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Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense define segundo acesso à elite neste domingo

Principal disputa da rodada está concentrada na briga pela segunda vaga de acesso

Alison Silva

Alison Silva

31/07/2026 - 14h15
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O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2026 chega à rodada decisiva neste domingo (2), com todos os jogos marcados para as 15h. Embora o Aquidauanense já tenha garantido antecipadamente o título e o acesso à Série A de 2027, a última rodada ainda vai definir o vice-campeão da competição e o segundo clube promovido à elite do futebol estadual.

Líder com 15 pontos, o Aquidauanense entra em campo apenas para cumprir tabela diante do União ABC, no Estádio Noroeste, em Aquidauana. Após a partida, o clube receberá o troféu de campeão da Série B 2026 em cerimônia promovida pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

A principal disputa da rodada está concentrada na briga pela segunda vaga de acesso. O Misto, vice-líder com 11 pontos, depende apenas de uma vitória em Três Lagoas para confirmar o vice-campeonato e assegurar o retorno à primeira divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Outros três clubes ainda mantêm chances matemáticas de conquistar o acesso. Comercial, União ABC e Sete de Dourados precisam vencer seus respectivos compromissos e torcer por uma combinação de resultados para terminar a competição na segunda colocação.

Com o encerramento simultâneo das partidas, a FFMS realizará a cerimônia oficial de premiação, entregando os troféus de campeão e vice-campeão e confirmando os dois clubes que disputarão a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2027.

Jogos da última rodada – Domingo (2), às 15h

  • Aquidauanense x União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana;
  • Misto x Comercial – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas;
  • Sete de Dourados x Campo Grande – Estádio Douradão, em Dourados.

 

Esportes

Infantino acusa críticos da Copa de espalhar ódio e diz: 'Futebol não é política, é união'

Manifestação foi divulgada após um Mundial marcado por questionamentos sobre a organização da competição

27/07/2026 23h00

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Foto: Reprodução/X

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, decidiu responder às críticas que acompanharam a Copa do Mundo com uma defesa enfática do torneio e uma mensagem direta aos seus opositores. Em uma carta publicada nas redes sociais, o dirigente afirmou que o futebol deve servir como ponto de encontro entre diferentes povos e resumiu sua posição em uma frase: "Futebol não é política, é união."

A manifestação foi divulgada após um Mundial marcado por questionamentos sobre a organização da competição, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Infantino acusou os críticos de estarem mais preocupados em atacar a entidade do que em reconhecer o impacto do torneio para milhões de torcedores.

"A todos vocês que deixaram de ver crianças, bebês, avós e pais se reunirem em torno desse belo esporte, peço desculpas por os jogos já terem acabado e por vocês terem perdido toda essa alegria e união", escreveu.

Em outro trecho, o presidente da Fifa endureceu o tom e afirmou que parte das críticas foi motivada por informações falsas.

"Aos que, por trás de suas canetas e papéis, ou atrás de suas telas, espalham ódio e rumores falsos, quero dizer que, enquanto vocês permanecem aí, nós, na Fifa, estamos na linha de frente organizando, trabalhando arduamente e entregando o maior espetáculo do mundo", afirmou.

Infantino também destacou a presença de seleções de países envolvidos em conflitos ou crises e usou esses exemplos para reforçar a ideia de que o futebol seria capaz de aproximar sociedades divididas. Na avaliação do dirigente, a participação dessas equipes demonstrou que o esporte pode ultrapassar barreiras políticas e diplomáticas.

A declaração ocorre em meio às críticas relacionadas às restrições de entrada nos Estados Unidos, que afetaram torcedores, integrantes de delegações e profissionais ligados ao torneio. O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, por exemplo, foi impedido de entrar no país apesar de possuir visto válido.

O dirigente, porém, citou o caso do Irã para defender a atuação da Fifa. "O Irã entrou nos Estados Unidos sem qualquer incidente ou conflito. A seleção iraniana recebeu vistos para entrar porque o futebol é sobre paz. Não é sobre política", afirmou.

As questões disciplinares também apareceram entre os assuntos abordados por Infantino. Embora não tenha mencionado diretamente o caso de Folarin Balogun, o presidente da Fifa fez referência a decisões de arbitragem e punições que provocaram questionamentos durante a competição.

O atacante dos Estados Unidos havia recebido cartão vermelho e, inicialmente, seria suspenso automaticamente. A punição, no entanto, foi retirada antes da partida seguinte da seleção americana, após uma intervenção que gerou críticas e levantou suspeitas de influência política sobre a entidade.

Infantino argumentou que decisões controversas fazem parte do futebol e afirmou que situações semelhantes ocorrem em algumas das principais ligas do mundo. Para o dirigente, as críticas à Fifa não consideram que a entidade atua em um cenário muito mais amplo e complexo.

Ao defender o saldo da Copa, o presidente da Fifa afirmou ainda que o torneio transcorreu com segurança e destacou a participação de torcedores de diferentes nacionalidades. Segundo ele, o Mundial foi marcado por "alegria e felicidade".

