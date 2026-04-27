Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Confederação Brasileira de Futebol

CBF aumenta gastos e tem déficit de R$ 182,5 milhões em 2025, aponta balanço

A confederação atribui o déficit a "grandes investimentos realizados para a regularização de passivos deixados por gestões anteriores "

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/04/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A CBF terminou 2025 com déficit de R$ 182,5 milhões, segundo apontou balanço financeiro aprovado pelos representantes das 27 federações em assembleia realizada nesta segunda-feira, 27.

A confederação, que havia registrado superávit de R$ 107 milhões em 2024, atribui o déficit a "grandes investimentos realizados para a regularização de passivos deixados por gestões anteriores "

Parte importante do aumento de despesas operacionais de 111% tem relação com os R$ 80 milhões que a entidade teve de pagar ao Icasa, que ganhou processo contra a confederação referente ao não acesso à Série A em 2014.

O time de Juazeiro do Norte, quinto colocado na Série B de 2013, argumentou que a CBF cometeu um erro que impediu que a equipe fosse promovida à Série A naquele ano e foi indenizado.

A Justiça entendeu que o Icasa estava certo no caso envolvendo o Figueirense por suposta escalação irregular do jogador Luan na partida entre o clube catarinense e o América-MG. A alegação era de que o jogador havia atuado tendo contrato vigente com outro clube.

Mesmo se não houvesse a indenização destinada ao Icasa, a CBF fecharia 2025 no vermelho em mais de R$ 100 milhões. Muitas despesas também estão relacionadas à seleção brasileira.

Foram investidos R$ 27 milhões em despesas logísticas pelo aumento de viagens da equipe comandada por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo e amistosos; R$ 13 milhões em marketing e R$ 9 milhões em tecnologia e serviços de consultoria institucional, esportiva, assessoria jurídica, de comunicação.

As receitas referentes ao contrato com a Nike, o maior da história da confederação com a fornecedora de material esportivo, foram antecipadas ao exercício de 2024. Isso atrapalhou a entidade no ano passado. O acordo em questão pode render até R$ 1 bilhão por ano, considerando também os ganhos com royalties referentes à venda das camisas da seleção brasileira.

O diretor financeiro da CBF, Valdecir de Souza, alega que os gastos são necessários para "buscar eficiência na nova gestão", com "receitas crescentes" no futuro.

"Fez-se necessário gastar para buscar eficiência na nova gestão: resultados futuros, receitas crescentes, para que possamos fazer o que é mais importante, que é investir no futebol. Durante a Assembleia, acho que todos perceberam este ambiente novo, essa nova gestão, a vontade de fazer acontecer, de ter uma CBF com modernidade comparável às grandes confederações, como a FIFA. É o protagonismo da CBF que precisamos retomar", disse.

"Enfrentamos problemas e assumimos o compromisso de reorganizar finanças, regularizar dívidas trabalhistas e com clubes. Este investimento vai nos trazer frutos", afirmou o presidente Samir Xaud.

A bilionária entidade que comanda o futebol brasileiro apresentou receita bruta de R$ 1,7 bilhão, R$ 200 milhões a mais do que em 2024.
 

AÇÃO

Corinthians tira cadeira da Neo Química Arena em manifesto após injúria racial a Carlos Miguel

No lugar do assento, foi instalado um adesivo com a frase "Aqui, o racismo não tem lugar", além de um QR code que direciona para conteúdos educativos sobre como identificar e denunciar casos de racismo

26/04/2026 23h00

Compartilhar
Corinthians decidiu retirar por tempo indeterminado uma cadeira do setor onde ocorreu o caso de racismo

Corinthians decidiu retirar por tempo indeterminado uma cadeira do setor onde ocorreu o caso de racismo Foto: Divulgação/Corinthians

Continue Lendo...

"Aqui, o racismo não tem lugar. E nunca terá." Com essa mensagem, o Corinthians anunciou uma campanha permanente de combate ao racismo na Neo Química Arena, após um episódio recente de injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras.

Como gesto simbólico, o clube decidiu retirar por tempo indeterminado uma cadeira do setor onde ocorreu o caso de racismo. A medida foi adotada após não ser possível identificar o responsável nas arquibancadas.

No lugar do assento, foi instalado um adesivo com a frase "Aqui, o racismo não tem lugar", além de um QR code que direciona para conteúdos educativos sobre como identificar e denunciar casos de racismo.

