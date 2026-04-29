Operário tem jogo decisivo pela Copa Verde

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Visando a classificação para a próxima fase a equipe do Operário vai à campo na noite desta quarta-feira (29) para duelar contra o Capital pela quinta rodada da fase grupos da Copa Centro-Oeste. A partida acontece no Estádio Jucelino Kubitschek, em Paranoá, no Distrito Federal.

Com apenas dois times se classificando às semifinais, a última rodada do grupo A promete ter várias emoções, pois cinco dos seis times ainda possuem chances de classificação para as semifinais.

A temporada de ambas as equipes são semelhantes, os times estão passando por momentos de altos e baixos.

O Operário ao mesmo tempo que está empatado em pontos com os líderes do grupo A da Copa Centro-Oeste, amarga a quinta colocação de seu grupo na Série D.

Já o Capital, vive situação oposta, passa por um bom momento na Série D, onde é segundo colocado de seu grupo, mas na Copa Centro-Oeste é quinto colocado com 5 pontos, mas mantém vivo o sonho da classificação, porém não depende apenas de si para avançar.

O QUE ESPERAR

O duelo entre as equipes promete ser equilibrado, pois cada gol que sair no confronto pode mexer na tabela e mudar o rumo da classificação, veja o que cada time precisa fazer para passar de fase.

Para o Galo a conta é mais simples, em caso de vitória teria que contar com um tropeço do Araguaína ou do Rio Branco, caso um desses times perca ou empate e se o Operário sair vitorioso, ele garante a vaga.

Já em caso de empate ainda pode se classificar, mas a conta é mais complexa, pois pelo menos um dos dois times acima do Galo teria que perder e o Vila Nova, que está em quarto, não poderia vencer sua partida.

A conta do Capital é um pouco mais complexa, para eles apenas a vitória interessa e vão contar com a força da torcida para buscar esse objetivo.

A vitória em si não será suficiente, para alcançar a classificação o time terá que contar com uma combinações de resultados. Além de vencer, as equipes do Vila Nova (4º), Rio Branco (2º) e Araguaína (1º), não poderiam ganhar suas partidas.

Veja os confrontos que fecham a última rodada da fase de grupos.

Capital-DF x Operário

Araguaína-TO x Vila Nova-GO

Primavera-MT x Rio Branco-ES

Os jogos acontecem simultaneamente, com o inicio marcado para às 19h, horário de Brasília, 18h para Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado