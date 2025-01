Com atleta de MS titular, Brasil dá vexame diante da Argentina

PLACAR MINÍMO

Com gol de pênalti no fim do primeiro tempo, a equipe mato-grossense conseguiu segurar o ímpeto do Galo e saiu de Campo Grande com a classificação para a próxima fase

Mais uma vez, o representante sul-mato-grossense é eliminado precocemente da Copa Verde. Na noite desta quarta-feira (22), no Estádio Jacques da Luz, o Operário perdeu por 1x0 do Luverdense (MT) e deu adeus à competição ainda na primeira fase.

O gol saiu aos 45 minutos da etapa inicial, quando Andrei invadiu a área do Galo e foi derrubado por Tico. Na cobrança do pênalti, Everton Heleno tirou bem do goleiro Elisson e colocou a equipe mato-grossense em vantagem.

No segundo tempo, o Luverdense segurou a pressão do Operário com boas defesas do goleiro Leonardo e garantiu a vitória, além da classificação à fase seguinte da competição, do qual enfrentará atual vice-campeão, Vila Nova (GO), no próximo dia 05 de fevereiro, com mando de campo da equipe de Goiás.

Já o Galo de Campo Grande está eliminado da Copa Verde. Porém, sua trajetória em competições nacionais em 2025 ainda não acabou, pois ainda resta a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe é domingo (26), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, contra o Ivinhema, pela 3ª rodada do Estadual.

COPA VERDE

O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e disputado anualmente desde 2014, com seu maior campeão sendo o Paysandu (PA), com 4 títulos (2016, 2018, 2022 e 2024). A competição reúne equipes da Região Norte e Centro-Oeste do país, além de times do Espírito Santo.

Apenas a partir das quartas de finais que os confrontos são decididos em jogos de ida e volta. Neste ano, está prevista para acontecer do dia 22 de janeiro até 23 de abril. O campeão garante vaga direta na Copa do Brasil de 2026.

Em 2024, o representante de Mato Grosso do Sul na competição foi o Costa Rica, mas acabou sendo eliminado na primeira fase pelo União Rondonópolis (MT), ao ser goleado por 4x0.

SAIBA

Resultados dos confrontos da primeira fase da Copa Verde 2025:

Ceilândia 1 (0) x (3) 1 Capital-DF

Porto Velho 3 x 2 Humaitá

Tocantinópolis 2 x 1 GAS

Vitória-ES 1 x 2 Rio Branco-ES

Águia de Marabá 1 (3) x (1) 1 Independência

União Rondonópolis 3 x 0 União-TO

São Raimundo-RR 4 x 1 Trem

Operário-MS 0 x 1 Luverdense

Confrontos da segunda fase da Copa Verde 2025:

Paysandu x Porto Velho

Manaus x Água de Marabá

Remo x São Raimundo-RR

Amazonas x Tocantinópolis

Goiás x Rio Branco-ES

Aparecidense x União Rondonópolis

Vila Nova x Luverdense

Brasiliense x Capital-DF