Diretor Cultural e de Responsabilidade Social do clube, Rafael Castilho destacou o caráter estrutural da campanha. "A história do Corinthians é a história do pertencimento e da inclusão. Não é que o principal seja se posicionar para evitar punições desportivas. Nosso posicionamento é muito mais profundo e direto Somos um clube antirracista. Formado em grande parte por homens e mulheres negras. Jamais seremos coniventes e aceitaremos nos nossos espaços, que devem ser democráticos e inclusivos, atitudes que venham de encontro com nosso papel histórico."

A ação também prevê a ampliação de pontos de informação dentro da arena, com QR codes espalhados pelo estádio para orientar torcedores sobre como registrar e denunciar episódios de discriminação.

Para Bruno Brum, CMO da End to End, agência parceira do projeto, a iniciativa busca provocar reflexão para além do ambiente esportivo. "Racismo não é opinião, é injustiça. Combater o racismo é uma escolha diária de enxergar a dignidade de cada pessoa e agir para que o respeito não seja exceção, mas regra. Esse posicionamento do Corinthians ultrapassa o futebol e dialoga com toda a sociedade."

RACISMO NO CLÁSSICO

O caso de racismo envolvendo o goleiro Carlos Miguel ocorreu no dia 22 de abril, durante o empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida também ficou marcada por uma confusão generalizada na área de acesso aos vestiários após o apito final.

Na ocasião, o Palmeiras se manifestou por meio de nota oficial, repudiando o episódio. "Diante desta grave violência, incompatível com qualquer valor civilizatório, o Palmeiras se solidariza com o atleta e pede que as autoridades competentes adotem as providências devidas", informou o clube.

O Corinthians também se posicionou, manifestando solidariedade ao goleiro e reiterando que repudia qualquer ato de racismo ou discriminação. Carlos Miguel defendeu o clube alvinegro entre 2021 e 2024.

Brasileirão Feminino

De olho na classificação, Pantanal recebe o Várzea Grande pelo Brasileirão Feminino A3

Em caso de vitória as meninas do Pantanal podem encaminhar a classificação para a próxima fase

25/04/2026 13h30

Compartilhar
Pantanal enfrenta em casa o Várzea Grande

Pantanal enfrenta em casa o Várzea Grande Reprodução Rede Social

Continue Lendo...

Em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos, a equipe do Pantanal recebe o Várzea Grande de Mato Grosso, neste sábado (25), no Estádio das Moreninhas. O time da Capital busca a vitória para se aproximar da classificação. 

Ocupando a segunda colocação do Grupo A2 com 7 pontos, o time do Pantanal está na zona de classificação, porém vê o rival de logo mais na cola. 

Apenas um ponto separa as equipes e a vitória das pantaneiras classificaria  a equipe para a próxima fase com uma rodada de antecedência, visto que o Várzea Grande permaneceria com 6 pontos e não alcançaria os 10 do time do Pantanal. 

ALGOZ PANTANEIRO 

Na atual edição do Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal soma apenas uma derrota na competição, que foi na segunda rodada, justamente diante do Várzea Grande. 

Na ocasião, jogando fora de casa, o time sul-mato-grossense foi superado por 2 a 1, os gols do time da casa saíram dos pés de Thatiely Souza, que anotou dois tentos, enquanto Sabrina descontou para o Pantanal. 

DESTAQUE 

No time do Pantanal o destaque vai para as artilheiras do time, Milena e Deise lideram a artilharia do clube com dois gols cada na competição e prometem levar perigo à meta adversária. 

Mas para fazerem isso, terão que superar o principal destaque da equipe do Várzea, que é a experiente zagueira e imparável, Tânia Maranhão, que aos 51 anos ainda continua em atividade.

Tânia é um verdadeiro ícone do futebol feminino, acumulando na bagagem a participação em 3 Copas do Mundo, onde foi vice-campeã em 2007, após perder a final para a Alemanha, 4 Jogos Olímpicos e 2 Jogos Pan-Americano, onde saiu com a medalha de ouro em um dele ao vencer a equipe do Estados Unidos na grande decisão. 

Além de Tânia, outro destaque que merece atenção é Regiane Santos que soma 3 gols em 4 partidas na competição. 

A bola rola a partir das 16h, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil
MATO GROSSO DO SUL

/ 2 dias

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil

2

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira
PREVISÃO

/ 1 dia

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio

4

Alvo da PF, advogado da JBS recebia valores acima do mercado
Ultima Ratio

/ 16 horas

Alvo da PF, advogado da JBS recebia valores acima do mercado

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 44 minutos

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 5 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Ceratocone dá direito à aposentadoria?