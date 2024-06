Atletas de MS conquistam 30 medalhas no campeonato brasileiro de Kickboxing

No último fim de semana, 79 atletas representaram Mato Grosso do Sul no 33º campeonato brasileiro de Kickboxing, realizado em Vila Velha, no Espírito Santo. A delegação do Estado também contou com 6 técnicos e 2 árbitros.

Foram conquistadas 30 medalhas, sendo 12 de ouro, 12 de prata e 6 de bronze.

Mato Grosso do Sul ficou em sexto lugar dentre os 18 estados que participaram da competição. Ao todo, 1.300 atletas participaram do evento.

O campeonato brasileiro serve como seletiva para o Campeonato Mundial de 2024, e o sul-mato-grossense Anderson Motta garantiu sua vaga.

"O Brasileiro tem várias categorias, tanto de graduação como de idade. Competem atletas a partir dos 6 anos. No Campeonato Mundial é somente adulto. Nós tivemos, se não me engano, 6 medalhas de ouro no adulto. Porém, no campeonato mundial é somente para faixas pretas. Dos nossos campeões brasileiros, somente um é faixa preta. Então, nesse cenário, nós tivemos das 13 vagas que o Brasil vai levar para o Mundial, um atleta é do Mato Grosso do Sul", explicou Joemerson Leite,

presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul.

"O Kickboxing do Mato Grosso do Sul vem em uma crescente constante, o número de pódios vem crescendo exponencialmente nos eventos nacionais, e não temos dúvida que logo logo Mato Grosso do Sul será referência no Kickboxing Brasileiro", concluiu Joemerson.