Esportes

O crescimento dos jogos instantâneos acompanha a transformação do mercado

27/07/2026 13h50

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Pexels

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É uma revolução tecnológica. Uma revolução que transformou o mercado de iGaming a olhos vistos. Com grande destaque para os avanços tecnológicos e pelas mudanças cada vez mais drásticas do comportamento dos consumidores, surge um novo tipo favorito de jogo, os jogos instantâneos. Estes oferecem partidas rápidas, regras simples e acesso imediato, especialmente para aqueles que acessam por meio de smartphones. 

Esta categoria tem vindo a crescer, especialmente devido aos hábitos de consumo dos usuários cada vez mais diferentes. Hoje em dia, se prefere experiências rápidas e práticas, de poucos minutos, a conteúdos grandes. Esta mudança reflete, assim, a preferência por conteúdos mais dinâmicos, influenciando a forma como os jogos online desenvolvem e apresentam seus produtos. 

Smartphones lideram a preferência dos jogadores brasileiros

A preferência pelo celular para acessar jogos digitais continua a crescer no Brasil. Uma pesquisa divulgada este ano mostrou que 41,3% dos jogadores do estado de São Paulo utilizam o smartphone como principal plataforma de jogos, colocando os dispositivos móveis à frente dos computadores e dos consoles. O levantamento também identificou que, entre os jovens das periferias, o computador gamer ainda é visto como um objetivo de consumo, embora o celular permaneça como a opção mais acessível para a maioria dos usuários.

Esse cenário ajuda a explicar a expansão de categorias desenvolvidas para sessões rápidas de jogo, como os jogos instantâneos. À medida que o acesso acontece cada vez mais por meio de smartphones, operadores e desenvolvedores têm investido em interfaces otimizadas para dispositivos móveis, carregamento rápido e experiências simplificadas, acompanhando uma tendência que já se observa em diferentes segmentos do entretenimento digital.

Rapidez tornou-se um diferencial competitivo

O sucesso dos jogos se deve em grande parte a um pequeno mas tão importante fator: a rapidez de acesso. Com uma forma de viver cada vez mais conectada, os usuários preferem cada vez mais experiências rápidas, de poucos minutos, sem necessidade de estar em longas sessões. Sendo que é este o comportamento atual, então o desenvolvimento de novos produtos seguirá essa mesma mecânica: mais objetivo, simples e com resultados rápidos, sempre com foco na experiência do jogador. 

Ao mesmo tempo, a inovação tecnológica permite incorporar elementos visuais modernos, animações dinâmicas e sistemas de interação que tornam as partidas mais envolventes sem aumentar a complexidade das regras. Essa combinação entre simplicidade e rapidez ajuda a explicar por que os jogos instantâneos vêm conquistando espaço entre diferentes perfis de utilizadores.

Inovação tecnológica é um passo no sentido de ampliação

A que se deve este crescimento tão próprio? Afinal, como cresce assim uma categoria de jogo tão única. Em grande parte isso se deve aos investimentos que têm sido realizados pela indústria no que toca a tecnologia. As plataformas de iGaming utilizam e procuram soluções que melhorem a experiência do usuários, todos os dias. 

Desta forma, além de otimizar o desempenho das plataformas, permitem igualmente personalizar o jogo a cada um. Isso envolve recomendações, adaptações ou até mudanças mais simples, como navegação mais eficiente. 

Mas não fica por aí. A atual infraestrutura de internet ocupa uma grande posição, pois permite, através das redes de alta velocidade e conectividade digital, reduzir tempo de carregamento de aplicações, tornando o acesso praticamente imediato. 

A experiência do utilizador ganha protagonismo

Se no passado a oferta de jogos era o principal diferencial entre as plataformas, atualmente a experiência do utilizador tornou-se um dos fatores mais importantes para o mercado. Entre os aspetos preferenciais surge a navegação intuitiva, a velocidade de acesso, o design responsivo e, claro, a facilidade para alternar entre categorias simples e rapidamente. 

É nesta categoria em que se encaixam os jogos instantâneos, uma experiência direta e acessível. Feita em poucos cliques, o usuários inicia uma partida de forma simples, sem complicar. Esta é uma tendência que exige melhorias diárias, praticamente, no que toca a investimentos da interface. 

Mas as ofertas continuam diversificadas

Esta tendência deixa claro como o setor do iGaming continua sendo adaptável às mudanças do comportamento de seus usuários. Assim, em vez de concentrar investimentos em apenas uma categoria, os operadores continuam procurando oferecer experiências surpreendentes, variadas, para chegar a diferentes perfis e preferências.

Dessa forma, entre os favoritos do público surgem os jogos de slot. Esses jogos de destacam pelas suas características únicas, seguidos de jogos de apostas esportivas e outros relacionados. No fundo, essa diversificação simboliza o fortalecimento do entretenimento digital como um todo. 

Tendência veio para ficar

Este crescimento pela procura desta categoria tão única de jogos reflete outras tendências do mercado de iGaming como um todo. Afinal, esta preferência por conteúdos mais rápidos, em termos de jogo e acessibilidade, surgem numa ótica de uso por parte mobile, com impacto nas redes sociais e outras plataformas de entretenimento. 

Esta é assim uma tendência que veio para ficar. E veio também para ditar o que serão os próximos tempos e apostas por parte das plataformas no que toca à preferência dos usuários. Tudo para que se ofereça ao jogador o que ele procura: conteúdo rápido, prático e simples de acessar e entender. 

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