Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste e Copa Verde: veja como vão funcionar os regionais em 2026

Cabe ressaltar que os times classificados para Libertadores e Sul-Americana não disputam os regionais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/10/2025 - 14h00
Uma das principais novidades anunciadas pelo Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira durante a apresentação do calendário do futebol brasileiro para o quadriênio de 2026 a 2029. Foi a criação da Copa Sul-Sudeste.

As demais competições regionais (Copa do Nordeste e Copa Verde) sofreram alterações para se adequar melhor à distribuição de datas. Cabe ressaltar que os times classificados para torneios da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana) não disputam os regionais.

A Copa Sul-Sudeste será realizada entre 25 de março e 7 de junho, com 42 partidas no calendário. A competição abrange os times das federações de SP, RJ, MG, PR, SC e RS. Ao todo 12 clubes vão disputar a competição e as vagas vão ser distribuídas da seguinte maneira:

- Seis vagas através do resultado dos campeonatos estaduais de 2025;

- Seis vagas através do resultado dos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025.

Com relação ao formato de disputa, a Copa Sul-Sudeste será dividida em três etapas:

- Quartas de final: 2 grupos de 6 clubes jogam em turno único contra times da outra chave (36 partidas no total)

- Semifinais: 2 grupos de 2 clubes em jogos de ida e volta (4 partidas no total)

- Finais: 2 clubes disputam o troféus em jogos de ida e volta (2 partidas no total)

O campeão vai ter acesso à terceira fase da Copa do Brasil e os clássicos locais preservados no confronto entre grupos.

COPA DO NORDESTE

A Copa do Nordeste passou por alterações significativas. O número de clubes na disputa aumentará de 16 para 20 com a extinção das fases preliminares. Serão 60 partidas ao todo com um mínimo de 5 jogos para os participantes.

A CBF vai distribuir 18 vagas para campeões e vice-campeões estaduais e mais duas vagas para as federações melhores colocadas no ranking nacional. O torneio será realizado de 25 de março a 07 de junho no seguinte formato:

- Fase de grupos: 4 grupos de 5 clubes jogam em turno único contra times da outra chave (50 partidas no total)

- Quartas de final: 4 grupos de 2 clubes em jogos únicos (4 partidas no total)

- Semifinais: 2 grupos de 2 clubes em jogos ida e volta (4 partidas no total)

- Finais: 2 clubes disputam o troféus em jogos de ida e volta (2 partidas no total)

COPA VERDE

Apesar da manutenção de 24 clubes, a Copa verde teve um aumento significativo no número de jogos, passando de 30 para 70 partidas. A competição vai unir antiga Copa Norte com a inédita Copa Centro Oeste.

A Copa Verde será realizado de 25 de março a 7 de junho e as vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

- Critério 1: 12 vagas para os campeões estaduais de 2025

- Critério 2: 10 vagas para os vice-campeões estaduais de 2025 ou os campeões de torneios seletivos

- Critério 3: 2 vagas, via Ranking Nacional de Clubes da CBF; considerando a Federação maior ranqueada da Copa Norte (1 vaga) e da Copa Centro-Oeste (1 vaga)

A competição será disputada no seguinte formato:

- Fase de grupos: 4 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 60 partidas nesta fase - Copa Norte (Grupos A e B) e Copa Centro-Oeste (Grupos C e D)

- Quartas de final: Correspondem à semifinal da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 4 grupos de 2 clubes em partidas únicas

- Semifinais: Correspondem à final da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 2 grupos de 2 clubes em partidas de ida e volta para cada Copa

- Finais: Decisão do título em jogos de ida e volta entre os campeões da Copa Norte e Copa Centro-Oeste

ESPORTE

Atleta paraolímpico de MS participa de mais uma corrida nesta terça-feira (30)

No último sábado (27), Yeltsin Jacques garantiu a prata nos 5.000 metros na competição paraolímpica de atletismo

30/09/2025 10h30

Yeltsin Jacques

Yeltsin Jacques Wander Roberto/CPB

Após conquistar a medalha de prata nos 5.000m T11 no Mundial Paralímpico de Atletismo, em Nova Déli, no último sábado (27), o atleta paraolímpico sul-mato-grossense Yeltsin Jacques retorna à pista para disputar os 1.500m T11, às 11h26 (de Brasília) - 10h26 (de MS), nesta terça-feira (30).

Na última corrida, o atleta ficou com a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual), marcando o início do quadro de medalhas brasileiro na competição.

