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Barça anuncia Kerolin com valor recorde no futebol feminino brasileiro

Titular da seleção, atacante seguirá no clube catalão até 2030

Agência Brasil

04/08/2026 - 23h00
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A atacante Kerolin (foto), titular da seleção brasileira, é a mais nova contratada do Barcelona, após negociação com valores recordes no futebol feminino do Brasil.  

O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) pelo clube catalão, que teria desembolsado 1,2 milhão de euros (o equivalente a quase R$ 7 milhões) para o Manchester City, ex-clube de Kerolin, segundo estimativas da imprensa espanhola e britânica. Até hoje, a transação mais alta havia sido da compatriota Amanda Gutierrez, ex-Palmeiras, em outubro de 2025, quando o o Boston Legacy (Estados Unidos) pagou US$ 1,1 milhão (R$ 5,89 milhões) ao Verdão para contratar a brasileira.

Em comunicado oficial, o Barcelona ressaltou habilidades da jogadora de 26 anos, que na temporada passada conquistou os títulos da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês – este último até então inédito para uma atleta brasileira. Kerolin jogará no time catalão até a temporada de 2030.

“Kerolin Nicoli é uma das jogadoras de ataque mais empolgantes do futebol mundial. Sua chegada traz uma atleta capaz de fazer a diferença no terço final do campo, graças a sua excepcional habilidade no drible, velocidade e faro de gol", afimou o clube catalão.

Os valores pagaos pelos clubes espanhol e inglês pela atacante brasielira também foram os mais altos nos prórpios clubes. A venda de Kerolin foi a mais cara da história do futebol feminino do City. Já o último recorde em contratações do futebol feminino do Barça ocorreu em 2022, com a compra da britânica Keira Walsh, ex-Citizens, por 460 mil euros (R$ 2,56 milhões na ocasião).

“A contratação de Kerolin Nicoli é uma nova mostra de ambição do FC Barcelona. O clube segue apostando em reunir as melhores jogadoras do panorama internacional, com o objetivo de se manter na elite do futebol mundial e seguir marcando o caminho da excelência", acrescentou o Barça.

Revelada nas categorias de base Valinhos , em Campinas (SP), a jogadora estreou profissionalmente na Ponte Preta. Depois atuou no Corinthians, Palmeiras, Madrid CFF e North Carolina Courage antes de chegar ao City.  Presença constante nas convocações do técnico da seleção feminina Arthur Elias, a atacante sonha em  disputar sua segunda Copa do Mundo com a Amarelinha. O Mundial no Brasil será no ano que vem, a partir de junho.

Editorial

Misto vence em casa e retorna à elite após 10 anos

No jogo do acesso a equipe a de Três Lagoas venceu o Campo Grande por 3 a 1

03/08/2026 11h15

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Misto vence o Campo Grande e garante o acesso à elite do futebol sul-mato-grossense

Misto vence o Campo Grande e garante o acesso à elite do futebol sul-mato-grossense Foto: Gian Nascimento/@ArquibancadaMS

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Chegou ao fim no último domingo (2), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, a sétima rodada foi marcada por decidir quem ficaria com a última vaga, para disputar a primeira divisão em 2027. 

Ainda estavam vivos disputando a última vaga três equipes, o Misto, o Comercial e a equipe do União ABC. O Aquidauanense já estava garantido na elite e só jogou para cumprir tabela e levantar a taça de campeão. 

A sétima e última rodada contou com as partidas acontecendo de forma simultânea para definir o acesso, já que por regulamento a competição não prevê rebaixamento. 

VEJA COMO FOI 

Na partida entre 7 de Setembro e São Gabriel, as equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela, visto que ambos os times não disputavam mais nada na competição. 

Diante desse cenário, a equipe douradense não tomou conhecimento do São Gabriel e goleou o adversário por 4 a 0, com direito a um hat-trick de João Victor. Com o resultado o Sete terminou a competição na quarta colocação, enquanto o São Gabriel, amargou a vice-lanterna, ficando em sétimo na tabela. 

