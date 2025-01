Árbitra de MS vai comandar VAR em jogo do São Paulo no Estadual

EM MARÇO

Sada Cruzeiro (MG) e Suzano (SP) se enfrentam no dia 23 de março, às 19h, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, e expectativa é casa cheia, com cerca de 6 mil pessoas nas arquibancadas

Confirmado para acontecer no dia 23 de março, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, o jogo entre Sada Cruzeiro (MG) e Suzano (SP), pela Superliga Masculina de Vôlei, já vendeu 1,3 mil ingressos desde o dia 16 deste mês, quando as vendas abriram.

Fabiano Rodrigues, organizador do evento, confirmou a informação da quantidade de ingressos vendidos e afirmou que o ritmo de vendas para este jogo está superior ao anterior, realizado em dezembro do ano passado, entre Vedacit Guarulhos (SP) e o Vôlei Renata (SP).

Diante disso, a expectativa é que todos os ingressos disponibilizados, cerca de 6 mil, sejam vendidos, ou seja, casa cheia no Guanandizão para assistir duas das melhores equipes do país.

Ao todo, apenas dois tipos de ingressos estão disponíveis: R$ 60,00 (arquibancada), R$ 90,00 (cadeira) e R$ 300,00 (experiência em quadra com open food e bar). Nas primeiras 48 horas de vendas, foram reservadas para ingressos promocionais, com preços mais baratos do que o disponibilizado após esse período inicial.

Os interessados podem comprar pelo site Total Ingressos (www.totalingressos.com) ou presencialmente em quatro unidades da Loja Planeta Esportes (Rua 7 de Setembro, nº 592; Shopping Campo Grande; Shopping Norte Sul e; Rua Maracaju, nº 140). Na compra online há 15% de taxa de serviço sob o valor do ingresso escolhido.

Para quem não puder comparecer presencialmente na partida, ela terá transmissão ao vivo no SporTv 2 (canal fechado).

Equipes

Hoje, o Sada Cruzeiro é o principal time de vôlei em solo brasileiro. Somente em 2024, a equipe mineira conquistou cinco títulos: Sul-Americano de Clubes, Copa Brasil, Mineiro, Supercopa e Mundial de Clubes. Além disso, lidera a Superliga 24/25, com 37 pontos (13 vitórias e uma derrota), torneio que é o maior campeão, com oito títulos. No elenco, conta com jogadores estrelados e conhecidos do público, como os campeões olímpicos Lucão, Wallace e Douglas Souza.

Já o Suzano (SP) não tem grandes títulos, assim como seu adversário, muito pela criação recente da equipe profissional, que aconteceu há três anos e meio. Em 2021, foi campeão da Superliga C (Etapa de Suzano) e, no ano seguinte, campeão da Superliga B. Na década de 90, chegou a ser conhecida como "Capital do Vôlei", impulsionada pelas conquistas expressivas do antigo time do município.

Atualmente, a equipe do interior paulista ocupa a 6ª colocação, com uma campanha bem equilibrada. São 20 pontos conquistados em 14 jogos, sendo sete vitórias e sete derrotas.

Superliga em Dez/2024

Como dito nesta reportagem, em dezembro do ano passado Campo Grande recebeu uma partida da Superliga de vôlei masculina, entre Vedacit Guarulhos (SP) e o Vôlei Renata (SP). Quem esteve presente, pôde acompanhar um show do Vôlei Renata, que venceu por 3 sets a 0 com parciais de 25/23, 25/16 e 25/20.

Ainda, o campo-grandense Judson Nunes foi eleito o craque da partida e "caiu nas graças" do torcedor, que fez festa no Guanandizão. Hoje, o Vôlei Renata ocupa a 3ª colocação, com 24 pontos, sendo nove vitórias e duas derrotas. Já o Vedacit Guarulhos está em 11º, com 14 pontos, cinco vitórias e seis derrotas.

*Matéria atualizada às 12h10 para acréscimo e correção de informações

Assine o Correio do Estado