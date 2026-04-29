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Brasil brilha no Mundial de Tênis de Mesa por equipes e avança ao mata-mata por antecedência

Seleção feminina foi a primeira a jogar no dia e não decepcionou, ganhando da República Checa por 3 a 1

Estadão Conteúdo

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29/04/2026 - 23h00
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O Brasil precisou de apenas duas rodadas para se garantir no mata-mata do Mundial de Tênis de Mesa por equipes disputado em Londres, na Inglaterra. Nesta quarta-feira, um dia após largar com triunfos no masculino e no feminino, o País repetiu a dose e carimbou a vaga com uma jornada de antecedência.

A seleção feminina foi a primeira a jogar no dia e não decepcionou, ganhando da República Checa por 3 a 1 e já confirmando a primeira colocação do Grupo 5 - fizeram 3 a 0 na largada contra o Casaquistão, na véspera.

Bruna Takahashi atuou duas vezes, anotando 3 a 0 diante de Karin Grofova e de Veronika Polakova, que também foi superada por sua irmã, Giulia, por 3 a 1. A única derrota foi de Laura Watanake, que caiu por 3 a 1 diante de Hanka Kodet.

Logo após, foi a vez de o time masculino comandando por Hugo Calderano ir para a disputa diante da Hungria. Desta vez, com doses de sofrimento e a necessidade de cinco jogos para celebrar um triunfo apertado por 3 a 2.

Vindo de 3 a 1 diante de Porto Rico, o Brasil esperava uma disputa mais tranquila, mas os húngaros exigiram demais da equipe verde e amarela. Calderano ganhou seus dois jogos, contra David Szantos (3 a 0) e Csaba Andras (3 a 1), mas

Guilherme Teodoro e Leonardo Lizuka foram superados por Adam Szudi (3 a 2) e Csaba Andras (3 a 0), respectivamente, e veio a necessidade do confronto de desempate.

Lizuka foi o escolhido para decidir diante de David Szantos e buscou um triunfo maiúsculo, por 3 a 2, após perder os dois primeiros games. Fechou com 11 a 8, garantindo a vaga brasileira, que nesta quinta encara o frágil Casaquistão para confirmar a liderança do Grupo 4.

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Noite de Copa

Operário tem jogo decisivo pela Copa Verde

O Galo vai à Brasília enfrentar o Capital pela última rodada da fase de grupos

29/04/2026 10h00

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Operário encara o Capital-DF, fora de casa em busca da classificação

Operário encara o Capital-DF, fora de casa em busca da classificação Foto: Rodrigo Moreira

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Visando a classificação para a próxima fase a equipe do Operário vai à campo na noite desta quarta-feira (29) para duelar contra o Capital pela quinta rodada da fase grupos da Copa Centro-Oeste. A partida acontece no Estádio Jucelino Kubitschek, em Paranoá, no Distrito Federal. 

Com apenas dois times se classificando às semifinais, a última rodada do grupo A promete ter várias emoções, pois cinco dos seis times ainda possuem chances de classificação para as semifinais. 

 A temporada de ambas as equipes são semelhantes, os times estão passando por momentos de altos e baixos. 

O Operário ao mesmo tempo que está empatado em pontos com os líderes do grupo A da Copa Centro-Oeste, amarga a quinta colocação de seu grupo na Série D. 

Já o Capital, vive situação oposta, passa por um bom momento na Série D, onde é segundo colocado de seu grupo, mas na Copa Centro-Oeste é quinto colocado com 5 pontos, mas mantém vivo o sonho da classificação, porém não depende apenas de si para avançar. 

O QUE ESPERAR

O duelo entre as equipes promete ser equilibrado, pois cada gol que sair no confronto pode mexer na tabela e mudar o rumo da classificação, veja o que cada time precisa fazer para passar de fase.  

Para o Galo a conta é mais simples, em caso de vitória teria que contar com um tropeço do Araguaína ou do Rio Branco, caso um desses times perca ou empate e se o Operário sair vitorioso, ele garante a vaga. 

Já em caso de empate ainda pode se classificar, mas a conta é mais complexa, pois pelo menos um dos dois times acima do Galo teria que perder e o Vila Nova, que está em quarto, não poderia vencer sua partida. 

A conta do Capital é um pouco mais complexa, para eles apenas a vitória interessa e vão contar com a força da torcida para buscar esse objetivo. 

A vitória em si não será suficiente, para alcançar a classificação o time terá que contar com uma combinações de resultados. Além de vencer, as equipes do Vila Nova (4º), Rio Branco (2º) e Araguaína (1º), não poderiam ganhar suas partidas. 

Veja os confrontos que fecham a última rodada da fase de grupos. 

  • Capital-DF x Operário 
  • Araguaína-TO x Vila Nova-GO 
  • Primavera-MT x Rio Branco-ES 

Os jogos acontecem simultaneamente, com o inicio marcado para às 19h, horário de Brasília, 18h para Mato Grosso do Sul. 

