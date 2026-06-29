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Conheça Noruega e Costa do Marfim, possíveis adversários do Brasil

Próximo jogo da seleção brasileira será no domingo

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29/06/2026 - 23h00
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Depois de vencer por 2 a 1 o jogo contra o Japão, nesta segunda-feira (29), o Brasil terá pelo caminho na Copa do Mundo a Noruega ou a Costa do Marfim nas oitavas de final. O próximo jogo da seleção brasileira será domingo (5), às 17h. 

O adversário da equipe de Carlo Ancelotti será o vencedor da partida que terá o atacante norueguês Erling Haaland em campo, contra o time sul-americano, às 14h.  

O jogador, que faz sua primeira Copa, já fez quatro gols em duas partidas na competição, mas foi poupado do último jogo, contra a França, quando a Noruega perdeu por 4 a 1.  

Esportes

Brasil sofre, mas supera o Japão e sonho do hexa segue vivo

Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram os dois gols que garantiram o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo

29/06/2026 15h03

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Casemiro comemora o gol marcado de cabeça e que abriu a virada sofrida que veio só no fim do jogo

Casemiro comemora o gol marcado de cabeça e que abriu a virada sofrida que veio só no fim do jogo

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Com gol de Gabriel Martinelli aos 51 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão e conquistou a vaga para as aitavas de final da Copa do Mundo 2026 em jogo realizado na tarde desta segunda-feira nos Estados Unidos. 

O Brasil terminou a primera etapa perdendo. O gol japonês saiu aos 29 minutos, depois que o lateral direito Danilo errou passe no meio de campo. Sano interceptou a bola e disparou em contra-ataque, deixando Casemiro para trás. Na entrada da área, ele bateu cruzado, no canto, e não deu chances de defesa para o goleiro Alisson. 

Mas, aos 11 minutos da segunda etapa, após cruzamento de Gabriel Magalhães, Casemiro, que havia ficado para trás do atleta japonês que marcou o gol dos asiáticos, se redimiu e marcou de cabeça. 

Agora, o Brasil espera o vencedor entre Noruega e Costa do Margim, que jogam nesta terça-feira. O próximo jogo será às 16 horas (MS) do prócimo domingo. 

Perto do apito final da primeira etapa, Paquetá pediu para ser substituído. A mudança, porém, aconteceu só no intervalo, com a entrada de Endrick, que passou a pausa aquecendo no gramado. 

Ao deixar o gramado, Paquetá foi para o vestiário mancando e recebendo apoio dos companheiros. A saída se deu por causa de uma possível lesão no músculo posterior da coxa esquerda. 

Apesar da substituição acontecer apenas no intervalo, o meia sofreu uma pancada já no primeiro minuto da partida e ficou mancando por alguns segundos.

Com a saída de Paquetá e a entrada de Endrick, o Brasil ganhou sangue novo e voltou melhor. Logo aos seis minutos, Zion Suzuki precisou trabalhar em cabeçada de Bruno Guimarães. 

Na sequência, foi a vez do zagueiro Takehiro Tomiyasu tirar, em cima da linha, uma cabeçada de Casemiro. Se o defensor japonês fez um milagre, o volante conseguiu, de cabeça, empatar o jogo após cruzamento de Gabriel Magalhães, aos nove do segundo tempo. 

Com a partida parecendo que ia para a prorrogação, Gabriel Martinelli tocou no canto de Suzuki e correu para o abraço. O gol saiu já nos acréscimos, aos 51 do segundo tempo. 

O atacante do Arsenal aproveitou passe de Bruno Guimarães, e, de dentro da área, tocou sem chances para o goleiro japonês.

As substituições 
A primeira alteração foi forçada pela lesão de Paquetá, que deu lugar a Endrick. A alteração deixou o time mais ofensivo, com a saída de um meio-campista para a volta de um ataque com quatro jogadores. 

Já aos 20 da segunda etapa, Martinelli entrou na vaga de Matheus Cunha. O esquema seguiu o mesmo, mas com o atacante do Arsenal atuando mais centralizado ao lado de Endrick, função diferente da que costuma fazer como ponta.

Aos 45, foi a vez de Casemiro ser trocado por Fabinho. A mudança aconteceu com o volante deixando o gramado de maca e recebendo atendimento da equipe médica da Seleção Brasileira. Antes do apito final, Danilo Santos ainda entrou no lugar de Bruno Guimarães.

Série D

Precisando de um empate, Ivinhema vai à Minas Gerais enfrentar o Democrata

A partida de volta da primeira fase de mata-mata, vale vaga na próxima fase e garantia de calendário nacional em 2027

29/06/2026 10h45

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Ivinhema busca classificação que colocaria MS pela primeira vez na terceira fase da Série D

Ivinhema busca classificação que colocaria MS pela primeira vez na terceira fase da Série D Foto: Ribero Jr

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Nesta segunda-feira (29), tem futebol em dose dupla para o amante do esporte, além da Seleção Brasileira que enfrenta o Japão logo mais às 13h, pela pré-oitavas da Copa do Mundo. 

Outro mata-mata chama atenção nesta segunda, pela Série D, o Ivinhema vai até Governador Valadares, em Minas Gerais, para duelar contra o Democrata. 

A equipe sul-mato-grossense entra em campo com a vantagem no placar, já que venceu a partida de ida por 3 a 1. 

Com esse resultado o Azulão do Vale pode empatar e até perder por um gol de diferença, caso perca por dois de diferença, a partida será decidida nos pênaltis. 

E em caso de classificação o Ivinhema escreveria seu nome na história, pois seria a primeira vez que uma equipe de Mato Grosso do Sul alcançaria a terceira fase da competição. 

O jogo desta segunda-feira para o Ivinhema, vai muito além da classificação para a terceira fase, para o Azulão vale também a garantia de vaga na Série D de 2027, visto que via campeonato estadual o time não conseguiu conquistar a vaga. 

Essa forma de classificação é válida pois o novo regulamento da competição permite, dessa forma 26 dos 32 classificados para terceira fase, podem garantir vaga na edição do ano seguinte. Vale o destaque que neste ano sobem seis clubes para a terceira divisão. 
 

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