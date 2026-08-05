Juventude AG goleia São Lourenço e avança à semifinal da Copa LNF

O Juventude AG segue fazendo história na primeira edição da Copa LNF. Na noite desta terça-feira (4), a equipe de Dourados goleou o São Lourenço Futsal-SC por 4 a 0, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, e garantiu vaga nas semifinais do torneio que reúne clubes das duas divisões da Liga Nacional de Futsal.
Os gols da vitória foram marcados por Ryan, Nathan, Juninho e Ronald. Além da eficiência ofensiva, o destaque da partida foi o goleiro Jackson, que fez uma série de defesas decisivas e impediu qualquer reação da equipe catarinense.
Com a classificação, o Juventude AG elimina o terceiro adversário na competição, após superar Minas Tênis Clube-MG e América-RN nas fases anteriores. Agora, o time douradense aguarda o sorteio dos confrontos das semifinais, marcado para esta quarta-feira (5), quando conhecerá seu adversário entre ACBF-RS e Joinville Futsal-SC. A partida será disputada em Dourados.
Domínio do início ao fim
Empurrado por um ginásio lotado, o Juventude AG abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Brenner Pogba, Ryan apareceu livre para finalizar de primeira e vencer o goleiro Serjão.
Logo no primeiro minuto da etapa final, Nathan ampliou a vantagem. Depois de uma boa troca de passes pela esquerda, a defesa parcial de Serjão deixou a bola livre para o camisa 10 concluir para as redes.
Em busca da reação, o São Lourenço aumentou a pressão ofensiva, mas encontrou um sistema defensivo bem organizado e um Jackson inspirado, que realizou importantes intervenções e garantiu a vantagem dos donos da casa.
A situação dos visitantes ficou ainda mais complicada quando Pirulito recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Durante o período com um jogador a mais, o Juventude desperdiçou um pênalti com Ryan, cuja cobrança acertou o rosto do goleiro Serjão. Pouco depois, porém, Juninho aproveitou a sequência da jogada para marcar o terceiro gol da equipe.
Nos minutos finais, o São Lourenço passou a atuar com goleiro-linha, mas continuou parando nas defesas de Jackson. Restando 40 segundos para o fim, Brenner Pogba interceptou um passe e lançou Ronald, que alcançou a bola antes da linha de fundo e finalizou para o gol vazio, fechando a goleada em 4 a 0.
Semifinal definida por sorteio
A fase de quartas de final começou no domingo (2), com a classificação do Joinville Futsal após vitória por 4 a 1 sobre a Liga São Caetano-SP. Na segunda-feira (3), a ACBF-RS eliminou o Dracena Futsal-SP ao vencer por 5 a 1, enquanto o Camaquã Futsal-RS avançou ao derrotar o Jaraguá Futsal-SC por 3 a 1.
Com a vaga assegurada entre os quatro melhores da Copa LNF, o Juventude AG mantém vivo o sonho de conquistar o título inédito da competição.