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Champions

PSG vira contra o Bayern e abre vantagem em jogaço de nove gols na semi da Champions League

A definição do finalista ocorre na quarta-feira da próxima semana na Allianz Arena, em Munique

28/04/2026 23h00

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A vitória coloca o PSG na liderança da Champions

A vitória coloca o PSG na liderança da Champions Divulgação/ESPN Brasil

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A primeira perna da 'final antecipada' da Champions League foi um espetáculo de futebol ofensivo. Com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se alternando no placar, a vantagem foi para o atual campeão, que não se intimidou ao sair perdendo e ganhou dos alemães por 5 a 4 com virada no Parque dos Príncipes.

A definição do finalista ocorre na quarta-feira da próxima semana na Allianz Arena, em Munique. Os franceses chegarão sob vantagem do empate, algo que ainda não ocorreu nas partidas do confronto (são nove vitórias dos alemães diante de oito do PSG).

Ao Bayern, a campanha na atual edição serve de motivação após o revés na França. Os bávaros ganharam seus seis jogos caseiros na atual edição da Champions, anotando incríveis 20 gols, média de 3,33 por jogo, diante de rivais de alto quilate, casos de Real Madrid e Chelsea, o que causa preocupação aos franceses.

As equipes já haviam se encarado na fase de grupos da atual edição, também no Parque dos Príncipes, mas com os alemães levando a melhor, ganhando por 2 a 1 com dois gols do colombiano Luis Díaz - o português João Neves descontou já no fim.

O jogaço desta terça-feira 'começou' antes do apito inicial, quando a equipe bávara entrou em campo para aquecimento sob enorme vaia dos franceses. A torcida do PSG sabia que podia fazer a diferença no equilibrado confronto e tentava desestabilizar os experientes adversários. Fogos de artifício - o campo ficou esfumaçado em linda festa - deram as boas-vindas aos atletas.

Chamou atenção antes de a bola rolar no Parque dos Príncipes, o atacante Doué e o lateral-esquerdo Nuno Mendes recebendo massagens na coxa. Ambos tiveram problemas musculares recentemente, mas não perderiam a semifinal por nada.

O tão esperado confronto começou sob cantoria forte das arquibancadas e estudo dos adversários. A aposta em largada em alta intensidade não se confirmou e os times demoraram a ameaçar as metas defendidas por Neuer e Safonov. Proteger a bola parecia a missão principal e as defesas se sobressaiam.

Após 15 minutos carentes de emoções, Kvaratskhelia não quis ser 'fominha' no ataque e errou o cruzamento, proporcionando o contragolpe que acabou com o árbitro apitando pênalti de Pacho em Luis Díaz, que largou em velocidade contra quatro marcadores e foi derrubado ao receber na área. Kane bateu com precisão: 1 a 0, aos 17, e 54º gol do alemão na temporada.

A vantagem bávara poderia ser maior se Olise caprichasse dois minutos mais tarde ao sair cara a cara e bater em cima de Safonov. O atacante escolheu o canto e acabou desperdiçando chance gigante. Marquinhos ainda cortou perto da linha após o desvio providencial do goleiro.

Em duelo desta grandeza, chances desperdiças podem custar caro. E do lado francês, o melhor do mundo Dembélé também recebeu livre, virou o pé para bater com estilo e mandou longe. A cara de tristeza do atacante se transformou em sorriso poucos segundos depois com o companheiro Kvaratskhelia se redimindo ao cortar o marcador e empatar em batida no cantinho.

O jogo animou e, se o Bayern foi impreciso na frente, o baixinho João Neves não desperdiçou e virou o placar, de cabeça, após aparecer de surpresa na área em cobrança de escanteio aos 33 minutos.

Em jogo de redenções, os dois atacantes que tinham perdido chances claras deram a volta por cima antes do intervalo. Primeiro foi a vez de Olise apagar a má impressão do gol feito perdido ao passar por quatro marcadores e bater forte para voltar a deixar o placar igual, agora por 2 a 2.

Nos acréscimos, uma polêmica. Dembélé cruzou, a bola desviou no corpo de Davies e bateu em seu braço. Após consulta ao VAR, o pênalti foi anotado para revolta dos alemães. O atacante assumiu a cobrança também para se redimir na partida e acertou no canto, levando os franceses ao descanso aliviados.

Luis Enrique disse na véspera da semifinal que sua equipe era a que melhor atuava na competição e o quarto gol comprovava suas palavras. Kvaratskhelia apareceu na área para ampliar. O Bayern estava atordoado e os franceses aproveitaram a soberania momentânea para anotar mais um, agora com Doué, em contra-ataque em alta velocidade.

O Bayern não tem seis títulos da Champions por acaso e reagiu. Apostando na jogada aérea, "voltou" à partida. Upamecano, de cabeça, descontou, ainda com mais de 25 minutos por jogar. Em lançamento longo, foi a vez de Luis Díaz aparecer. O colombiano se livrou do marcador e anotou um belo gol na Parque dos Príncipes, em ressurreição improvável de um visitante que estava abatido em campo após o quinto gol.

O PSG sabia que precisava de mais gols, mas o cansaço de alguns titulares obrigou Luis Enrique a trocar suas peças. Vitinha e Mayulu, descansados, quase ampliaram. O português serviu o atacante, que parou no travessão. No fim, o marroquino Hakimi - rival do Brasil na largada da Copa do Mundo - sentiu o posterior da coxa, o que pode ser desfalque gigante na volta.

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