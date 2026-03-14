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Convocação para amistosos do Sub-20 conta com dois atletas do MS

Arthur Dias e Djhordney enfrentam o Paraguai em dois amistosos no fim de março

João Pedro Zequini

14/03/2026 - 10h00
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O técnico Paulo Victor de Andrade revelou nesta sexta-feira (13), os 26 nomes que irão defender a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Paraguai. Dentre os convocados o destaque vai para os sul-mato-grossenses, Arthur Dias do Athlético Paranaense e Djhordney do São Paulo, que fará sua estreia com a amarelinha. 

Arthur Dias, de 18 anos, já é figurinha carimbada nas convocações da seleção da categoria, zagueiro de origem, também pode atuar nas laterais e inclusive já fez isso defendendo as cores do Brasil, no Sul-Americano disputado em 2025. 

Consolidado como titular da zaga do time paranaense desde o ano passado, na atual temporada Arthur conta com 6 partidas disputadas, sendo duas pelo estadual e quatro pelo Campeonato Brasileiro, atuando em todas como titular. 

Já Djhordney, de também 18 anos, recebeu sua primeira convocação e fará sua estreia com a camisa do Brasil após ganhar destaque nas categorias de base do São Paulo, onde também já chegou a figurar entre os profissionais, na vitória por 1 a 0 do tricolor paulista diante do Coritiba. Na ocasião, o meia campo-grandense foi titular e atuou por 45 minutos. 

O primeiro amistoso está marcado para acontecer dia 28, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, às 19h (horário de Brasília). A segunda partida acontecerá dia 31, no Canindé em São Paulo, às 16h. 
 

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Alternativa

Ferrari usará asa traseira rotativa em treino do GP da China para reduzir vantagem da Mercedes

Disposta a acabar com o jejum de 18 anos sem títulos, a escuderia italiana vai utilizar a moderna asa traseira

12/03/2026 23h00

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Foto: X / Scuderia Ferrari

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O bom desempenho na largada da temporada de Fórmula 1, com terceiro e quarto lugares na Austrália, há uma semana, não foi suficiente para a Ferrari.

Disposta a acabar com o jejum de 18 anos sem títulos, a escuderia italiana vai utilizar a moderna asa traseira rotativa "flip-flop", no treino livre para o GP da China, na madrugada desta sexta-feira, no Circuito Internacional de Xangai, tentando reduzir a vantagem da rival Mercedes, que abriu 2026 com dobradinha.

Utilizada na segunda semana da pré-temporada no Bahrein, a asa traseira inovadora da Ferrari chamou bastante atenção. Trata-se de um componente que vai além de simplesmente mudar de uma posição inclinada para uma posição plana, girando completamente de cabeça para baixo, criando um espaço maior para a passagem do ar e, por consequência, reduzindo o arrasto ao dirigir em retas

"Passamos um dia inteiro ou mais trabalhando na asa e acho que traz alguma vantagem", reconheceu o inglês Lewis Hamilton, quarto na Austrália, ao ser questionado sobre a novidade. "Sou muito grato à equipe porque, na verdade, ela estava prevista para mais tarde, e eles trabalharam muito para desenvolvê-la e trazê-la para cá", seguiu, admitindo que a Ferrari antecipou a utilização do sistema que pode ser um diferencial nas pistas.

"Além da peça em si, o que é interessante é a mensagem que sua chegada à China transmite", seguiu Hamilton, feliz com a antecipação da utilização de Macarena, nome dado à asa traseira. A escuderia não ergue um título de pilotos desde 2007, com Kimi Raikkonen, e espera desencantar com o inglês ou com Charles Leclerc, terceiro em Melbourne. Ela ainda foi campeã de Construtores em 2008.

O heptacampeão sabe que a Mercedes mostrou-se bem à frente das concorrentes no GP da Austrália, com dobradinha com George Russell e Kimi Antonelli e aposta que a asa rotativa possa reduzir essa desvantagem, mesmo seu desempenho não sendo totalmente conhecido.

"É ótimo ver que a equipe está lutando, se esforçando, buscando a vitória e trabalhando incansavelmente na fábrica para trazer melhorias, porque esse é o objetivo", acrescentou. "No ano passado, não consegui ver todo o potencial da equipe nesse modo, porque estávamos focados no carro deste ano."

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Estádio Pedro Pedrossian

Após quatro anos de interdição, reforma do Morenão deve sair do papel neste ano

Estádio não recebe uma partida oficial desde abril de 2022 e deve ser concedido ao Governo do Estado

12/03/2026 16h30

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul deve assinar neste mês o convênio para concessão do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, interditado há quase quatro anos.

A formalização do acordo entre o Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi confirmada nesta quarta-feira (11) pelo governador Eduardo Riedel e é considerada um passo importante para a reabertura do estádio.

Segundo o governador, após a assinatura do convênio, a expectativa é avançar na reforma do espaço e dar continuidade às próximas etapas de obras. 

O estádio que não recebe uma partida oficial desde abril de 2022, e atualmente, passa por uma reforma financiada pelo Governo do Estado, investimento de R$ 9,4 milhões por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Conforme o Executivo Estadual, o objetivo é recuperar a estrutura do estádio para permitir a retomada de partidas de futebol e a realização de eventos.

Na sexta-feira (10), o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, acompanhou uma vistoria nas obras ao lado do promotor Luiz Eduardo Lemos de Almeida, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Também participaram da visita representantes da UFMS, incluindo o pró-reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Malheiros, e o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

De acordo com Silvio Lobo Filho, a meta é entregar o estádio com condições adequadas de uso. “Queremos entregar o estádio com o gramado adequado, as arquibancadas e vestiários em condições, além de toda a parte estrutural pronta para ser utilizada”, afirmou.

Destacou que o andamento das obras é acompanhado de perto por órgãos técnicos. A fiscalização é realizada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e pela própria Fundesporte, garantindo que as exigências técnicas sejam cumpridas em cada fase da reforma.

A revitalização do Morenão foi dividida em três etapas principais: recuperação da estrutura e dos banheiros, adequações na parte elétrica e intervenções voltadas à acessibilidade e segurança contra pânico.

Segundo Augusto Malheiros, apesar de a previsão oficial de conclusão ser apenas no final do ano, existe a possibilidade de utilização antecipada do estádio. Isso poderá ocorrer caso parte das etapas da reforma seja finalizada antes do cronograma previsto e haja viabilidade contratual e operacional para a liberação do espaço.

Saiba*

Construído há mais de 50 anos, o Morenão não recebe um jogo oficial desde abril de 2022, vitória do Operário por 1 a 0 frente ao Dourados, partida válida pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense daquele ano. 

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