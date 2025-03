Com gol nos acréscimos Operário vence o Ivinhema no 1º jogo da Final

Operário e Ivinhema fizeram jogo movimentado no Jacques da Luz, mas único gol do jogo saiu apenas nos acréscimos - Foto: Yasmin Soares

Gol de pênalti nos acréscimos do segundo tempo dá a vitória para o Operário Futebol Clube no 1º jogo da decisão do Estadual sul-mato-grossense de 2025.

A equipe de Campo Grande saiu vitoriosa pelo placar de 1 a 0, contra o Ivinhema, no jogo que foi disputado neste sábado (29), no Estádio Jacques da Luz, na capital.

O gol decisivo foi marcado pelo atacante Matheus Bidick. O jogador sofreu uma falta dentro da área aos 46 minutos do segundo tempo, o lance resultou na expulsão do zagueiro Michel, do Ivinhema, que tomou o segundo cartão amarelo na partida, e está fora do jogo de volta da final.

Na cobrança Bidick garantiu o resultado positivo finalizando no canto direito do goleiro Neto Bonini, que caiu na direção contraria a finalização.

Este foi o terceiro gol marcado pelo jogador no Campeonato, o feito coloca o Bidick como artilheiro do Operário no Estadual.

Derrotado no jogo de ida, o Ivinhema precisará vencer o adversário jogando em seus domínios por dois gols de diferença para ser campeão, uma vitória do Azulão do Vale pelo placar mínimo leva a decisão para os pênaltis.

Em caso de empate ou derrota do Ivinhema no jogo de volta, o Operário garante a conquista do bi-campeonato do sul-mato-grossense (2024-2025) e do seu 15º titulo Estadual.

A partida de volta será disputada no próximo domingo (6), no Estádio Saraivão, em Ivinhema, a partir das 17h.

O time da casa, que foi líder do Estadual na fase de pontos corridos, vai em busca do seu segundo título sul-mato-grossense.

VALE VAGA

Além da premiação monetária de R$ 65 mil (R$ 45 mil para o Campeão e R$ 20 mil para o vice-campeão), o título do Estadual sul-mato-grossense vale vaga para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D de 2026.

O Campeão deste ano também representa o Estado na competição regional da Copa Verde de 2026.

Ambas as equipes que estão na final do Estadual já estão garantidas na Copa do Brasil do ano que vem.