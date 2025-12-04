Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

é campeão

Arrascaeta faz melhor temporada no Flamengo e celebra título do Brasileirão

Em 61 jogos, ele marcou 23 gols e deu 18 assistências. Na campanha do título brasileiro, o uruguaio é o artilheiro do rubro-negro, com 18 gols

Agência Estado

Agência Estado

04/12/2025 - 07h11
Giorgian de Arrascaeta certamente é o grande protagonista do Flamengo em 2025. Referência técnica e maestro da equipe, o uruguaio foi determinante para o time rubro-negro conquistar a Libertadores e mais uma vez o Campeonato Brasileiro

"É difícil explicar o sentimento desse momento. Não tem palavras para explicar nossa torcida. Esse grupo merecia muito. Trabalhamos muito durante todo o ano. Estamos colhendo os frutos de ter um elenco qualificado, um treinador que dá seu melhor a cada dia", disse ao final da vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira.

"Já faz muito tempo que estou no Flamengo, virei mais um torcedor. Sei o que o torcedor sente. Tento fazer meu trabalho, o melhor possível. Sou uma pessoa, um ser humano, tenho sentimento, e isso é minha casa. Não tenho palavras para explicar o que é o Flamengo para mim", completou.

Com a saída de Gabigol, Arrascaeta herdou a camisa 10, usada por Zico, Adriano e Petkovic, e não sentiu o peso. Em meio a uma temporada de reformulações no elenco, o uruguaio, que chegou ao clube em 2019, provou que era o cara certo para assumir tamanha responsabilidade e liderança.

Em 2025, o meia vive a melhor temporada com a camisa rubro-negra Para construir mais uma jornada vitoriosa, Arrascaeta precisou superar uma crise interna do clube após a eliminação no Mundial de Clubes, em julho, e também questões particulares, como a aflição depois de sofrer uma tentativa de assalto em que sofreu junto à esposa grávida em outubro.

Além de atuar como garçom, o jogador ficou ainda mais completo e se transformou em um verdadeiro artilheiro. Assim, ele se tornou ainda mais decisivo para o Flamengo, como na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0 pela 35ª rodada, quando abriu o placar e serviu Bruno Henrique.

"Acredito que não tem maior motivação do que jogar com essa camisa, representar da melhor forma possível dentro de campo. Todo ano nós estamos brigando por coisas importantes e mais um ano estamos na reta final do Brasileiro, na final da Libertadores. Agora é pensar jogo a jogo, antes da Libertadores tem mais uma decisão fora de casa e temos que estar preparados", disse o meia após o jogo contra o time paulista.

A grande atuação do jogador também rendeu elogios do técnico Filipe Luís, que o considera uma liderança do elenco.

"É um jogador único, que não perde a ambição e que quer cada vez mais. É um grande líder. É mérito absolutamente dele. E eu, claro, monto a equipe em função do melhor jogador. Sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço para ficar mais perto do gol, onde ele é realmente diferente", disse Filipe Luís.

Em 61 jogos na temporada até aqui, ele marcou 23 gols e deu 18 assistências. Na campanha do título brasileiro, o uruguaio é o artilheiro do time rubro-negro, com 18 gols, apenas três a menos que Kaio Jorge, do Cruzeiro, líder geral.

Em sete anos de Flamengo, o camisa 10 possui uma extensa lista de troféus: duas Libertadores (2019 e 2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), dois Brasileirões (2019 e 2020), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), além de uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025). Todo esse currículo rendeu a ele a renovação de contrato com o uruguaio até 2028, anunciada no início de novembro. O desempenho de alto nível também rendeu um aumento salarial e uma multa rescisória de mais de R$ 217 milhões (35 milhões de euros)

"Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias, e isso é como sermos feitos um para o outro", escreveu o jogador no X após a extensão do vínculo.

Apesar de já alcançar marcas históricas em 2025, Arrascaeta terá pela frente o grande desafio da temporada no próximo sábado, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras, às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, na decisão da Libertadores. Seja com gols ou assistências, o que a torcida rubro-negra espera na final continental é que a estrela do uruguaio possa brilhar mais uma vez.

Esportes

Chelsea se segura com um a menos e empata com o Arsenal em clássico tenso

Chelsea, de Enzo Maresca, teve interrompida uma sequência de três vitórias na Premier League

30/11/2025 22h00

Foto: Divulgação

O aguardado clássico londrino entre Chelsea e Arsenal, disputado neste domingo (30), no estádio Stamford Bridge, terminou empatado por 1 a 1, resultado que ficou de bom tamanho para os dois lados, já que os anfitriões jogaram com um a menos desde o primeiro tempo e os visitantes mantiveram a longa invencibilidade na temporada e uma tranquila vantagem na ponta da tabela.

