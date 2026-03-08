Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FUTEBOL

Bataguassu sai na frente enquanto DAC e Corumbaense seguram 0 a 0 em jogos de ida

Quatro equipes disputam uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que já tem Operário e Naviraiense classificados à espera desses resultados

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

08/03/2026 - 19h00
Distante aproximadamente 225 quilômetros da Capital, a segunda partida pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, disputada no Estádio Frédis Saldivar, o "Douradão", terminou em um empate entre a equipe da casa e clube do Corumbaense, com ambos os times deixando tudo igual para o jogo de volta na decisão por uma vaga na semifinal, enquanto o Bataguassu já saiu na frente do confronto contra a equipe do Ivinhema nos dois jogos deste domingo (08). 

Vale lembrar que a equipe douradense só conseguiu uma classificação para essa segunda etapa do campeonato na última rodada da primeira fase, em uma disputa direta com o CRA, após um jogo emocionante que começou com o clube do DAC perdendo por 3 a 1, empatando e garantindo a vaga nos últimos minutos. 

Do outro lado, o atual adversário, Corumbaense, conseguiu avançar para essa segunda fase após superar por dois gols a zero a equipe do Costa Rica. No primeiro confronto o alvinegro conhecido como "Carijó da Avenida" venceu em casa a equipe douradense por dois a zero. 

Naviraiense e Operário aguardam agora na semifinal os resultados entre Ivinhema e Bataguassu e do confronto entre Corumbaense e a equipe do DAC, que disputam uma vaga nos jogos de volta que acontecem, respectivamente, na quarta-feira (11) e no próximo sábado (14).

Domingo de bola

Com os dois gols da partida que terminou em 1 a 1 entre DAC e Corumbaense acontecendo na primeira etapa, no segundo tempo o time douradense enfrentou mais dificuldade, apesar de ter encontrado a força para buscar o empate após sair atrás no placar. 

Já aos 17 do primeiro tempo o atacante Rincon abriu o placar para a equipe do Corumbaense fora de casa, porém o DAC buscou o empate com golpe de Flaviano ainda aos 25 minutos da primeira etapa. 

No segundo tempo o DAC encontrou mais dificuldade, inclusive para triangular, fazer a transição da bola ou mesmo atacar a equipe adversária. Nesse segundo período aconteceu um jogo mais estudado, com uma menor intensidade na velocidade da partida, que terminou empatada. 

Além dessa partida, no Estádio Municipal João Pereira de Souza, o "Pereirão" em Bataguassu, o "Tucunaré" - como é conhecido o time do município -, recebeu o time do Ivinhema e, contando com o apoio da torcida da casa, garantiu a vitória sobre o popular "Azulão".

Ainda no primeiro tempo Luizão abriu o placar para o time da casa, com um escanteio cobrado pelo camisa 10 Samuel aos 34 minutos da primeira etapa, em uma bola cabeceada na grande área por Luizão.   

Confortável com o resultado, o "Tucunaré" de Bataguassu segurou o time de Ivinhema durante os primeiros 45 minutos sem maiores preocupações. 

Aos 11 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio no campo de defesa do adversário rendeu um cruzamento que encobriu o goleiro, restando para Alex Choco contornar o marcador e apenas empurrar a bola para dentro e ampliar o placar. 

Depois de uma reposição do time de Bataguassu, uma bola espirrada pela zaga sobrou no campo de ataque do Ivinhema nos pés do camisa 10 Wendel, que abriu na direita com o atacante Tiuí que encaixou no contrapé do goleiro Mandela e diminuiu a vantagem nesse primeiro jogo de ida. 

A partir desse momento o Ivinhema até pressionou mais a equipe adversária, até os minutos finais de jogo, porém, apesar da pressão do Ivinhema com o seu primeiro gol, o tempo hábil não foi suficiente para o Azulão empatar, com o Tucunaré de Bataguassu saindo na frente neste primeiro jogo de ida pelas quartas de final. 

 

Medalhistas

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria

Carioca Rafaela Silva conquistou o segundo título da atual temporada na categoria até 63 quilos

08/03/2026 12h15

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria Foto/ CBJ

O judô brasileiro subiu ao pódio duas vezes neste sábado (7), segundo dia do Grand Prix da Áustria, e chegou a quatro medalhas na competição. A carioca Rafaela Silva conquistou o segundo título da atual temporada na categoria até 63 quilos, ao derrotar na final a atleta Laura Fazilu (Kosovo). No início de fevereiro, Rafaela já fora campeã no Grand Slam de Paris.

Quem também subiu ao pódio hoje foi o gaúcho Daniel Cargnin com medalha de bronze nos 73 kg. Na final, Cargnin superou o compatriota Guilherme de Oliveira. Outro cinco brasileiros (atletas citados ao fim do texto) competem neste domingo (8), a partir das 6h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online no canal do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no YouTube,

Atual número 7 do mundo, Rafaela Silva somou mais 700 no ranking mundial com a conquista de hoje e deve subir para o top 5 pela primeira vez.

