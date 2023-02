Bia Ferreira e Keno Marley são campeões do torneio de boxe de Strandja

Premiação

Alexia Putellas (foto), 29, jogadora do Barcelona e da seleção da Espanha, foi eleita nesta segunda-feira (27) pela segunda vez consecutiva como a vencedora do prêmio The Best, da Fifa, como melhor jogadora de futebol do mundo em 2022.

Putellas, que também é a atual Bola de Ouro feminina, honraria entregue pela revista francesa France Football, superou a inglesa Beth Mead e a americana Alex Morgan na votação da Fifa.

"Eu não estava preparada para receber esse prêmio, muito obrigada a todos que votaram em mim. Eu gostaria também de dar os parabéns à Alex [Morgan] e Beth Mead, vocês merecem esse troféu também. Gostaria de agradecer minhas companheiras, corpo técnico, clube. Todos aqueles que trabalham no clube", afirmou a jogadora.

Putellas conquistou o campeonato e a Copa da Espanha na última temporada com o Barcelona, clube com o qual também chegou à final da Champions League feminina --na decisão, perdeu para o Lyon, da França.

A espanhola, no entanto, acabou fora da disputa da Eurocopa com sua seleção por causa de uma lesão grave no ligamento do joelho esquerdo.

Criado pela Fifa em 2001, o prêmio de melhor do ano no futebol feminino tem a brasileira Marta como a maior vencedora, com seis troféus, sendo o primeiro deles conquistado em 2006 e o último em 2018.

As jogadoras vencedora do prêmio Fifa The Best.



2022 - Alexia Putellas (ESP)

2021 - Alexia Putellas (ESP)

2020 - Lucy Bronze (ING)

2019 - Megan Rapinoe (EUA)

2018 - Marta (BRA)

2017 - Lieke Martens (HOL)

2016 - Carli Lloyd (EUA)

2015 - Carli Lloyd (EUA)

2014 - Nadine Kessler (ALE)

2013 - Nadine Angerer (ALE)

2012 - Abby Wambach (EUA)

2011 - Homare Sawa (JAP)

2010 - Marta (BRA)

2009 - Marta (BRA)

2008 - Marta (BRA)

2007 - Marta (BRA)

2006 - Marta (BRA)

2005 - Birgit Prinz (ALE)

2004 - Birgit Prinz (ALE)

2003 - Birgit Prinz (ALE)

2002 - Mia Hamm (EUA)

2001 - Mia Hamm (EUA)

