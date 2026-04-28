PSG vira contra o Bayern e abre vantagem em jogaço de nove gols na semi da Champions League

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A primeira perna da 'final antecipada' da Champions League foi um espetáculo de futebol ofensivo. Com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se alternando no placar, a vantagem foi para o atual campeão, que não se intimidou ao sair perdendo e ganhou dos alemães por 5 a 4 com virada no Parque dos Príncipes.

A definição do finalista ocorre na quarta-feira da próxima semana na Allianz Arena, em Munique. Os franceses chegarão sob vantagem do empate, algo que ainda não ocorreu nas partidas do confronto (são nove vitórias dos alemães diante de oito do PSG).

Ao Bayern, a campanha na atual edição serve de motivação após o revés na França. Os bávaros ganharam seus seis jogos caseiros na atual edição da Champions, anotando incríveis 20 gols, média de 3,33 por jogo, diante de rivais de alto quilate, casos de Real Madrid e Chelsea, o que causa preocupação aos franceses.

As equipes já haviam se encarado na fase de grupos da atual edição, também no Parque dos Príncipes, mas com os alemães levando a melhor, ganhando por 2 a 1 com dois gols do colombiano Luis Díaz - o português João Neves descontou já no fim.

O jogaço desta terça-feira 'começou' antes do apito inicial, quando a equipe bávara entrou em campo para aquecimento sob enorme vaia dos franceses. A torcida do PSG sabia que podia fazer a diferença no equilibrado confronto e tentava desestabilizar os experientes adversários. Fogos de artifício - o campo ficou esfumaçado em linda festa - deram as boas-vindas aos atletas.

Chamou atenção antes de a bola rolar no Parque dos Príncipes, o atacante Doué e o lateral-esquerdo Nuno Mendes recebendo massagens na coxa. Ambos tiveram problemas musculares recentemente, mas não perderiam a semifinal por nada.

O tão esperado confronto começou sob cantoria forte das arquibancadas e estudo dos adversários. A aposta em largada em alta intensidade não se confirmou e os times demoraram a ameaçar as metas defendidas por Neuer e Safonov. Proteger a bola parecia a missão principal e as defesas se sobressaiam.

Após 15 minutos carentes de emoções, Kvaratskhelia não quis ser 'fominha' no ataque e errou o cruzamento, proporcionando o contragolpe que acabou com o árbitro apitando pênalti de Pacho em Luis Díaz, que largou em velocidade contra quatro marcadores e foi derrubado ao receber na área. Kane bateu com precisão: 1 a 0, aos 17, e 54º gol do alemão na temporada.

A vantagem bávara poderia ser maior se Olise caprichasse dois minutos mais tarde ao sair cara a cara e bater em cima de Safonov. O atacante escolheu o canto e acabou desperdiçando chance gigante. Marquinhos ainda cortou perto da linha após o desvio providencial do goleiro.

Em duelo desta grandeza, chances desperdiças podem custar caro. E do lado francês, o melhor do mundo Dembélé também recebeu livre, virou o pé para bater com estilo e mandou longe. A cara de tristeza do atacante se transformou em sorriso poucos segundos depois com o companheiro Kvaratskhelia se redimindo ao cortar o marcador e empatar em batida no cantinho.

O jogo animou e, se o Bayern foi impreciso na frente, o baixinho João Neves não desperdiçou e virou o placar, de cabeça, após aparecer de surpresa na área em cobrança de escanteio aos 33 minutos.

Em jogo de redenções, os dois atacantes que tinham perdido chances claras deram a volta por cima antes do intervalo. Primeiro foi a vez de Olise apagar a má impressão do gol feito perdido ao passar por quatro marcadores e bater forte para voltar a deixar o placar igual, agora por 2 a 2.

Nos acréscimos, uma polêmica. Dembélé cruzou, a bola desviou no corpo de Davies e bateu em seu braço. Após consulta ao VAR, o pênalti foi anotado para revolta dos alemães. O atacante assumiu a cobrança também para se redimir na partida e acertou no canto, levando os franceses ao descanso aliviados.

Luis Enrique disse na véspera da semifinal que sua equipe era a que melhor atuava na competição e o quarto gol comprovava suas palavras. Kvaratskhelia apareceu na área para ampliar. O Bayern estava atordoado e os franceses aproveitaram a soberania momentânea para anotar mais um, agora com Doué, em contra-ataque em alta velocidade.

O Bayern não tem seis títulos da Champions por acaso e reagiu. Apostando na jogada aérea, "voltou" à partida. Upamecano, de cabeça, descontou, ainda com mais de 25 minutos por jogar. Em lançamento longo, foi a vez de Luis Díaz aparecer. O colombiano se livrou do marcador e anotou um belo gol na Parque dos Príncipes, em ressurreição improvável de um visitante que estava abatido em campo após o quinto gol.

O PSG sabia que precisava de mais gols, mas o cansaço de alguns titulares obrigou Luis Enrique a trocar suas peças. Vitinha e Mayulu, descansados, quase ampliaram. O português serviu o atacante, que parou no travessão. No fim, o marroquino Hakimi - rival do Brasil na largada da Copa do Mundo - sentiu o posterior da coxa, o que pode ser desfalque gigante na volta.