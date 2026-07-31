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Fifa inicia estudos para aumentar o número de seleções na próxima Copa do Mundo para 64

Divulgação do documento que avalia esse aumento de participantes no principal torneio de seleções

Estadão Conteúdo

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31/07/2026 - 23h00
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A Fifa já deu o primeiro passo para tornar a próxima edição da Copa do Mundo ainda mais global. Por meio de um documento interno, a entidade que comanda o futebol no planeta iniciou os estudos para analisar a capacidade de ampliar o número de participantes de 48 para 64 seleções já a partir de 2030.

A divulgação do documento que avalia esse aumento de participantes no principal torneio de seleções do mundo foi divulgado pelo jornalista inglês Martyn Ziegler. A Fifa pretende ainda, contratar uma agência independente para observar todos os impactos que essa mudança pode causar para, então bater o martelo.

Entre os desafios que estão sendo alvos de estudo, o maior deles é avaliar como esse inchaço da competição poderia afetar o formato do torneio e tudo que cerca a competição.

"A Fifa está considerando as implicações estratégicas de uma possível expansão da Copa do Mundo além do formato atual. Portanto, deseja nomear uma agência independente para determinar se e como a ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções participantes, a partir da edição de 2030, impactaria a proposta do torneio e o ecossistema do futebol", informa o documento.

O aumento no número de integrantes ganhou força nos últimos meses e reforça o desejo do presidente Gianni Infantino de ampliar a representatividade do torneio em continentes como Ásia, África e Oceania. A resistência, no entanto, está na alegação de que essa iniciativa vai tornar o calendário ainda mais sobrecarregado para os atletas.

Esse processo de ampliação do Mundial vem sendo uma crescente nos últimos tempos. Em 1998 e 2022, a competição contou com 32 equipes. Nesta última edição, que teve a Espanha como campeã, a Copa do Mundo já contou com 48 países.

Futebol

Memphis publica mensagem em meio à renovação com Corinthians: 'Grandeza está a se revelar'

Nos bastidores, Corinthians e representantes do atacante avançaram nas negociações

29/07/2026 23h00

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Memphis Depay

Memphis Depay

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Enquanto aguarda a conclusão das negociações para renovar seu contrato com o Corinthians, Memphis Depay deu sinais de que a permanência no Parque São Jorge está próxima.

Nesta quarta-feira, o atacante holandês publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais e voltou a demonstrar identificação com o clube, alimentando a expectativa da torcida pelo anúncio oficial.

Em uma de suas contas no Instagram, o camisa 10 escreveu que está "esperando como todo mundo" e afirmou que "a grandeza está prestes a se revelar novamente".

Pouco depois, compartilhou uma imagem em que aparece usando uma corrente com o escudo do Corinthians, em uma referência ao ensaio fotográfico realizado para a revista Hypebeast.

As publicações ocorrem em meio aos últimos ajustes para a assinatura do novo vínculo entre o jogador e o clube.

A expectativa é que Memphis passe por uma bateria de exames médicos antes de ser oficialmente reintegrado ao elenco comandado por Fernando Diniz.

Nos bastidores, Corinthians e representantes do atacante avançaram nas negociações após chegarem a um entendimento sobre os principais termos do contrato.

O novo acordo deve ter duração de duas temporadas e prevê uma reestruturação financeira, incluindo o parcelamento dos valores que o clube ainda deve ao jogador.

Antes de voltar a atuar, Memphis será submetido aos protocolos médicos adotados pelo Corinthians para jogadores que retornam ao elenco após um período de ausência.

Caso seja aprovado nas avaliações e tenha a documentação regularizada, a tendência é que fique à disposição de Fernando Diniz para os próximos compromissos da equipe.

Aos 32 anos, o holandês disputou 14 partidas pelo Corinthians na temporada, com um gol e uma assistência. Desde que chegou ao clube, em 2024, soma 79 jogos, 20 gols, 15 assistências e três títulos conquistados com a camisa alvinegra.

Esportes

Infantino acusa críticos da Copa de espalhar ódio e diz: 'Futebol não é política, é união'

Manifestação foi divulgada após um Mundial marcado por questionamentos sobre a organização da competição

27/07/2026 23h00

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Foto: Reprodução/X

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, decidiu responder às críticas que acompanharam a Copa do Mundo com uma defesa enfática do torneio e uma mensagem direta aos seus opositores. Em uma carta publicada nas redes sociais, o dirigente afirmou que o futebol deve servir como ponto de encontro entre diferentes povos e resumiu sua posição em uma frase: "Futebol não é política, é união."

A manifestação foi divulgada após um Mundial marcado por questionamentos sobre a organização da competição, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Infantino acusou os críticos de estarem mais preocupados em atacar a entidade do que em reconhecer o impacto do torneio para milhões de torcedores.

"A todos vocês que deixaram de ver crianças, bebês, avós e pais se reunirem em torno desse belo esporte, peço desculpas por os jogos já terem acabado e por vocês terem perdido toda essa alegria e união", escreveu.

Em outro trecho, o presidente da Fifa endureceu o tom e afirmou que parte das críticas foi motivada por informações falsas.

"Aos que, por trás de suas canetas e papéis, ou atrás de suas telas, espalham ódio e rumores falsos, quero dizer que, enquanto vocês permanecem aí, nós, na Fifa, estamos na linha de frente organizando, trabalhando arduamente e entregando o maior espetáculo do mundo", afirmou.

Infantino também destacou a presença de seleções de países envolvidos em conflitos ou crises e usou esses exemplos para reforçar a ideia de que o futebol seria capaz de aproximar sociedades divididas. Na avaliação do dirigente, a participação dessas equipes demonstrou que o esporte pode ultrapassar barreiras políticas e diplomáticas.

A declaração ocorre em meio às críticas relacionadas às restrições de entrada nos Estados Unidos, que afetaram torcedores, integrantes de delegações e profissionais ligados ao torneio. O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, por exemplo, foi impedido de entrar no país apesar de possuir visto válido.

O dirigente, porém, citou o caso do Irã para defender a atuação da Fifa. "O Irã entrou nos Estados Unidos sem qualquer incidente ou conflito. A seleção iraniana recebeu vistos para entrar porque o futebol é sobre paz. Não é sobre política", afirmou.

As questões disciplinares também apareceram entre os assuntos abordados por Infantino. Embora não tenha mencionado diretamente o caso de Folarin Balogun, o presidente da Fifa fez referência a decisões de arbitragem e punições que provocaram questionamentos durante a competição.

O atacante dos Estados Unidos havia recebido cartão vermelho e, inicialmente, seria suspenso automaticamente. A punição, no entanto, foi retirada antes da partida seguinte da seleção americana, após uma intervenção que gerou críticas e levantou suspeitas de influência política sobre a entidade.

Infantino argumentou que decisões controversas fazem parte do futebol e afirmou que situações semelhantes ocorrem em algumas das principais ligas do mundo. Para o dirigente, as críticas à Fifa não consideram que a entidade atua em um cenário muito mais amplo e complexo.

Ao defender o saldo da Copa, o presidente da Fifa afirmou ainda que o torneio transcorreu com segurança e destacou a participação de torcedores de diferentes nacionalidades. Segundo ele, o Mundial foi marcado por "alegria e felicidade".

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