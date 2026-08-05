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FUTSAL

Juventude AG goleia São Lourenço e avança à semifinal da Copa LNF

Equipe de Dourados faz 4 a 0 diante da torcida e aguarda sorteio para conhecer o próximo adversário na competição

Daniel Pedra

Daniel Pedra

05/08/2026 - 14h39
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O Juventude AG segue fazendo história na primeira edição da Copa LNF. Na noite desta terça-feira (4), a equipe de Dourados goleou o São Lourenço Futsal-SC por 4 a 0, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, e garantiu vaga nas semifinais do torneio que reúne clubes das duas divisões da Liga Nacional de Futsal.

Os gols da vitória foram marcados por Ryan, Nathan, Juninho e Ronald. Além da eficiência ofensiva, o destaque da partida foi o goleiro Jackson, que fez uma série de defesas decisivas e impediu qualquer reação da equipe catarinense.

Com a classificação, o Juventude AG elimina o terceiro adversário na competição, após superar Minas Tênis Clube-MG e América-RN nas fases anteriores. Agora, o time douradense aguarda o sorteio dos confrontos das semifinais, marcado para esta quarta-feira (5), quando conhecerá seu adversário entre ACBF-RS e Joinville Futsal-SC. A partida será disputada em Dourados.

Domínio do início ao fim

Empurrado por um ginásio lotado, o Juventude AG abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Brenner Pogba, Ryan apareceu livre para finalizar de primeira e vencer o goleiro Serjão.

Logo no primeiro minuto da etapa final, Nathan ampliou a vantagem. Depois de uma boa troca de passes pela esquerda, a defesa parcial de Serjão deixou a bola livre para o camisa 10 concluir para as redes.

Em busca da reação, o São Lourenço aumentou a pressão ofensiva, mas encontrou um sistema defensivo bem organizado e um Jackson inspirado, que realizou importantes intervenções e garantiu a vantagem dos donos da casa.

A situação dos visitantes ficou ainda mais complicada quando Pirulito recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Durante o período com um jogador a mais, o Juventude desperdiçou um pênalti com Ryan, cuja cobrança acertou o rosto do goleiro Serjão. Pouco depois, porém, Juninho aproveitou a sequência da jogada para marcar o terceiro gol da equipe.

Nos minutos finais, o São Lourenço passou a atuar com goleiro-linha, mas continuou parando nas defesas de Jackson. Restando 40 segundos para o fim, Brenner Pogba interceptou um passe e lançou Ronald, que alcançou a bola antes da linha de fundo e finalizou para o gol vazio, fechando a goleada em 4 a 0.

Semifinal definida por sorteio

A fase de quartas de final começou no domingo (2), com a classificação do Joinville Futsal após vitória por 4 a 1 sobre a Liga São Caetano-SP. Na segunda-feira (3), a ACBF-RS eliminou o Dracena Futsal-SP ao vencer por 5 a 1, enquanto o Camaquã Futsal-RS avançou ao derrotar o Jaraguá Futsal-SC por 3 a 1.

Com a vaga assegurada entre os quatro melhores da Copa LNF, o Juventude AG mantém vivo o sonho de conquistar o título inédito da competição.

Esporte

Brasil vence Chile na estreia do Sul-Americano de basquete feminino

Seleção volta à quadra na próxima quinta (6) contra a Venezuela

03/08/2026 23h00

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Divulgação/CBB

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A seleção brasileira feminina de basquete sobrou diante do Chile na estreia do torneio classificatório Sul-Americano para a AmeriCupW, a Copa América da modalidade. Na tarde desta segunda-feira (3), em Zárate (Argentina), a equipe cravou 85 a 57 no placar. A próxima equipe adversária pelo Grupo B será a Venezuela, na quinta-feira (6), às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube. Se voltar a vencer, a seleção avança às semifinais e, de quebra, garante uma das quatro vagas que o Classificatório distribui para a AmeriCupW de 2027, em El Salvador. 

