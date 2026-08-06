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Copa do Brasil pode reunir somente campeões nas quartas de final

Cenário depende de classificação do Athletico-PR sobre o Vitória

Agência Brasil

06/08/2026 - 19h00
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As quartas de final da Copa do Brasil deste ano podem reunir somente times que conquistaram o título da competição. Os últimos classificados serão conhecidos nesta quinta-feira (6). Três dos quatro clubes que vão a campo já foram campeões do torneio.

A exceção é o Vitória, que recebe o Athletico-PR no Barradão, em Salvador, às 20h (horário de Brasília). O Furacão, campeão em 2019, ganhou a partida de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, por 2 a 0 na última segunda-feira (3) e avança mesmo se perder por um gol de diferença.

Se o Athletico passar, garante as quartas de final com 100% de campeões. Isso porque o outro confronto desta quinta, entre Corinthians e Internacional, já reúne times com títulos de Copa do Brasil no currículo. Os gaúchos ergueram a taça em 1992, enquanto o Timão, atual campeão, tem mais três conquistas (1995, 2002 e 2009 - esta última justamente contra o Colorado).

O duelo será na Neo Química Arena, em São Paulo. Como venceu no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último domingo (2), por 2 a 0, o Inter se classifica mesmo em caso de derrota - desde que por apenas um gol de diferença.

Verdão e Vasco seguem
Os times já assegurados na próxima fase acumulam 18 títulos de Copa do Brasil. Maior vencedor, com seis conquistas (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), o Cruzeiro se garantiu nessa quarta-feira (5) ao eliminar a Chapecoense. No mesmo dia, o Grêmio, que tem uma taça a menos que os mineiros (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), despachou o Mirassol.

Os dois jogos que encerraram a noite de Copa do Brasil na quarta decidiram as classificações de Palmeiras e Vasco. O Verdão, tetracampeão (1998, 2012, 2015 e 2020), perdeu por 3 a 2 para o Fortaleza na Arena Pantanal, mas avançou graças à vitória de domingo, no Nubank Parque, por 3 a 0.

O Leão do Pici, que acertou a venda do mando de campo para Cuiabá antes mesmo do revés em São Paulo, saiu na frente com Juan Miritello, aos 33 do primeiro tempo, em chute no ângulo. Sete minutos depois, o também atacante Flaco López empatou aproveitando cruzamento do meia Felipe Anderson pela direita.

Aos 43, o lateral Mailton cruzou rasteiro pela direita e o goleiro Carlos Miguel tentou afastar, mas a bola desviou em Murilo e no meia Rodriguinho, do Fortaleza, antes de parar no gol. O zagueiro alviverde se redimiu aos 15 do segundo tempo, após cobrança de escanteio do volante Andreas Pereira.

Foi também no jogo aéreo que o tricolor cearense chegou ao gol da vitória. Aos 42, Mailton bateu escanteio e o meia Lucas Emanuel, livre, cabeceou para as redes, sacramentando o primeiro triunfo da equipe sob comando de Paulo Autuori. 

No Maracanã, Fluminense e Vasco se reencontraram após o empate sem gols do último sábado (1). Assim como no confronto pelas semifinais da edição do ano passado, melhor para o Cruzmaltino, que ganhou por 3 a 1. A partida foi transmitida pela Rádio Nacional.

Campeão em 2011, o Gigante da Colina saiu na frente aos 33 minutos da etapa inicial em um belo chute de Brenner da entrada da área, que encobriu o goleiro Fábio e bateu no travessão antes de entrar. Ele próprio aumentou aos seis do segundo tempo, completando para as redes o cruzamento do também atacante Andrés Gómez pela direita.

O Fluminense esboçou reação aos 31, com Martinelli. O volante recebeu do atacante Hulk pouco depois da marca do pênalti e chutou com a bola ainda no ar, vencendo o goleiro Léo Jardim, colocando fogo na partida.

Nos acréscimos, porém, o Vasco saiu em contra-ataque pela esquerda. O meia Adson foi lançado pelo volante Thiago Mendes, entrou na área e rolou na direita para o lateral Puma Rodríguez concluir para o gol vazio e definir o placar no Rio de Janeiro.

Na última terça-feira (4), os classificados foram Santos e Atlético-MG. O Peixe, que venceu o torneio 2010, superou o Remo, enquanto o Galo, campeão em 2014, passou pelo Juventude.

Entre os oito melhores
Os confrontos serão revelados na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os jogos serão nos dias 26 de agosto e 3 de setembro.

A única vez que somente campeões da Copa do Brasil chegaram às quartas foi há dez anos. As equipes classificadas foram Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Inter, Santos, Atlético-MG e Juventude (que venceu a edição de 1999). O Tricolor gaúcho levou a taça.

FUTSAL

Juventude AG goleia São Lourenço e avança à semifinal da Copa LNF

Equipe de Dourados faz 4 a 0 diante da torcida e aguarda sorteio para conhecer o próximo adversário na competição

05/08/2026 14h39

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Os gols da vitória foram marcados por Ryan, Nathan, Juninho e Ronald

Os gols da vitória foram marcados por Ryan, Nathan, Juninho e Ronald Divulgação

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O Juventude AG segue fazendo história na primeira edição da Copa LNF. Na noite desta terça-feira (4), a equipe de Dourados goleou o São Lourenço Futsal-SC por 4 a 0, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, e garantiu vaga nas semifinais do torneio que reúne clubes das duas divisões da Liga Nacional de Futsal.

