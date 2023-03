CBF faz acordo por jogo da seleção no novo canal de Galvão Bueno no YouTube

A CBF fechou parceria para que o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos seja transmitido pelo novo canal de Galvão Bueno no YouTube.

A partida de 25 de março, em Tânger, será narrada pelo narrador que recentemente deixou a Globo e vai se dedicar a projetos no universo digital.

Galvão estará ao lado de Arnaldo Cézar Coelho, Casagrande, colunista do UOL, e Tino Marcos na transmissão da primeira partida do Brasil no ano.

O Canal GB é desenvolvido pela Play9, empresa que tem Felipe Neto e João Pedro Paes Leme como sócios.

O acordo com o canal do Galvão não é o único que a CBF pretende fechar para a transmissão do amistoso -mas é o único para o YouTube.

Não há, no momento, contrato em vigor com a Globo para TV aberta, por exemplo. A partida será às 19h (de Brasília) de um sábado à noite, o que inviabiliza a entrada na grade da emissora.

Brasil x Marrocos será a estreia do técnico Ramon Menezes como interino na seleção principal.

