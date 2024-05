Brasileiro de Handebol reunirá 500 atletas em Campo Grande

Seleção feminina de MS que participou do Campeonato Brasileiro Cadete disputado no ano passado - Foto: Divulgação

Competição que recentemente voltou ao calendário nacional do Handebol, o Campeonato Brasileiro de Seleções, da categoria cadete (15 a 16 anos) feminino e masculino, será sediado em Campo Grande, no mês de junho.

A Capital receberá 13 seleções estaduais, que somam a participação de 500 atletas e dirigentes.

Os jogos que se iniciam no dia 10 de junho, com as seleções femininas, e 16 de junho com as masculinas e serão disputados em três localidades em Campo Grande, sendo duas nos ginásios das universidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Unigran, além do palco principal, o Ginásio Guanandizão.

De acordo com a Federação de Handebol do Mato Grosso do Sul (FHMS) o Campeonato Brasileiro de Seleções Cadete voltou ao calendário do Handebol no ano passado, depois de um hiato de 20 anos sem a realização.

Em sua volta, em 2023, foi realizado na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul.

No ano passado a seleção de Mato Grosso do Sul terminou a competição na quinta colocação geral entre os estados participantes.

Ao Correio do Estado, a presidente da Federação de Handebol do Mato Grosso do Sul, Andréia Alburquerque, falou sobre a campanha da seleção do Estado no ano passado e informou sobre a montagem do elenco que disputará a competição em casa.

“Tivemos algumas dificuldades na montagem do elenco, mas para o ano de 2024 conseguimos montar um elenco com vários atletas de vários clubes para formar uma seleção forte, e buscar melhorar a nossa colocação, que obtivemos na edição anterior”, disse Andréia.

Sobre a importância de sediar o Brasileiro Cadete, Andréia acredita que é uma oportunidade de crescer a modalidade em âmbito Estadual.

“Buscamos evoluir a nossa modalidade em nosso Estado sediando o Brasileiro, estamos numa crescente em nosso esporte e através desta competição teremos uma visibilidade melhor e, com isso, todos nós amantes do handebol ganhamos com o evento”, informou.

O Campeonato Brasileiro de Seleções terá apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Fundação Municipal de Esporte (Funesp), governo do Estado, UFMS e Confederação Brasileira de Handebol.

FORMATO DE DISPUTA

As 13 seleções estaduais serão divididas em dois grupos, as quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e os dois últimos são eliminados.

Os times se enfrentam em turno único dentro do grupo, com vitória valendo dois pontos. Em caso de empate na classificação, o confronto direto, o saldo de gols e maior número de gols marcados entre as equipes envolvidas servirão como critérios de desempate, nesta ordem.

A partir das quartas de final, o líder do Grupo A enfrenta o quarto colocado do Grupo B e assim sucessivamente, os confrontos serão eliminatórios nesta fase, disputados em jogo único.

Os vencedores de cada chaveamento avançam às semifinais e, posteriormente, as definições de medalhas, com a final e disputa do terceiro lugar.

SELEÇÃO DE MS

Nesta semana a Federação de Handebol publicou nas redes sociais a convocação oficial da seleção sul-mato-grossense feminina cadete, que vai representar o Estado na competição nacional.

Ao todo, 16 atletas da seleção feminina foram convocadas pela federação, com os técnicos Ednaldo da Silva e Laianny Vicentina Dias no comando.

Os atletas da seleção masculina devem ser convocados e anunciados pela federação em breve.

SAIBA - Jogadoras convocadas para a seleção de MS

Camilly Vargas Prado

Juliany Albuquerque Abade;

Emanuelle Venando Gomes;

Vitória Leone da Costa;

Medhely da Silva Patrocínio;

Beatriz Witórya Rodrigues Lopes;

Maria Fernanda Faccin da Silva;

Luanna Gomes dos Santos;

Beatriz Correa de Oliveira;

Anelise de Oliveira Pedroso;

Letícia Correa de Oliveira;

Isis Xavier Cabral;

Mariane Cansian de Carvalho;

Carla Camilly Nunes da Silva;

Natália Sorgatto Pozzi e;

Isabele Bastiani Rodrigues.

