Confira a programação das Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (25)

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, realizado em Paris, acontece nesta sexta-feira, 26 de outubro, às 13h30.

Além do futebol masculino e do rugby sevens masculino, que já estrearam na competição na última quarta-feira (24), outras três modalidades começam antes da abertura oficial: o tiro com arco, o handebol e o futebol feminino, que terão os primeiros brasileiros a participar da competição.

No tiro com arco, o Brasil terá dois representantes:

Marcus D'Almeida, de 26 anos, eleito o melhor arqueiro do mundo em 2023, e líder do ranking mundial do arco recurvo, que chega à sua terceira Olimpíada no auge, e com chance de medalha de ouro;

e Ana Luiza Sliachticas Caetano, de 22 anos, que conquistou o ouro no Sul-Americano do ano passado nas modalidades individual e por equipe mista.

A fase de classificação do individual feminino começa às 3h30 da madrugada, e o masculino às 8h30.

Eles também disputam, juntos, a modalidade duplas mistas. Em 2022, Ana e Marcus conquistaram juntos, na modalidade, um bronze inédito para o Brasil na Copa do Mundo de tiro com arco, que aconteceu em Medellín, na Colômbia.

No handebol, a equipe feminina estreia pelo Grupo B, o considerado "grupo da morte", contra a Espanha. O jogo começa às 8h.

Já a equipe de futebol feminino entra em campo às 13h, contra a Nigéria, em partida válida pelo Grupo C.

Confira a programação completa

deste segundo dia olímpico:

Handebol Feminino

03h

Eslovênia x Dinamarca (Grupo A)

5h

Países Baixos x Angola (Grupo B)

8h

Espanha x Brasil (Grupo B)

10h

Alemanha x República da Coréia (Grupo A)

13h

Hungria x França (Grupo B)

15h

Noruega x Suécia (Grupo A)

Tiro com Arco

3h30

Individual feminino - Fase de Classificação

8h30

Individual masculino - Fase de Classificação

Futebol Feminino

11h

Canadá x Nova Zelândia (Grupo A) Espanha x Japão (Grupo C)

13h

Alemanha x Austrália (Grupo B) Nigéria x Brasil (Grupo C)

15h

França x Colômbia (Grupo A) Estados Unidos x Zâmbia (Grupo B)

Rugby Sevens Masculino

8h

Samoa x Quênia (Grupo B)

8h30

Argentina x Austrália (Grupo B)

9h

Estados Unidos x Uruguai (Grupo C)

9h30

Fiji x França (Grupo C)

10h

África do Sul x Japão (Grupo A)

10h30

Nova Zelândia x Irlanda (Grupo A)

A fase mata-mata começa no mesmo dia, e ficará assim:

14h

9º na Classificação Geral x 12º na Classificação Geral

14h30

10º na Classificação Geral x 11º na Classificação Geral

15h

1º no Grupo A x 8º na Classificação Geral

15h30

2º no Grupo B x 2º no Grupo C

16h

1º no Grupo C x 2º no Grupo A

16h30

1º no Grupo B x 7º na Classificação Geral

_____

Cerimônia de Abertura

Pela primeira vez na historia dos Jogos Olímpicos de Verão, a cerimônia de abertura não será realizada em um estádio.

Ao invés da cerimônia tradicional, com a famosa "volta olímpica" na pista de atletismo de um estádio, Paris terá um desfile fluvial.

A pista será substituída pelo Rio Sena, que corta Paris, e as arquibancadas, pelo cais.

A previsão é de que o desfile, por seis quilômetros do Rio Sena, dure cerca de 3 horas.

O percurso começa na ponte Austerlitz, junto ao Jardin des Plantes, e segue a oeste, passando por pontes históricas e por marcos emblemáticos, como a Catedral de Notre-Dame e o Museu do Louvre, bem como como alguns locais dos Jogos, incluindo a Esplanade des Invalides e o Grand Palais.

Serão quase 100 barcos transportando cerca de 10.500 atletas.

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 terá início às 13h30 desta sexta-feira, 26 de julho, com transmissão na Globo e na Cazé TV.

Com informações de Olympics.

