Com gol de campo-grandense, Atalanta empata com o Barcelona na Champions

SELETIVA

Seletiva de voleibol feminino do Campo Grande Vôlei aconteceu no último sábado (25) e foi destinado ao público nascido entre 2009 e 2013

Seletiva do Campo Grande Vôlei aconteceu no último sábado (25) Foto: Divulgação/CG Vôlei

O Campo Grande Vôlei, único time profissional na Capital e que disputa a Superliga C (equivalente à terceira divisão nacional do alto nível do vôlei), realizou uma seletiva feminina destinada às atletas nascidas entre 2009 e 2013, no último sábado (25).

Ao todo, 165 meninas compareceram à “peneira”, oriundas de Coxim, Ponta Porã, Inocência, Campo Grande, Rio Brilhante, Rio Verde, Aral Moreira e Caarapó. Nesta terça-feira (28), a instituição anunciou que 24 foram aprovadas na categoria infanto e outras 13 na categoria juvenil.

Essas atletas terão a oportunidade de integrar o elenco nas competições estaduais, municipais e nacionais, como no Campeonato Brasileiro Interclubes, onde o Campo Grande Vôlei conquistou o 3º lugar na categoria sub-16 feminina no ano passado, competição realizada do dia 30 de setembro até o dia 5 de outubro em Goiânia (GO).

"Estamos muito satisfeitos com o crescimento do projeto. Ver tantos atletas interessados e comprometidos é um reflexo do trabalho que estamos desenvolvendo. Nosso objetivo é oferecer estrutura e oportunidades para que esses jovens possam se destacar no voleibol", reforçou o técnico Samir Ismail Dalleh.

Porém, a época de seletivas ainda não acabou para o Campo Grande Vôlei. No próximo sábado (1º), é vez dos jovens atletas masculinos ganharem uma oportunidade. Esta será destinada aos nascidos em 2008 (adulto), 2009 e 2010 (juvenil), 2011 a 2013 (infanto).

Para realizar a inscrição basta responder o formulário disponibilizado no link https://surveyheart.com/form/6785584118860a107a88abb3 ou entrar em contato com o número (67) 99100-1805. A seletiva será no endereço Rua Onze de Outubro, 220, Bairro Cabreúva.

BRASILEIRO INTERCLUBES SUB-16

O terceiro lugar foi assegurado após vitória sobre o Recreio da Juventude (RS), na disputa pelo bronze, por 3 sets a 0 (16/25, 21/25 e 23/25). Com lugar no pódio, o clube de Mato Grosso do Sul garantiu participação na disputa decisiva do torneio.

Na primeira fase da competição, integrando o grupo C, o Campo Grande Vôlei terminou com 100% de aproveitamento. A equipe venceu o Recife Vôlei (PE), superou o Santa Mônica (PR), e derrotou o Fluminense (RJ).

Nas quartas de final, o time campo-grandense venceu o Sport Recife (PE) com o placar de três sets a dois, e na semifinal, enfrentou o Mackenzie (MG), sofrendo uma derrota por três sets a zero, assegurando uma vaga para a disputa da fase final do Brasileiro Interclubes Sub-16.

SUPERLIGA C

Na última edição da Superliga C, o Campo Grande Vôlei esteve no mesmo grupo do Lona Voleibol (GO), Ascade (DF) e Mais Vôlei Brasília (DF). Em três jogos disputados, a equipe sul-mato-grossense conquistou cinco pontos (uma vitória e duas derrotas), ficando na 3ª colocação do grupo, não conseguindo o acesso para a Superliga B e também ficando de fora da repescagem.

Ao todo, cinco equipes subiram de divisão: Flamengo (RJ), Ascade (DF), Ceará Vôlei (CE), Ferroviário (RO) e Pinhalense/Zagonel (SC).

