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PSG vira contra o Bayern e abre vantagem em jogaço de nove gols na semi da Champions League

A definição do finalista ocorre na quarta-feira da próxima semana na Allianz Arena, em Munique

Estadão Conteúdo

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28/04/2026 - 23h00
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A primeira perna da 'final antecipada' da Champions League foi um espetáculo de futebol ofensivo. Com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se alternando no placar, a vantagem foi para o atual campeão, que não se intimidou ao sair perdendo e ganhou dos alemães por 5 a 4 com virada no Parque dos Príncipes.

A definição do finalista ocorre na quarta-feira da próxima semana na Allianz Arena, em Munique. Os franceses chegarão sob vantagem do empate, algo que ainda não ocorreu nas partidas do confronto (são nove vitórias dos alemães diante de oito do PSG).

Ao Bayern, a campanha na atual edição serve de motivação após o revés na França. Os bávaros ganharam seus seis jogos caseiros na atual edição da Champions, anotando incríveis 20 gols, média de 3,33 por jogo, diante de rivais de alto quilate, casos de Real Madrid e Chelsea, o que causa preocupação aos franceses.

As equipes já haviam se encarado na fase de grupos da atual edição, também no Parque dos Príncipes, mas com os alemães levando a melhor, ganhando por 2 a 1 com dois gols do colombiano Luis Díaz - o português João Neves descontou já no fim.

O jogaço desta terça-feira 'começou' antes do apito inicial, quando a equipe bávara entrou em campo para aquecimento sob enorme vaia dos franceses. A torcida do PSG sabia que podia fazer a diferença no equilibrado confronto e tentava desestabilizar os experientes adversários. Fogos de artifício - o campo ficou esfumaçado em linda festa - deram as boas-vindas aos atletas.

Chamou atenção antes de a bola rolar no Parque dos Príncipes, o atacante Doué e o lateral-esquerdo Nuno Mendes recebendo massagens na coxa. Ambos tiveram problemas musculares recentemente, mas não perderiam a semifinal por nada.

O tão esperado confronto começou sob cantoria forte das arquibancadas e estudo dos adversários. A aposta em largada em alta intensidade não se confirmou e os times demoraram a ameaçar as metas defendidas por Neuer e Safonov. Proteger a bola parecia a missão principal e as defesas se sobressaiam.

Após 15 minutos carentes de emoções, Kvaratskhelia não quis ser 'fominha' no ataque e errou o cruzamento, proporcionando o contragolpe que acabou com o árbitro apitando pênalti de Pacho em Luis Díaz, que largou em velocidade contra quatro marcadores e foi derrubado ao receber na área. Kane bateu com precisão: 1 a 0, aos 17, e 54º gol do alemão na temporada.

A vantagem bávara poderia ser maior se Olise caprichasse dois minutos mais tarde ao sair cara a cara e bater em cima de Safonov. O atacante escolheu o canto e acabou desperdiçando chance gigante. Marquinhos ainda cortou perto da linha após o desvio providencial do goleiro.

Em duelo desta grandeza, chances desperdiças podem custar caro. E do lado francês, o melhor do mundo Dembélé também recebeu livre, virou o pé para bater com estilo e mandou longe. A cara de tristeza do atacante se transformou em sorriso poucos segundos depois com o companheiro Kvaratskhelia se redimindo ao cortar o marcador e empatar em batida no cantinho.

O jogo animou e, se o Bayern foi impreciso na frente, o baixinho João Neves não desperdiçou e virou o placar, de cabeça, após aparecer de surpresa na área em cobrança de escanteio aos 33 minutos.

Em jogo de redenções, os dois atacantes que tinham perdido chances claras deram a volta por cima antes do intervalo. Primeiro foi a vez de Olise apagar a má impressão do gol feito perdido ao passar por quatro marcadores e bater forte para voltar a deixar o placar igual, agora por 2 a 2.

Nos acréscimos, uma polêmica. Dembélé cruzou, a bola desviou no corpo de Davies e bateu em seu braço. Após consulta ao VAR, o pênalti foi anotado para revolta dos alemães. O atacante assumiu a cobrança também para se redimir na partida e acertou no canto, levando os franceses ao descanso aliviados.

Luis Enrique disse na véspera da semifinal que sua equipe era a que melhor atuava na competição e o quarto gol comprovava suas palavras. Kvaratskhelia apareceu na área para ampliar. O Bayern estava atordoado e os franceses aproveitaram a soberania momentânea para anotar mais um, agora com Doué, em contra-ataque em alta velocidade.

O Bayern não tem seis títulos da Champions por acaso e reagiu. Apostando na jogada aérea, "voltou" à partida. Upamecano, de cabeça, descontou, ainda com mais de 25 minutos por jogar. Em lançamento longo, foi a vez de Luis Díaz aparecer. O colombiano se livrou do marcador e anotou um belo gol na Parque dos Príncipes, em ressurreição improvável de um visitante que estava abatido em campo após o quinto gol.

O PSG sabia que precisava de mais gols, mas o cansaço de alguns titulares obrigou Luis Enrique a trocar suas peças. Vitinha e Mayulu, descansados, quase ampliaram. O português serviu o atacante, que parou no travessão. No fim, o marroquino Hakimi - rival do Brasil na largada da Copa do Mundo - sentiu o posterior da coxa, o que pode ser desfalque gigante na volta.