A carioca enfileirou três vitórias seguidas antes da final. Derrotou na estreia a italiana Raffaela Ciano com um ippon – o golpe foi eleito o mais bonito deste sábado (7) pela Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês). Na sequência, ela eliminou a búlgara Yoana Manova com um yuko e um ippon. Depois, nas semifinais, a brasileira superou a espanhola Laura Vázquez Fernández com dois waza-ari.
“Estou muito feliz com o meu desempenho.

Sigo confiando no meu processo, no meu trabalho e na minha evolução. Estou muito feliz de me firmar no top 10, porque é muito importante cada passo para se aproximar da vaga olímpica. Eu não fui cabeça-de-chave na maioria das competições do ano passado, então eu não peguei lutas tão boas para poder avançar, mas esse ano estou trabalhando para fazer o meu papel e seguir assim, o que vai ser muito importante visando o Campeonato Mundial”, analisou Rafa Silva, referindo-se à principal competição do ano, de 4 a 11 de outubro, em Baku (Azerbaijão_ no Campeonato Mundial Sênior, em Baku (Azerbaijão).

A campanha de Cargnin até faturar o bronze começou com vitória por yuko na estreia contra o austríaco Alexander Kaserer na categoria até 73 kg. Depois, o gaúcho superou o japonês Ryusei Arakawa com um ippon e, na sequência derrotou o cipriota Kyprianos Andreou com um waza-ari. No entanto, nas semifinais, o brasileiro perdeu para o britânico Ethan Nairne, que depois se sagraria campeão, ao sofrer um yuko durante golden score (tempo extra). A luta 100% brasileira pelo bronze, Cargnin competiu com Guilherme Oliveira, de 21 anos, que vencera quatro de cinco combates deste sábado (7).

“O Guilherme é um atleta que tem muito coração na luta, é muito parecido comigo. Então, eu estou muito feliz por estar sempre avançando, sempre aprendendo. Com medalha ou não, eu sempre aprendo alguma coisa na competição. Acho que é um processo importante rumo a Los Angeles. Eu saí com a medalha daqui, mas também com ensinamentos”, disse Cargnin, que arrematou a quarta medalha das últimas cinco que disputou em competições internacionais.

As primeiros pódios do Brasil no Grand Prix da Áustria saíram na sexta (6), com a prata de Ronald Lima (-66kg) e o bronze de Gabriela Conceição (-52kg).

Neste domingo (8), último dia do torneio, o Brasil vai em busca de mais medalhas com Beatriz Freitas (-78kg) e Giovanna Santos (+78kg), Rafael Macedo (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg). As lutas preliminares (classificatórias) começam a partir de 6h (horário de Brasília), e as finais valendo medalhas estão programadas para às 13h.

Estreia da temporada

F1: Russell celebra desempenho da Mercedes após vencer na Austrália: 'Não poderia ser melhor'

Britânico afirmou que bom desempenho na etapa de abertura da temporada "já estava sendo esperado há muito tempo"

08/03/2026 09h00

britânico afirmou que bom desempenho na etapa de abertura da temporada

britânico afirmou que bom desempenho na etapa de abertura da temporada "já estava sendo esperado há muito tempo" Foto: Divilgação / F1

Vencedor do GP da Austrália, George Russell elogiou o trabalho da Mercedes terminar na frente de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, e de Charles Leclerc, da Ferrari, neste domingo no circuito de Albert Park.

O britânico afirmou que bom desempenho na etapa de abertura da temporada "já estava sendo esperado há muito tempo" e que o Mundial não poderia ter começado melhor.

O piloto de 28 anos saiu da pole position e teve uma dura disputa com Leclerc, que largou em quarto lugar e assumiu a liderança na Curva 1.

Russell e Leclerc trocaram de posição diversas vezes."Estou me sentindo incrível. Foi uma dura batalha no começo. Sabíamos que seria um desafio", afirmou o piloto da Mercedes.

"Entrei no grid, vi que a bateria estava completamente vazia, fiz uma largada ruim e depois, obviamente, tive uma disputa muito acirrada com o Charles."

Mercedes e Ferrari optaram por estratégia diferente na parada nos boxes. Leclerc e Hamilton escolheram estender o primeiro stint e, assim, marcaram dobradinha momentânea no começo da prova. Depois, Russell afirmou, pelo rádio, que estava confiante em tentar a estratégia de uma parada. A aposta deu certo. Após ultrapassar Lewis Hamilton na pista, ele terminou 2,9s à frente de Antonelli.

"Muito obrigado a toda a equipe. Já fazia muito tempo que esperávamos ter este carro ao nosso lado e não poderíamos ter começado de uma maneira melhor", afirmou o vencedor do GP de abertura da temporada.

Russell relatou ter enfrentado dificuldades nas curvas de Albert Park. "Perdemos bastante a dianteira do carro. Foi um pouco arriscado, mas consegui terminar ileso e estou feliz por estar em primeiro e segundo lugar", disse o piloto sobre a dobradinha da Mercedes na Austrália.