Os gols da vitória foram marcados por Ryan, Nathan, Juninho e Ronald. Além da eficiência ofensiva, o destaque da partida foi o goleiro Jackson, que fez uma série de defesas decisivas e impediu qualquer reação da equipe catarinense.

Com a classificação, o Juventude AG elimina o terceiro adversário na competição, após superar Minas Tênis Clube-MG e América-RN nas fases anteriores. Agora, o time douradense aguarda o sorteio dos confrontos das semifinais, marcado para esta quarta-feira (5), quando conhecerá seu adversário entre ACBF-RS e Joinville Futsal-SC. A partida será disputada em Dourados.

Domínio do início ao fim

Empurrado por um ginásio lotado, o Juventude AG abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Brenner Pogba, Ryan apareceu livre para finalizar de primeira e vencer o goleiro Serjão.

Logo no primeiro minuto da etapa final, Nathan ampliou a vantagem. Depois de uma boa troca de passes pela esquerda, a defesa parcial de Serjão deixou a bola livre para o camisa 10 concluir para as redes.

Em busca da reação, o São Lourenço aumentou a pressão ofensiva, mas encontrou um sistema defensivo bem organizado e um Jackson inspirado, que realizou importantes intervenções e garantiu a vantagem dos donos da casa.

A situação dos visitantes ficou ainda mais complicada quando Pirulito recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Durante o período com um jogador a mais, o Juventude desperdiçou um pênalti com Ryan, cuja cobrança acertou o rosto do goleiro Serjão. Pouco depois, porém, Juninho aproveitou a sequência da jogada para marcar o terceiro gol da equipe.

Nos minutos finais, o São Lourenço passou a atuar com goleiro-linha, mas continuou parando nas defesas de Jackson. Restando 40 segundos para o fim, Brenner Pogba interceptou um passe e lançou Ronald, que alcançou a bola antes da linha de fundo e finalizou para o gol vazio, fechando a goleada em 4 a 0.

Semifinal definida por sorteio

A fase de quartas de final começou no domingo (2), com a classificação do Joinville Futsal após vitória por 4 a 1 sobre a Liga São Caetano-SP. Na segunda-feira (3), a ACBF-RS eliminou o Dracena Futsal-SP ao vencer por 5 a 1, enquanto o Camaquã Futsal-RS avançou ao derrotar o Jaraguá Futsal-SC por 3 a 1.

Com a vaga assegurada entre os quatro melhores da Copa LNF, o Juventude AG mantém vivo o sonho de conquistar o título inédito da competição.

Cifras

Barça anuncia Kerolin com valor recorde no futebol feminino brasileiro

Titular da seleção, atacante seguirá no clube catalão até 2030

04/08/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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A atacante Kerolin (foto), titular da seleção brasileira, é a mais nova contratada do Barcelona, após negociação com valores recordes no futebol feminino do Brasil.  

O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) pelo clube catalão, que teria desembolsado 1,2 milhão de euros (o equivalente a quase R$ 7 milhões) para o Manchester City, ex-clube de Kerolin, segundo estimativas da imprensa espanhola e britânica. Até hoje, a transação mais alta havia sido da compatriota Amanda Gutierrez, ex-Palmeiras, em outubro de 2025, quando o o Boston Legacy (Estados Unidos) pagou US$ 1,1 milhão (R$ 5,89 milhões) ao Verdão para contratar a brasileira.

Em comunicado oficial, o Barcelona ressaltou habilidades da jogadora de 26 anos, que na temporada passada conquistou os títulos da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês – este último até então inédito para uma atleta brasileira. Kerolin jogará no time catalão até a temporada de 2030.

“Kerolin Nicoli é uma das jogadoras de ataque mais empolgantes do futebol mundial. Sua chegada traz uma atleta capaz de fazer a diferença no terço final do campo, graças a sua excepcional habilidade no drible, velocidade e faro de gol", afimou o clube catalão.

Os valores pagaos pelos clubes espanhol e inglês pela atacante brasielira também foram os mais altos nos prórpios clubes. A venda de Kerolin foi a mais cara da história do futebol feminino do City. Já o último recorde em contratações do futebol feminino do Barça ocorreu em 2022, com a compra da britânica Keira Walsh, ex-Citizens, por 460 mil euros (R$ 2,56 milhões na ocasião).

“A contratação de Kerolin Nicoli é uma nova mostra de ambição do FC Barcelona. O clube segue apostando em reunir as melhores jogadoras do panorama internacional, com o objetivo de se manter na elite do futebol mundial e seguir marcando o caminho da excelência", acrescentou o Barça.

Revelada nas categorias de base Valinhos , em Campinas (SP), a jogadora estreou profissionalmente na Ponte Preta. Depois atuou no Corinthians, Palmeiras, Madrid CFF e North Carolina Courage antes de chegar ao City.  Presença constante nas convocações do técnico da seleção feminina Arthur Elias, a atacante sonha em  disputar sua segunda Copa do Mundo com a Amarelinha. O Mundial no Brasil será no ano que vem, a partir de junho.

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