Na partida entre o já campeão Aquidauanense e o União ABC, levou a melhor a equipe que possui a melhor campanha, time de Aquidauana venceu por 2 a 0, com gols de Diguda e Juninho. 

Após o apito final, a festa tomou conta do Estádio Noroeste, com o Azulão fazendo a festa e levantando a taça de campeão. 

As partidas de com as maiores expectativas, foram entre Misto e Campo Grande, e Comercial e Taveirópolis, pois tanto o Misto, quanto o Comercial, disputavam ponto a ponto a última vaga do acesso. 

Jogando em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, a equipe do Comercial recebeu o Taveirópolis e fez o dever de casa, venceu por 2 a 0, com gol de Bruno e Gerson Lima. Porém, para confirmar o acesso, dependia do resultado da outra partida. 

Para confirmar o acesso, o Misto precisava de uma simples vitória sobre o lanterna Campo Grande, que chegou à última rodada com apenas um ponto e amargando a última colocação do campeonato. 

A partida no Madrugadão terminou com final feliz para o Carcará, que só no primeiro tempo abriu 3 a 0 contra a equipe campograndense, e praticamente carimbou o acesso. 

Na segunda etapa, o Campo Grande descontou, mas não foi o suficiente. Final de partida 3 a 1 para o Misto e festa garantida em Três Lagoas. 

Confira como terminou a tabela. 

Misto vence o Campo Grande e garante o acesso à elite do futebol sul-mato-grossenseReprodução Flashscore

crise

Assembleia Geral pode ser convocada para avaliar destituição de Infantino na Fifa

A insatisfação começou com as suspeitas de interferência durante o último mundial, com a revogação do cartão vermelho de Folarin Balogun

02/08/2026 23h00

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Foto: Fifa

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A crise em torno do presidente da Fifa, Gianni Infantino, pode ganhar novos desdobramentos em breve. O jornal britânicoThe Guardian apontou que existem movimentações para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a destituição do mandatário do cargo máximo da entidade.

O portal revelou que o plano para a realização da assembleia estava em andamento antes mesmo da tentativa de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), projeto que previa abrir os direitos comerciais da entidade para aporte de investidores privados nas principais competições da Fifa, como a Copa do Mundo.

A insatisfação começou com as suspeitas de interferência durante o último mundial, com a revogação do cartão vermelho de Folarin Balogun. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ter telefonado para Infantino para pedir a anulação da punição ao atacante, que até então era um dos principais jogadores da seleção norte-americana no torneio.

O Conselho da Fifa é formado por 28 representantes das seis confederações, oito vice-presidentes e Gianni Infantino. O órgão é responsável pela tomada de decisões da entidade. Segundo as regras da Fifa, é necessário uma moção de 50% ou 19 dos 37 membros para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária.

Os rumores apontam que os dirigentes insatisfeitos com a presidência de Infantino chegavam a dois dígitos antes da polêmica. O The Guardian informou que os membros planejavam pedir a renúncia de Infantino caso ele recusasse abrir uma investigação independente sobre o caso Balogun.

Essa é considerada a maior derrota de Infantino desde que assumiu a presidência da entidade máxima do futebol em 2016. Uefa, Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) se posicionaram contra a decisão do mandatário. Além de outros envolvidos, como o Real Madrid, considerado o maior clube do mundo, que comemorou o recuo da entidade em relação ao projeto Fifa Forward Enterprise.

Vale destacar que dos 37 membros do conselho, 14 são da Europa e América do Norte. Ainda seria necessário o apoio de outras partes envolvidas para convocar a Assembleia Geral Extraordinária. Responsável pelo futebol sul-americano, a Conmebol não tomou um posicionamento claro e solicitou mais informações sobre o polêmico projeto.

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