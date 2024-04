Árbitra de MS é escalada para comandar o VAR nas Olimpíadas de Paris

Árbritra sul-mato-grossense Daiane Diniz participou de jogos da Copa do Mundo Feminina em 2023 - Créditos: Fabio Souza/CBF

A árbitra de vídeo sul-mato-grossense Daiane Muniz, será uma das representantes do país nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em julho. O Brasil será representado por sete profissionais, sendo dois árbitros, quatro assistentes e uma árbitra de VAR (Video Assistant Referee).

Natural de Três Lagoas, Daiane Muniz é um destaques do país no quadro de arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Em 2020, Daiane se destacou em Mato Grosso do Sul por ser a primeira mulher a trabalhar em uma partida de campeonato estadual.

Logo depois, Muniz se transferiu para a FPF (Federação Paulista de Futebol) e participou de alguns jogos como assistente de VAR no Campeonato Brasileiro.

"Estou buscando palavras pra descrever esse momento especial na minha carreira, na minha vida. Estou muito feliz, me sinto realizado e quero dedicar esse momento de felicidade extrema à minha família, que está comigo nos momentos difíceis", disse Daiane, que também atuou na Copa do Mundo Feminina em 2023 e no Mundial Sub-20 Feminino em 2022.

De acordo com a Fifa, o Brasil é o país com mais árbitros escalados para os Jogos Olímpicos de Paris. No total, são 89 profissionais.

Além de Diniz, o quadro de profissionais que foram escalados foram:

Árbitros

Ramon Abatti Abel (SC)

Edina Alves (PR)

Assistentes

Neuza Inês Back (SC)

Guilherme Dias Camilo (BH)

Rafael Alves (RS)

Fabrini Bevilaqua (SP)

"Tenho a responsabilidade de representar a maior delegação de arbitragem do mundo. Somos sete árbitros do Brasil e, desses sete, somos quatro mulheres. É importante ressaltar esse número, nós fomos oportunizadas pela CBF, um trabalho de treinamento, um trabalho de oportunidades para que a gente mostrasse o nosso trabalho e a capacidade de representar o Brasil no maior evento esportivo mundial", concluiu a sul-mato-grossense, Daiane Muniz.

Os Jogos Olímpicos de Paris serão disputados entre os dias 24 de julho e 10 de agosto.

Assine o Correio do Estado.