O resultado levou o conjunto comandado por Mikel Arteta a 30 pontos no topo da Premier League, cinco à frente do Manchester City, e dez partidas invictas na competição, com sete vitórias e três empates - são 17 jogos de invencibilidade na temporada, considerando todas as competições, desde a derrota para o Liverpool na terceira rodada do campeonato nacional.

O Chelsea, de Enzo Maresca, teve interrompida uma sequência de três vitórias na Premier League e caiu para a terceira posição, com 24 pontos, um a menos que o City. O resultado, porém, não pode ser lamentado, já que o time da casa atuou com dez em campo desde os 38 minutos do primeiro tempo.

Vindo de vitórias imponentes na Champions League, Chelsea e Arsenal fizeram um jogo tenso - foram cinco cartões amarelos e um vermelho só no primeiro tempo. Com um setor ofensivo rápido, formado por Pedro Neto, Enzo Fernández, Estêvão e João Pedro, o time azul manteve o líder recuado no campo de defesa durante praticamente todo o primeiro tempo, mas o goleiro David Raya só trabalhou em tiro frontal de Enzo - Estêvão tentou duas finalizações, mas mandou a bola longe do gol.

A situação mudou aos 37 minutos, quando Caicedo pisou no tornozelo de Merino e foi expulso. A partir daí, o Arsenal avançou e Gabriel Martinelli teve a melhor chance de abrir o placar na etapa inicial, mas Sánchez buscou uma bola certeira do brasileiro no seu canto direito.

Estêvão e João Pedro foram sacados por Enzo Maresca no início do segundo tempo, cedendo lugares a Garnacho e Delap, mas coube a um zagueiro que tirou o zero do placar. Logo aos 2 minutos, Reece James cobrou escanteio na primeira trave e Chalobah marcou de cabeça para os anfitriões.

Com um a mais em campo, Mikel Arteta colocou seu time à frente, já sem Martinelli, em busca do empate, que veio aos 13 minutos. Saka cruzou na medida para Merino, livre na pequena área, cabecear sem chances para Sánchez. A partida ficou aberta, com os visitantes pressionando em busca da virada, enquanto o conjunto azul tentava surpreender nos contragolpes.

Relacionado pela primeira vez desde que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo há quase um ano, em 12 de janeiro, Gabriel Jesus não chegou a ser acionado por Arteta, e viu do banco o Arsenal agredir no campo de ataque em busca da virada nos acréscimos, sem sucesso.

*Com informações de Estadão Conteúdo 

Confira os resultados deste domingo na Premier League:

Crystal Palace 1 x 2 Manchester United

Aston Villa 1 x 0 Wolverhampton

Nottingham Forest 0 x 2 Brighton

West Ham 0 x 2 Liverpool

Chelsea 1 x 1 Arsenal

Esportes

Brasileiros ficam fora do pódio na Copa do Mundo de skate street

Giovanni Vianna e Wallace Gabriel disputaram final dominada pelo Japão

30/11/2025 16h00

Foto: Julio Defeton / CBSK

Os paulistas Giovanni Vianna e Wallace Gabriel terminaram em quinto e oitavo lugares, respectivamente na decisão da etapa de Kitakyushu, no Japão, da Copa do Mundo de skate street ficaram longe do pódio. A competição deste domingo (30) foi dominada pelos atletas da casa.

A decisão reuniu os oito melhores atletas da semifinal, realizada no sábado (29). Primeiro, os skatistas foram avaliados em três voltas pela pista. Depois, por três manobras. A pontuação final foi a somatória das notas das melhores volta e manobra. O evento vale pontos para o ranking da World Skate, que define os classificados à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos) em 2028.

Giovanni obteve 163.40 pontos, graças aos 75.25 da volta mais bem avaliada e 88.15 da melhor manobra. Wallace, por sua vez, contabilizou somente os 67.05 de uma das voltas, já que não pontuou nas manobras individuais.

Os dois primeiros lugares repetiram a classificação da semifinal, com Sora Shirai (170.27) na liderança e Kairi Netsuke (169.78) em segundo. O compatriota Yukito Aoki (165.91) completou o pódio, dominado pelos atletas da casa. 

No feminino, a primeira colocação ficou com Ibuku Matsumoto (160.51), seguida por Yumeka Oda, apenas 22 décimos atrás da rival. A australiana Chloe Covell (155.60) foi a terceira. As paulistas Pâmela Rosa e Isabelly Ávila, representantes paulistas no evento, foram eliminadas nas quartas de final.

A maranhense Rayssa Leal não disputou o torneio em Kitakyushu. A medalhista olímpica de prata nos Jogos de Tóquio, no Japão, e Paris, na França, priorizou a conclusão do Ensino Médio nesta reta final do ano.

Rayssa, porém, estará na disputa do Super Crown (Super Coroa, na tradução livre), que é a etapa final do Street League Skateboarding (SLS), considerado o principal circuito da modalidade.

A competição será nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A capital paulista receberá o evento pelo quarto ano seguido.

Com Agência Brasil*

