda para o zagueiro e capitão Guilherme Teixeira, que não teve êxito na sua cobrança, bateu a meia altura e viu o goleiro Dalberson defender. 

Dessa forma o Operário se despede da Copa do Brasil de forma invicta, já que no tempo normal conseguiu o empate e só foi eliminado nos pênaltis. 

Como fica

O Vila Nova segue na competição e agora encara na quarta fase o time do Confiança, que eliminou a Tombense na última quarta-feira (11). A partida está prevista para acontecer já na próxima semana. 

Já o time do Operário, volta a focar na disputa do estadual e volta a campo neste domingo, dia 15, para enfrentar o time do Corumbaense, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-mato-grossense. 
 

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