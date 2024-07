Macron anuncia que Jogos Olímpicos seguirão o plano A com desfile no rio Sena

PARIS 2024

Jogos Olímpicos começam oficialmente na sexta-feira, com a cerimônia de abertura que deve ter mais de três horas de duração; haverá exibição em tv aberta aberta e fechada e streaming

Cerimônia de abertura das Olimpíadas será no dia 26 de julho, ao longo do Rio Sena Foto: Florian Hulleu / extraído da internet

Os Jogos Olímpicos de Paris começam oficialmente no dia 24 de julho e vão até 11 de agosto. Apesar de algumas competições começarem já na quarta-feira, a Cerimônia de abertura será realizada na sexta-feira (26), com horário previsto para às 13h30 (de MS) e deve durar mais de três horas.

No Brasil, os direitos de transmissão na televisão são da Globo, que terá transmissões no canal aberto e também via streming e SporTV.

A emissora, no entanto, abriu mão da exclusividade na web e a Cazé TV, uma parceria entre a Livemode e o streamer Casimiro Miguel, adquiriu os direitos digitais e vai transmitir as competições via canal do YouTube e Twich.

Pela primeira vez na história dos Jogos, a cerimônia de abertura será realizada fora de um estádio. O tradicional desfile de atletas acontece em barcos ao longo do rio Sena, passando pelos marcos mais emblemáticos de Paris.

Onde assistir as Olímpiadas de Paris 2024?

Tanta a cerimônia quanto os jogos serão transmitidos em TV aberta, TV paga, streaming e Youtube no Brasil, sendo TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

Conforme divulgado pela emissora, haverá uma cobertura multiplataforma com mais de 200 horas de transmissão na TV aberta, além da cobertura completa nos canais Sportv e mais de 40 sinais extras ao vivo no Globoplay.

Pela primeira vez na história, a transmissão oficial das Olimpíadas 2024 não ficará apenas a cargo da televisão.

O streamer Casimiro Miguel, conhecido como Cazé, também irá cobrir os Jogos Olímpicos de Paris. As lives da CazéTV estarão disponíveis no Youtube e nas plataformas Twitch e Amazon Prime Video.

Na França, os Jogos Olímpicos de 2024 são de propriedade da Warner Bros. Discovery (antiga Discovery Inc.) por meio da Eurosport, com cobertura gratuita sublicenciada para a emissora pública do país, a France Télévisions.

Quais os horários de transmissão das Olimpíadas?

No horário do Brasil, as competições vão acontecer entre 3h e 18h, no horário de Brasília.

A Globo divulgou que serão cerca de 12 horas de transmissão por dia. Para isso, haverá mudança na grade de programação, como a não exibição do Encontro, Mais Você, Vale a Pena Ver de Novo, É de Casa e Sessão da Tarde, além da alteração de horários em outros programas da grade.

Na tv aberta, o foco será nas principais competições, eventos de destaque e os com participação de atletas brasileiros.

Já no Sportv a cobertura será mais ampla, com 16 horas de exibição diárias, em quatro canais, com objetivo de transmitir 100% das competições.

Na Cazé TV, serão quase 1.000 horas de Jogos Olímpicos entre julho e agosto. A ideia é que toda a participação do Brasil seja contemplada.

Calendário das disputas por esportes nas Olimpíadas

Quanto aos esportes, são 45 modalidades esportivas, que contam com mais de 300 competições e 10 mil atletas de vários países.

Em relação a Tóquio 2020, a única inclusão de um novo esporte foi o Breaking. Além dele, a Canoagem Slalom, a Vela e a Marcha Atlética ganharam novas provas.

