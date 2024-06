Brasileiros são derrotados e dão adeus às duplas em Roland Garros

FUTEBOL

Transferência do atacante promete agitar o cenário do futebol europeu, aumentando a competitividade no time espanhol

Mbappe é torcedor do Real Madrid desde criança Mbappé via Instagram

O Real Madrid deu um grande passo no mercado de transferências ao anunciar nesta segunda-feira (3) a aquisição de Kylian Mbappé, um dos nomes mais cobiçados do futebol mundial.

O atacante assinou um contrato de cinco temporadas com o atual campeão da Champions League, consolidando assim um dos movimentos mais impactantes da janela de transferências.

O clube espanhol revelou a novidade através de seus canais oficiais, tanto em seu site quanto nas redes sociais. "O Real Madrid C.F. e Kylian Mbappé alcançaram um acordo para que ele seja jogador do Real Madrid pelas próximas cinco temporadas", declarou o clube, mantendo certa discrição quanto aos detalhes financeiros da negociação.

A transferência de Mbappé para o Real Madrid marca o fim de uma longa especulação sobre o futuro do atacante, que optou por não renovar com o Paris Saint-Germain (PSG) e manteve o mistério sobre seu próximo destino.

Com seu contrato com o clube francês expirando no meio deste ano, o jogador não deixou pistas sobre seu futuro, mantendo seus fãs em suspense até o anúncio oficial.

Quando criança Mbappé realizou o sonho de conhecer seu ídolo do Real Madrid, Cristiano Ronaldo

A chegada de Mbappé ao Real Madrid promete intensificar a competição por uma vaga no setor ofensivo do time merengue. Com nomes como Vinicius Jr e Rodrygo já estabelecidos, a adição de Mbappé e do jovem talento Endrick, previsto para integrar o elenco a partir de julho, promete elevar o nível de competitividade no ataque madridista.

Esta contratação representa a concretização de um antigo desejo do Real Madrid, que já tentou trazer Mbappé para o clube em outras ocasiões.

Em 2022, o atacante chegou a sinalizar uma possível transferência para a equipe espanhola, mas acabou permanecendo no PSG, frustrando as expectativas do presidente Florentino Pérez naquela época.

Enquanto aguarda a sua apresentação oficial, Mbappé está atualmente concentrado com a seleção francesa para a disputa da Eurocopa, um dos principais torneios do calendário internacional.

Sua participação na competição, que ocorre entre os dias 14 de junho e 14 de julho, certamente será acompanhada de perto pelos torcedores madridistas, ansiosos para ver o novo reforço em ação.