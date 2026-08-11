Copa MS: clubes e federação debatem regulamento nesta quarta-feira (12)

Copa MS será realizada entre os meses de setembro e novembro - Divulgação / FFMS

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Os clubes interessados em participar da reunião técnico-administrativa da Copa MS devem comparecer nesta quarta-feira (12), às 14h, na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em Campo Grande. A competição que deve acontecer entre outubro e dezembro.

O campeão garante a terceira vaga do Estado na Copa do Brasil 2027, se juntando a Operário FC e AA Bataguassu.

Em nota, a federação destacou que o primeiro encontro servirá para discutir possíveis modelos de competição, com proposta de forma de disputa, regulamento, tabela e datas de início e dos jogos finais. Podem participar as equipes que disputaram as séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026.

“São questões que dependem diretamente do números de clubes interessados. Já temos a predisposição de, pelo menos, três clubes da primeira divisão em estar na disputa e outros que estavam na segunda que terminou há uma semana”, explicou o diretor Marco Tavares.

Calendário

A competição foi realizada inicialmente em 2010, vencida pelo Centro Esportivo Nova Esperança (Cene), retorna nesta temporada e serve como uma espécie de conexão com o calendário de 2027.

No lançamento do calendário para este ano, o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, ressaltou a importância de se ter competições durante todo o ano. “Esse talvez seja o grande momento que o futebol sul-mato-grossense necessita, com um calendário extenso, jogos o ano todo, geração de emprego e renda para todos os que vivem o universo do futebol”, afirmou o dirigente.

Além da Copa MS, o calendário estadual contará com a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Copa do Brasil, Copa Verde, Série D do Campeonato Brasileiro e Série B Estadual.