Brasileirão Série D

Ivinhema vence o Operário e se mantém na zona de classificação

Com a vitória o Azulão do Vale abre seis pontos para o Operário e deixa o rival em situação complicada

27/04/2026 10h15

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Ivinhema supera o Operário e sobe para segunda colocação do Grupo 11

Ivinhema supera o Operário e sobe para segunda colocação do Grupo 11 Foto: Ribero Jr

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Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Ivinhema recebeu o Operário no último domingo (26). E o time fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 0, no Saraivão. 

Com a vitória o time do Ivinhema, se consolida ainda mais na zona de classificação ocupando a segunda colocação com os mesmos nove pontos que o líder Uberlândia. 

Já o Operário se complica, pois em quatro jogos na competição a equipe ainda não conseguiu vencer e foi ultrapassado na tabela pelo CRAC-GO, que venceu a ABECAT e assumiu a quarta colocação.

O JOGO

Em uma partida de domínio maior do Ivinhema, o gol não demorou para sair logo aos cinco minutos, o recém contratado Negueba, recebeu no meio da área e bateu para o gol, sem chances para o goleiro Luiz Felipe. 

Na segunda etapa o jogo pendeu mais para a equipe da casa e o gol que confirmou a vitória saiu dos pés do meio-campista Alisson, que aos 24 minutos, acertou um belo chute de fora da área e fez um golaço. Placar final 2 a 0 para o Ivinhema. 

COMO FICA

Com o resultado o Ivinhema sobe na tabela e vai à segunda posição do grupo, com 9 pontos, sendo 3 vitórias e 1 derrota. 

Enquanto isso Operário faz o caminho contrário e cai uma posição na tabela, saindo de quarto colocado e indo para quinto, com apenas 3 pontos conquistados de 12 disputados. 

Ivinhema supera o Operário e sobe para segunda colocação do Grupo 11 Foto: Flashscore

PRÓXIMOS CONFRONTOS 

Na sequência do campeonato, o Ivinhema vai até Goiás para enfrentar o lanterna do grupo a ABECAT Ouvidorense. A partida acontece no sábado dia 2, a bola rola às 15h (horário de MS) 

Antes do duelo da quinta rodada, o Operário tem jogo decisivo pela Copa Verde, na quinta-feira (29), diante do Capital-DF. O Galo da Capital vai até o Distrito Federal lutar pela classificação para a próxima fase. 

Já na Série D o Galo da Capital visita o Uberlândia em Minas Gerais, o jogo acontece no sábado (2) às 16h no Estádio Parque do Sabiá. 

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AÇÃO

Corinthians tira cadeira da Neo Química Arena em manifesto após injúria racial a Carlos Miguel

No lugar do assento, foi instalado um adesivo com a frase "Aqui, o racismo não tem lugar", além de um QR code que direciona para conteúdos educativos sobre como identificar e denunciar casos de racismo

26/04/2026 23h00

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Corinthians decidiu retirar por tempo indeterminado uma cadeira do setor onde ocorreu o caso de racismo

Corinthians decidiu retirar por tempo indeterminado uma cadeira do setor onde ocorreu o caso de racismo Foto: Divulgação/Corinthians

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"Aqui, o racismo não tem lugar. E nunca terá." Com essa mensagem, o Corinthians anunciou uma campanha permanente de combate ao racismo na Neo Química Arena, após um episódio recente de injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras.

Como gesto simbólico, o clube decidiu retirar por tempo indeterminado uma cadeira do setor onde ocorreu o caso de racismo. A medida foi adotada após não ser possível identificar o responsável nas arquibancadas.

No lugar do assento, foi instalado um adesivo com a frase "Aqui, o racismo não tem lugar", além de um QR code que direciona para conteúdos educativos sobre como identificar e denunciar casos de racismo.

Diretor Cultural e de Responsabilidade Social do clube, Rafael Castilho destacou o caráter estrutural da campanha. "A história do Corinthians é a história do pertencimento e da inclusão. Não é que o principal seja se posicionar para evitar punições desportivas. Nosso posicionamento é muito mais profundo e direto Somos um clube antirracista. Formado em grande parte por homens e mulheres negras. Jamais seremos coniventes e aceitaremos nos nossos espaços, que devem ser democráticos e inclusivos, atitudes que venham de encontro com nosso papel histórico."

A ação também prevê a ampliação de pontos de informação dentro da arena, com QR codes espalhados pelo estádio para orientar torcedores sobre como registrar e denunciar episódios de discriminação.

Para Bruno Brum, CMO da End to End, agência parceira do projeto, a iniciativa busca provocar reflexão para além do ambiente esportivo. "Racismo não é opinião, é injustiça. Combater o racismo é uma escolha diária de enxergar a dignidade de cada pessoa e agir para que o respeito não seja exceção, mas regra. Esse posicionamento do Corinthians ultrapassa o futebol e dialoga com toda a sociedade."

RACISMO NO CLÁSSICO

O caso de racismo envolvendo o goleiro Carlos Miguel ocorreu no dia 22 de abril, durante o empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida também ficou marcada por uma confusão generalizada na área de acesso aos vestiários após o apito final.

Na ocasião, o Palmeiras se manifestou por meio de nota oficial, repudiando o episódio. "Diante desta grave violência, incompatível com qualquer valor civilizatório, o Palmeiras se solidariza com o atleta e pede que as autoridades competentes adotem as providências devidas", informou o clube.

O Corinthians também se posicionou, manifestando solidariedade ao goleiro e reiterando que repudia qualquer ato de racismo ou discriminação. Carlos Miguel defendeu o clube alvinegro entre 2021 e 2024.

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