Em Paris 2024 serao disputados:

Atletismo: entre os dias 1º e 11 de agosto

entre os dias 1º e 11 de agosto Badminton : entre 27 de julho e 5 de agosto

: entre 27 de julho e 5 de agosto Basquete: entre 27 de julho e 11 de agosto

entre 27 de julho e 11 de agosto Basquete 3 x 3 : entre 30 de julho e 5 de agosto

: entre 30 de julho e 5 de agosto Boxe : entre 27 de julho e 10 de agosto

: entre 27 de julho e 10 de agosto Breaking : entre 9 e 10 de agosto

: entre 9 e 10 de agosto Canoagem Slalom: entre 27 de julho e 5 de agosto

entre 27 de julho e 5 de agosto Canoagem Velocidade : entre 6 e 10 de agosto

: entre 6 e 10 de agosto Ciclismo BMX Freestyle : entre 30 e 31 de agosto

: entre 30 e 31 de agosto Ciclismo BMX Racing: entre os dias 1º e 2 de agosto

entre os dias 1º e 2 de agosto Ciclismo de Estrada: 27 de julho e entre 3 e 4 de agosto

27 de julho e entre 3 e 4 de agosto Ciclismo Moutain Bike: entre 28 e 29 de julho

entre 28 e 29 de julho Escalada Esportiva : entre 5 e 10 de agosto

: entre 5 e 10 de agosto Esgrima: entre 27 de julho e 4 de agosto

entre 27 de julho e 4 de agosto Futebol : entre 24 de julho e 10 de agosto

: entre 24 de julho e 10 de agosto Ginástica Artística: entre 27 de julho e 5 de agosto

entre 27 de julho e 5 de agosto Ginástica de Trampolim : 2 de agosto

: 2 de agosto Ginástica Rítmica: entre 8 e 10 de agosto

entre 8 e 10 de agosto Golfe : entre os dias 1º e 10 de agosto

: entre os dias 1º e 10 de agosto Handebol : entre 25 de julho e 11 de agosto

: entre 25 de julho e 11 de agosto Hipismo : entre 27 de julho e 6 de agosto

: entre 27 de julho e 6 de agosto Hóquei sobre Grama : entre 27 de julho e 9 de agosto

: entre 27 de julho e 9 de agosto Judô: entre 27 de julho e 3 de agosto

entre 27 de julho e 3 de agosto Levantamento de Peso: entre 7 e 11 de agosto

entre 7 e 11 de agosto Luta: entre 5 e 11 de agosto

entre 5 e 11 de agosto Maratona Aquática: entre 8 e 9 de agosto

entre 8 e 9 de agosto Nado Artístico: entre 5 e 10 de agosto

entre 5 e 10 de agosto Natação: entre 27 de julho e 3 de agosto

entre 27 de julho e 3 de agosto Pentatlo Moderno: entre 8 e 11 de agosto

entre 8 e 11 de agosto Polo Aquático: entre 27 de julho e 11 de agosto

entre 27 de julho e 11 de agosto Remo: entre 27 de julho e 3 de agosto

entre 27 de julho e 3 de agosto Rugby Sevens : entre 24 de julho e 30 de agosto

: entre 24 de julho e 30 de agosto Saltos Ornamentais : entre 27 de julho e 10 de agosto

: entre 27 de julho e 10 de agosto Skate : 27 e 28 de julho; 6 e 7 de agosto

: 27 e 28 de julho; 6 e 7 de agosto Surfe : entre 27 e 31 de julho

: entre 27 e 31 de julho Taekwondo : entre 7 e 10 de agosto

: entre 7 e 10 de agosto Tênis : entre 27 de julho e 4 de agosto

: entre 27 de julho e 4 de agosto Tênis de Mesa: entre 27 de julho e 10 de agosto

entre 27 de julho e 10 de agosto Tiro com Arco: entre 25 de julho e 4 de agosto

entre 25 de julho e 4 de agosto Triatlo: 30 e 31 de julho; 5 de agosto

30 e 31 de julho; 5 de agosto Vela : entre 28 de julho e 8 de agosto

: entre 28 de julho e 8 de agosto Vôlei : entre 27 de julho e 11 de agosto

: entre 27 de julho e 11 de agosto Vôlei de Praia: entre 27 de julho e 10 de agosto

O calendário completo, com datas, horários e confrontos por país, pode ser conferido no site oficial dos Jogos Olimpícos.