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Assembleia Geral pode ser convocada para avaliar destituição de Infantino na Fifa

A insatisfação começou com as suspeitas de interferência durante o último mundial, com a revogação do cartão vermelho de Folarin Balogun

Estadão Conteúdo

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02/08/2026 - 23h00
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A crise em torno do presidente da Fifa, Gianni Infantino, pode ganhar novos desdobramentos em breve. O jornal britânicoThe Guardian apontou que existem movimentações para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a destituição do mandatário do cargo máximo da entidade.

O portal revelou que o plano para a realização da assembleia estava em andamento antes mesmo da tentativa de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), projeto que previa abrir os direitos comerciais da entidade para aporte de investidores privados nas principais competições da Fifa, como a Copa do Mundo.

A insatisfação começou com as suspeitas de interferência durante o último mundial, com a revogação do cartão vermelho de Folarin Balogun. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ter telefonado para Infantino para pedir a anulação da punição ao atacante, que até então era um dos principais jogadores da seleção norte-americana no torneio.

O Conselho da Fifa é formado por 28 representantes das seis confederações, oito vice-presidentes e Gianni Infantino. O órgão é responsável pela tomada de decisões da entidade. Segundo as regras da Fifa, é necessário uma moção de 50% ou 19 dos 37 membros para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária.

Os rumores apontam que os dirigentes insatisfeitos com a presidência de Infantino chegavam a dois dígitos antes da polêmica. O The Guardian informou que os membros planejavam pedir a renúncia de Infantino caso ele recusasse abrir uma investigação independente sobre o caso Balogun.

Essa é considerada a maior derrota de Infantino desde que assumiu a presidência da entidade máxima do futebol em 2016. Uefa, Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) se posicionaram contra a decisão do mandatário. Além de outros envolvidos, como o Real Madrid, considerado o maior clube do mundo, que comemorou o recuo da entidade em relação ao projeto Fifa Forward Enterprise.

Vale destacar que dos 37 membros do conselho, 14 são da Europa e América do Norte. Ainda seria necessário o apoio de outras partes envolvidas para convocar a Assembleia Geral Extraordinária. Responsável pelo futebol sul-americano, a Conmebol não tomou um posicionamento claro e solicitou mais informações sobre o polêmico projeto.

Desafios

Fifa inicia estudos para aumentar o número de seleções na próxima Copa do Mundo para 64

Divulgação do documento que avalia esse aumento de participantes no principal torneio de seleções

31/07/2026 23h00

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Divulgação/FIFA

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A Fifa já deu o primeiro passo para tornar a próxima edição da Copa do Mundo ainda mais global. Por meio de um documento interno, a entidade que comanda o futebol no planeta iniciou os estudos para analisar a capacidade de ampliar o número de participantes de 48 para 64 seleções já a partir de 2030.

A divulgação do documento que avalia esse aumento de participantes no principal torneio de seleções do mundo foi divulgado pelo jornalista inglês Martyn Ziegler. A Fifa pretende ainda, contratar uma agência independente para observar todos os impactos que essa mudança pode causar para, então bater o martelo.

Entre os desafios que estão sendo alvos de estudo, o maior deles é avaliar como esse inchaço da competição poderia afetar o formato do torneio e tudo que cerca a competição.

"A Fifa está considerando as implicações estratégicas de uma possível expansão da Copa do Mundo além do formato atual. Portanto, deseja nomear uma agência independente para determinar se e como a ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções participantes, a partir da edição de 2030, impactaria a proposta do torneio e o ecossistema do futebol", informa o documento.

O aumento no número de integrantes ganhou força nos últimos meses e reforça o desejo do presidente Gianni Infantino de ampliar a representatividade do torneio em continentes como Ásia, África e Oceania. A resistência, no entanto, está na alegação de que essa iniciativa vai tornar o calendário ainda mais sobrecarregado para os atletas.

Esse processo de ampliação do Mundial vem sendo uma crescente nos últimos tempos. Em 1998 e 2022, a competição contou com 32 equipes. Nesta última edição, que teve a Espanha como campeã, a Copa do Mundo já contou com 48 países.

Disputa

Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense define segundo acesso à elite neste domingo

Principal disputa da rodada está concentrada na briga pela segunda vaga de acesso

31/07/2026 14h15

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Foto: FFMS

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O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2026 chega à rodada decisiva neste domingo (2), com todos os jogos marcados para as 15h. Embora o Aquidauanense já tenha garantido antecipadamente o título e o acesso à Série A de 2027, a última rodada ainda vai definir o vice-campeão da competição e o segundo clube promovido à elite do futebol estadual.

Líder com 15 pontos, o Aquidauanense entra em campo apenas para cumprir tabela diante do União ABC, no Estádio Noroeste, em Aquidauana. Após a partida, o clube receberá o troféu de campeão da Série B 2026 em cerimônia promovida pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

A principal disputa da rodada está concentrada na briga pela segunda vaga de acesso. O Misto, vice-líder com 11 pontos, depende apenas de uma vitória em Três Lagoas para confirmar o vice-campeonato e assegurar o retorno à primeira divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Outros três clubes ainda mantêm chances matemáticas de conquistar o acesso. Comercial, União ABC e Sete de Dourados precisam vencer seus respectivos compromissos e torcer por uma combinação de resultados para terminar a competição na segunda colocação.

Com o encerramento simultâneo das partidas, a FFMS realizará a cerimônia oficial de premiação, entregando os troféus de campeão e vice-campeão e confirmando os dois clubes que disputarão a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2027.

Jogos da última rodada – Domingo (2), às 15h

  • Aquidauanense x União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana;
  • Misto x Comercial – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas;
  • Sete de Dourados x Campo Grande – Estádio Douradão, em Dourados.

 

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