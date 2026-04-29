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Noite de Copa

Operário tem jogo decisivo pela Copa Verde

O Galo vai à Brasília enfrentar o Capital pela última rodada da fase de grupos

João Pedro Zequini

29/04/2026 - 10h00
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Visando a classificação para a próxima fase a equipe do Operário vai à campo na noite desta quarta-feira (29) para duelar contra o Capital pela quinta rodada da fase grupos da Copa Centro-Oeste. A partida acontece no Estádio Jucelino Kubitschek, em Paranoá, no Distrito Federal. 

Com apenas dois times se classificando às semifinais, a última rodada do grupo A promete ter várias emoções, pois cinco dos seis times ainda possuem chances de classificação para as semifinais. 

 A temporada de ambas as equipes são semelhantes, os times estão passando por momentos de altos e baixos. 

O Operário ao mesmo tempo que está empatado em pontos com os líderes do grupo A da Copa Centro-Oeste, amarga a quinta colocação de seu grupo na Série D. 

Já o Capital, vive situação oposta, passa por um bom momento na Série D, onde é segundo colocado de seu grupo, mas na Copa Centro-Oeste é quinto colocado com 5 pontos, mas mantém vivo o sonho da classificação, porém não depende apenas de si para avançar. 

O QUE ESPERAR

O duelo entre as equipes promete ser equilibrado, pois cada gol que sair no confronto pode mexer na tabela e mudar o rumo da classificação, veja o que cada time precisa fazer para passar de fase.  

Para o Galo a conta é mais simples, em caso de vitória teria que contar com um tropeço do Araguaína ou do Rio Branco, caso um desses times perca ou empate e se o Operário sair vitorioso, ele garante a vaga. 

Já em caso de empate ainda pode se classificar, mas a conta é mais complexa, pois pelo menos um dos dois times acima do Galo teria que perder e o Vila Nova, que está em quarto, não poderia vencer sua partida. 

A conta do Capital é um pouco mais complexa, para eles apenas a vitória interessa e vão contar com a força da torcida para buscar esse objetivo. 

A vitória em si não será suficiente, para alcançar a classificação o time terá que contar com uma combinações de resultados. Além de vencer, as equipes do Vila Nova (4º), Rio Branco (2º) e Araguaína (1º), não poderiam ganhar suas partidas. 

Veja os confrontos que fecham a última rodada da fase de grupos. 

  • Capital-DF x Operário 
  • Araguaína-TO x Vila Nova-GO 
  • Primavera-MT x Rio Branco-ES 

Os jogos acontecem simultaneamente, com o inicio marcado para às 19h, horário de Brasília, 18h para Mato Grosso do Sul. 

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Confederação Brasileira de Futebol

CBF aumenta gastos e tem déficit de R$ 182,5 milhões em 2025, aponta balanço

A confederação atribui o déficit a "grandes investimentos realizados para a regularização de passivos deixados por gestões anteriores "

27/04/2026 23h00

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Sede da CBF

Sede da CBF Foto: Lucas Figueiredo / CBF

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A CBF terminou 2025 com déficit de R$ 182,5 milhões, segundo apontou balanço financeiro aprovado pelos representantes das 27 federações em assembleia realizada nesta segunda-feira, 27.

A confederação, que havia registrado superávit de R$ 107 milhões em 2024, atribui o déficit a "grandes investimentos realizados para a regularização de passivos deixados por gestões anteriores "

Parte importante do aumento de despesas operacionais de 111% tem relação com os R$ 80 milhões que a entidade teve de pagar ao Icasa, que ganhou processo contra a confederação referente ao não acesso à Série A em 2014.

O time de Juazeiro do Norte, quinto colocado na Série B de 2013, argumentou que a CBF cometeu um erro que impediu que a equipe fosse promovida à Série A naquele ano e foi indenizado.

A Justiça entendeu que o Icasa estava certo no caso envolvendo o Figueirense por suposta escalação irregular do jogador Luan na partida entre o clube catarinense e o América-MG. A alegação era de que o jogador havia atuado tendo contrato vigente com outro clube.