O triunfo de hoje foi o primeiro sob o comando do técnico Léo Figueiró, que assumiu como técnico da seleção no último dia 23, após a saída da treinadora norte-americana Pokey Chatman.

A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do Brasil contra as venezuelanas, com 17 pontos. Também se destacaram em quadra a pivô Aline Moura, com um duplo-duplo (15 pontos e 10 rebotes), a armadora Aaliyah Guyton (14 pontos e seis assistências) e a ala/pivô Sassá Gonçalves (13 pontos e nove rebotes).

Ao todo sete países disputam o Classificatório Sul-Americano. No grupo A estão Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai e a chave B conta com Brasil, Chile e Venezuela. Na primeira fase do classificatório, as seleções se enfrentam entre si no mesmo grupo. Quem terminar na liderança da chave, vai direto para a semifinal. Já o segundo e o terceiro colocados disputarão o playoff para se classificar.

Programação 

Quinta-feira (06) - 14h - Brasil x Venezuela (primeira fase)

Sexta (07) -  quartas de final

Sábado (08) - semifinais

Domingo (9) - final.

Editorial

Misto vence em casa e retorna à elite após 10 anos

No jogo do acesso a equipe a de Três Lagoas venceu o Campo Grande por 3 a 1

03/08/2026 11h15

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Misto vence o Campo Grande e garante o acesso à elite do futebol sul-mato-grossense

Misto vence o Campo Grande e garante o acesso à elite do futebol sul-mato-grossense Foto: Gian Nascimento/@ArquibancadaMS

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Chegou ao fim no último domingo (2), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, a sétima rodada foi marcada por decidir quem ficaria com a última vaga, para disputar a primeira divisão em 2027. 

Ainda estavam vivos disputando a última vaga três equipes, o Misto, o Comercial e a equipe do União ABC. O Aquidauanense já estava garantido na elite e só jogou para cumprir tabela e levantar a taça de campeão. 

A sétima e última rodada contou com as partidas acontecendo de forma simultânea para definir o acesso, já que por regulamento a competição não prevê rebaixamento. 

VEJA COMO FOI 

Na partida entre 7 de Setembro e São Gabriel, as equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela, visto que ambos os times não disputavam mais nada na competição. 

Diante desse cenário, a equipe douradense não tomou conhecimento do São Gabriel e goleou o adversário por 4 a 0, com direito a um hat-trick de João Victor. Com o resultado o Sete terminou a competição na quarta colocação, enquanto o São Gabriel, amargou a vice-lanterna, ficando em sétimo na tabela. 

Na partida entre o já campeão Aquidauanense e o União ABC, levou a melhor a equipe que possui a melhor campanha, time de Aquidauana venceu por 2 a 0, com gols de Diguda e Juninho. 

Após o apito final, a festa tomou conta do Estádio Noroeste, com o Azulão fazendo a festa e levantando a taça de campeão. 

As partidas de com as maiores expectativas, foram entre Misto e Campo Grande, e Comercial e Taveirópolis, pois tanto o Misto, quanto o Comercial, disputavam ponto a ponto a última vaga do acesso. 

Jogando em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, a equipe do Comercial recebeu o Taveirópolis e fez o dever de casa, venceu por 2 a 0, com gol de Bruno e Gerson Lima. Porém, para confirmar o acesso, dependia do resultado da outra partida. 

Para confirmar o acesso, o Misto precisava de uma simples vitória sobre o lanterna Campo Grande, que chegou à última rodada com apenas um ponto e amargando a última colocação do campeonato. 

A partida no Madrugadão terminou com final feliz para o Carcará, que só no primeiro tempo abriu 3 a 0 contra a equipe campograndense, e praticamente carimbou o acesso. 

Na segunda etapa, o Campo Grande descontou, mas não foi o suficiente. Final de partida 3 a 1 para o Misto e festa garantida em Três Lagoas. 

Confira como terminou a tabela. 

Misto vence o Campo Grande e garante o acesso à elite do futebol sul-mato-grossenseReprodução Flashscore

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