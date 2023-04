Bruno Henrique volta ao Flamengo após quase 10 meses fora

O Flamengo terá Bruno Henrique como novidade entre os relacionados para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, neste domingo (19), no Maracanã, às 18h (de Brasília). Arturo Vidal, por outro lado, está fora.



Bruno Henrique ficou nove meses e três semanas fora do Flamengo.



O atacante sofreu uma gravíssima lesão multiligamentar no dia 15 de junho de 2022, em partida contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.



O prazo de volta dado pelos médicos do Flamengo era de dez a 12 meses.



A decisão sobre a data de retorno estava nas mãos de Bruno Henrique. Depois de dar o aval, Vítor Pereira optou pelo retorno.



Quem desfalca o Flamengo no clássico, porém, é o volante chileno Vidal, que cuida de uma inflamação no cotovelo esquerdo. Ele continua internado.



Vidal chegou ao hospital na madrugada deste sábado (8) e continuará lá para tratar a situação.



Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 0, o Flamengo tenta garantir o título carioca neste domingo,, no Maracanã, diante do Fluminense.



JÁ HAVIA SIDO RELACIONADO EM OUTRAS DECISÕES



Bruno Henrique já havia sido relacionado para decisões recentes, mesmo quando ainda estava no processo de recuperação.



O atacante, por exemplo, esteve com o elenco nas viagens para o Mundial de Clubes e para as finais da Libertadores (em Guayaquil-EQU) e da Copa do Brasil (jogo de ida, em São Paulo).



Bruno Henrique já estava fazendo alguns trabalhos com o grupo desde as atividades no Marrocos, durante a disputa do Mundial.



ESCALAÇÕES



Além de Vidal, completam a lista de desfalques do time rubro-negro Arrascaeta, Matheuzinho e Erick Pulgar, todos lesionados. Thiago Maia, por sua vez, pode voltar aos relacionados.



Uma possível formação inicial do técnico Vìtor Pereira tem: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Filipe Luis e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Cebolinha e Matheus França; Pedro.



Do outro lado, o Fluminense deve ser desfalcado por Martinelli, Manoel, Jorge e Gustavo Apis, lesionados, e por Samuel Xavier, que cumpre suspensão após ter sido expulso na partida de ida.

O técnico Fernando Diniz também recebeu cartão vermelho, e está suspenso -o time será comandado interinamente por Eduardo Barros.



O zagueiro David Braz, com problemas musculares, é dúvida para a disputa.



Assim, uma possível escalação inicial do time tricolor tem: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo (Vitor Mendes) e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano.



Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (9)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Transmissão: Band, BandSports e YouTube