Mesmo se não houvesse a indenização destinada ao Icasa, a CBF fecharia 2025 no vermelho em mais de R$ 100 milhões. Muitas despesas também estão relacionadas à seleção brasileira.

Foram investidos R$ 27 milhões em despesas logísticas pelo aumento de viagens da equipe comandada por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo e amistosos; R$ 13 milhões em marketing e R$ 9 milhões em tecnologia e serviços de consultoria institucional, esportiva, assessoria jurídica, de comunicação.

As receitas referentes ao contrato com a Nike, o maior da história da confederação com a fornecedora de material esportivo, foram antecipadas ao exercício de 2024. Isso atrapalhou a entidade no ano passado. O acordo em questão pode render até R$ 1 bilhão por ano, considerando também os ganhos com royalties referentes à venda das camisas da seleção brasileira.

O diretor financeiro da CBF, Valdecir de Souza, alega que os gastos são necessários para "buscar eficiência na nova gestão", com "receitas crescentes" no futuro.

"Fez-se necessário gastar para buscar eficiência na nova gestão: resultados futuros, receitas crescentes, para que possamos fazer o que é mais importante, que é investir no futebol. Durante a Assembleia, acho que todos perceberam este ambiente novo, essa nova gestão, a vontade de fazer acontecer, de ter uma CBF com modernidade comparável às grandes confederações, como a FIFA. É o protagonismo da CBF que precisamos retomar", disse.

"Enfrentamos problemas e assumimos o compromisso de reorganizar finanças, regularizar dívidas trabalhistas e com clubes. Este investimento vai nos trazer frutos", afirmou o presidente Samir Xaud.

A bilionária entidade que comanda o futebol brasileiro apresentou receita bruta de R$ 1,7 bilhão, R$ 200 milhões a mais do que em 2024.
 

Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de Futsal

Equipe de Dourados retoma treinos e se prepara para duelo contra o Fidas, pelas oitavas de final

27/04/2026 17h09

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Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de Futsal divulgação

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A classificação do Juventude AG na Copa LNF eliminando o tradicional Minas Tênis Clube durou pouco nas comemorações. Após a vitória por 1 a 0 no último domingo (26), em Dourados, a equipe já voltou o foco para o próximo compromisso decisivo da temporada: o confronto contra o Fidas Futsal, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal.

O duelo de ida está marcado para o próximo sábado (2), às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), no Ginásio Espelho D'Água, em Brasília. A partida de volta será no dia 10 de maio, em Dourados.

A vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal foi garantida com um triunfo magro, mas consistente. Jogando no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, o time douradense superou o Minas com gol de Rodrigo Acre.

Agora, o clube aguarda sorteio para conhecer o adversário nas oitavas da competição nacional.

Autor do gol da classificação, o camisa 10 destacou a importância do resultado para a sequência da equipe na temporada. Segundo ele, o desempenho diante de um adversário tradicional reforça a confiança do elenco.

"Mostramos que podemos competir em alto nível e, mantendo essa pegada, acredito que vamos recuperar os pontos que deixamos escapar na LNF e também buscar a classificação na Copa do Brasil", afirmou em entrevista à LNF TV.

Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de FutsalEquipe de Dourados retoma treinos e se prepara para duelo contra o Fidas, pelas oitavas de final

Sem tempo para descanso, o elenco retomou as atividades já nesta segunda-feira (27), com treino no CSU Água Boa. A programação da comissão técnica prevê treinos em dois períodos na terça (28) e quinta-feira (30), além de trabalho físico na academia na quarta-feira (29).

A delegação embarca para o Distrito Federal na noite de quinta-feira, com chegada prevista para o dia seguinte. Após o confronto em Brasília, o grupo retorna a Dourados no domingo.

Para disputar a LNF Silver, Copa LNF e Copa do Brasil, o Juventude AG tem apoio do Governo do Estado, através da Setesc e Fundesporte, Comitê Brasileiro de Clubes CBC, Prefeitura de Dourados, através da Funed, Sanesul, Fendt, Grupo FV, LOG Engenharia, Aço Telha, Aço Fort, MF CON, CECAD, Lubfil, Cassems, Oxisoldas, BC Construtora, Oximep, Salim Esportes e Sport.Com.

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