Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

tênis

Carlos Alcaraz anuncia volta ao tênis no US Open após quatro meses tratando lesão no punho

A última competição oficial de Alcaraz foi o Barcelona Open, em abril, quando sentiu o problema ainda na primeira rodada

estadão conteúdo

estadão conteúdo

20/08/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Chegou ao fim o jejum de competições do astro Carlos Alcaraz. Após quatro meses de tratamento em uma lesão no punho direito, o espanhol, ex-número 1 do mundo, anunciou nesta quinta-feira que defenderá seu título do US Open, último Grand Slam do ano, a partir do dia 30.

"Here we go (lá vamos nós´)", escreveu o espanhol em sua conta no X, com uma bandeira dos Estados Unidos ao lado, anunciando seu retorno ao circuito mundial. Ele já tinha deixado no ar a possibilidade de retornar no Masters 1000 de Cincinnati, mas desistiu em cima da hora.

A última competição oficial de Alcaraz foi o Barcelona Open, em abril, quando sentiu o problema ainda na primeira rodada - fez 6/4 e 6/2 diante do finlandês Otto Virtanen - e sequer entrou em quadra para encarar o Tcheco Tomás Machac, pelas oitavas de final.

Então tranquilo no topo do ranking, o espanhol acabou ultrapassado pelo italiano Jannik Sinner, agora soberano na primeira colocação, com 13.450 e também pelo alemão Alexander Zverev, que voltará para terceiro após cair na estreia em Cincinnati. Alcaraz soma 8.160.

Por causa da tenossinovite no punho direito, Alcaraz abandonou em Barcelona e ainda perdeu os importantes Grand Slams de Roland Garros e Wimbledon, além dos importantes Masters 1000 de Madri, Roma e Cincinnati.

O primeiro adversário após o tempo de recuperação nas quadras de Nova York será definido no sorteio do dia 27, próxima quinta-feira. Antes, a partir de segunda, ocorre o qualificatório. A Espanha contará com o retorno de Alcaraz, mas perdeu Alejandro Davidovich Fokina, fora por problema nas costas

Novo comandante

Patrick Vieira assume Senegal para resgatar força no continente e de olho na Copa de 2030

Contrato assinado é de quatro anos, com os senegaleses apostando em sucesso no novo ciclo de um Mundial

18/08/2026 22h00

Compartilhar
Patrick Vieira

Patrick Vieira Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Campeão mundial com a França, Patrick Vieira é o novo técnico de Senegal, substituindo Pape Thiaw. O ex-volante de 50 anos foi oficializado nesta terça-feira sob a missão de resgatar a força da seleção no continente - a primeira prova será na Copa Africana das Nações, em 2027.

Outra obrigação do treinador que fez história defendendo as cores do Arsenal e da seleção francesa será levar a esquadra à Copa do Mundo de 2030 após decepção na edição que terminou faz algumas semanas na América do Norte.

"O senhor Patrick Vieira é o novo treinador da seleção nacional A de Senegal. A data da apresentação e as próximas etapas de sua instalação serão definidas em comunicado posterior. Bem-vindo ao Senegal, treinador", anunciou a Federação Senegalesa de Futebol (Fsfoot).

O contrato assinado é de quatro anos, com os senegaleses apostando em sucesso no novo ciclo de um Mundial. Senegal até avançou de fase na Copa do Mundo da América do Norte, em 2026, mas acabou se despedindo nos 16 avos após abrir 2 a 0 sobre a Bélgica, mas permitir a virada por 3 a 2.

Na ocasião, estourou uma crise de relacionamento entre os jogadores e o treinador Pape Thiaw, com muitas acusações de atritos. Para piorar, salários atrasados também pesaram na campanha em gramados dos Estados Unidos, México e Canadá. Vieira chega para 'apagar um grande incêndio'.

Nascido na capital Dakar, o ex-volante optou pela cidadania francesa e defendeu a seleção europeia entre 1997 e 2009 (foi campeão do mundo em 1998), atuando 107 vezes. Mas jamais perdeu as raízes senegalesas e assume uma seleção pela primeira vez sob confiança em trabalho vencedor.

 

Novo contratado

Rodri chega a Barcelona e projeta briga por títulos: 'Vamos em busca de todos'

Volante falou rapidamente a veículos locais e afirmou que vai em busca de todos os títulos com o novo clube

17/08/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, Rodri, desembarcou nesta segunda-feira, 17, em Barcelona. Campeão com a Espanha no Mundial, o atleta optou por mudar de ares na janela de transferências de verão da Europa e sair do Manchester City para o time catalão. Ao chegar à nova cidade, o volante falou rapidamente a veículos locais e afirmou que vai em busca de todos os títulos com o novo clube.

Segundo o jogador, os últimos dias foram intensos, mas chegar ao novo time representa a realização de um sonho. "Muito contente por chegar aqui, ao Barcelona. Foram dias intensos, mas fico feliz que tudo tenha se resolvido", comentou.

O atleta ainda falou sobre seus objetivos com o atual campeão de LaLiga, entre eles, vencer a tão sonhada Champions League. De acordo com Rodri, ele deve conhecer seus novos colegas de equipe nesta terça-feira.

"Claro, jogar no Barcelona é um sonho para mim. Estou com muita vontade de estar com meus companheiros. Amanhã vou conhecê-los, e agora é trabalhar e dar o meu melhor. Vamos em busca de todos os títulos, da Champions (League) e de tudo o que vier pela frente", afirmou.

Negociação 

Manchester City e Barcelona fecharam o acordo por Rodri no valor de 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 462 milhões), conforme confirmado no último domingo à Associated Press por uma fonte a par da transação. Inicialmente, o atleta não estava nos planos da equipe catalã, porém, após a Copa do Mundo, as partes se aproximaram e firmaram o acordo.

Além do Barcelona, o Real Madrid também teve interesse no volante, porém as negociações caminharam para o outro lado da Espanha. Os times ainda não se manifestaram oficialmente.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Megafábrica de celulose compra 300 tritrens para ceder a parceiros
inocência

/ 1 dia

Megafábrica de celulose compra 300 tritrens para ceder a parceiros

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7096, quarta-feira (19/08)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7096, quarta-feira (19/08)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7096, quarta-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7096, quarta-feira (19/08): veja o rateio

4

Camila Jara "esconde" Fábio Trad de peças de campanha e alimenta suspeita de boicote
ELEIÇÕES 2026

/ 13 horas

Camila Jara "esconde" Fábio Trad de peças de campanha e alimenta suspeita de boicote

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3766, de quarta-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3766, de quarta-feira (19/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Leandro Provenzano

/ 22 horas

O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Marketing digital não é postar. É construir demanda.
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Marketing digital não é postar. É construir demanda.
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 11/08/2026

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas