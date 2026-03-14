Alex Choco desbanca Carlos Vinicius e Kaio Jorge, e é o artilheiro do Brasil em 2026

Com um início de temporada marcante, não é só o Bataguassu que vem surpreendendo o atacante Alex Choco, figura como o artilheiro do Brasil em 2026, deixando para trás nomes como Carlos Vinicius do Grêmio e Kaio Jorge do Cruzeiro.
Com apenas 24 anos, o jovem centroavante já soma na atual temporada 12 gols e 11 jogos, com uma média superior a 1,09 gols por jogo, se isolando na artilharia do país.
Com Choco liderando a lista, o top 5 é completado por:
- Carlos Vinicius do Grêmio com 10 gols em 16 partidas
- Mikael do CRB, com 9 gols em 12 partidas
- Felipe Clemente do Gama, com 8 gols em 9 jogos
- Kaio Jorge do Cruzeiro, com 8 gols em 11 jogos
Com início de carreira no PSTC do Paraná, Alex Choco também coleciona passagens pelo sub-17 do Corinthians, onde atuou por empréstimo em 2018. Passou também pelo tradicional Figueirense de Santa Catarina. Jogou nas divisões de acesso do futebol paulista, atuando por Taquaritinga, VOCEM e também jogou pelo Toledo, na terceira divisão do paranaense.
Antes de chegar ao Bataguassu em 2025, para a disputa da segunda divisão do estadual,
jogou pelo City London FC, clube recém criado na cidade de Londrina-PR
Alex Choco e o Bataguassu voltam a campo neste domingo, 15, para disputa do jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Tucunaré recebe o Naviraiense no Estádio Pereirão em Bataguassu, o jogo acontece às 18h30 horário local.