A final dos 5.000m foi marcada por disputas intensas. Yeltsin largou fora das primeiras posições, mas mostrou recuperação exemplar ao longo do percurso.

Na segunda metade da prova, saltou da sexta colocação para o segundo lugar, cruzando a linha de chegada em 15min29s73 – seu melhor tempo na temporada.

Primeira medalha brasileira

Além da conquista individual, a medalha de prata de Yeltsin foi a primeira do Brasil nesta edição do Mundial, que reúne mais de 50 atletas brasileiros em busca de pódios na capital indiana. 

O Mundial de Atletismo Paralímpico segue até o início de outubro, e o Brasil segue firme na disputa por medalhas com atletas em diversas provas.

A delegação brasileira, embalada pela conquista de Yeltsin, acumula expectativas para novos resultados de destaque em solo indiano.

Carreira 

Aos 34 anos, Yeltsin é referência no esporte paralímpico mundial. Além das medalhas olímpicas, o atleta coleciona títulos em campeonatos mundiais e Pan-Americanos, consolidando uma carreira de superação e desempenho de alto nível.

O pódio em Nova Déli é a sexta medalha de Yeltsin em Mundiais, além dos títulos paralímpicos que já conquistou em edições anteriores, como nos Jogos de Tóquio e Paris.

Muito ligado às suas origens, Yeltsin carrega sempre Mato Grosso do Sul como parte da identidade que o impulsiona nas pistas.

Colaborou Mariana Piell

Esportes

Uma visão realista da batalha de cada grupo da CAF nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026

30/09/2025 09h35

Em 2026, a Copa do Mundo de futebol terá algumas novidades importantes. Além de três países dividirem a sede do evento — Estados Unidos, Canadá e México —, a competição também ganhou novas regras e nuances, incluindo o aumento do número de seleções participantes, que passou para 48.

Essa expansão já teve impacto direto nas eliminatórias e competições continentais, especialmente na África, onde a empolgação crescente pode ser vista não apenas nos estádios, mas também nas casa de apostas em Angola. Com mais em jogo, as seleções do continente terão que brigar ainda mais por cada ponto, cada partida e cada fase das eliminatórias, já que as odds aumentaram e as vagas se tornaram ainda mais cobiçadas. 

As seleções, suas perspectivas e chances 

Clubes como Egito despontam nos jogos e demonstram capacidade de conquistar uma das vagas do continente. Liderando o seu grupo, o time tem usado toda experiência de seus jogadores e seu renome internacional para tentar garantir a vaga do seu Grupo, o A. No entanto, seleções como a de Burkina Faso tem corrido por fora e, assim, tem tornado a classificação direta da equipe Egípcia mais complicada. 

Enquanto isso, no Grupo B, a disputa está acirrada. Países como Senegal e Sudão estão tendo um desempenho próximo, e muito positivo, a cada rodada. Assim, a disputa se torna ainda mais emocionante e concorrida.

Para o Senegal, a experiência de seus jogadores (incluindo vários que atuam também no futebol Europeu) garante alguma vantagem, enquanto para o Sudão, o bom aproveitamento de momentos considerado chave tem sido um dos principais destaques. 

Já no Grupo C, a disputa está um pouco mais tumultuada. Times favoritos, como a Nigéria, amargam resultados ruins e um desempenho abaixo da média. Enquanto isso, África do Sul e Benin despontam, tornando a competição ainda mais acirrada e polarizada. Fortes emoções certamente ainda serão vistas. 

Nos demais grupos, a disputa segue emocionante e envolvente. Marrocos e Tunísia, já classificados, inspiram seleções que ainda buscam a tão sonhada vaga e a chance de bem representar o continente africano na mais tradicional competição futebolística mundial. 

Fatores importantes e decisivos devem pautar o curso da competição 

Alguns fatores devem impactar de forma bastante direta nas eliminatórias. Entre eles, os confrontos diretos e importantes entre seleções tradicionais no futebol africano. Além disso, por toda pressão e responsabilidade envolvidas, times que estão acostumados com esse tipo de contexto tendem a administrar melhor seu desempenho e, consequentemente, a galgar resultados mais positivos. Muito mais do que garantir ou não vagas na Copa do Mundo, etapas classificatórias impactam diretamente em todo o envolvimento de países com o futebol. Torcidas já se movimentam e se aquecem para a competição marcada para 2026. 

Conclusão 

Com muito realismo, é possível afirmar que algumas seleções podem ser consideradas favoritas para garantir suas vagas ao lado de Tunísia e Marrocos. Egito, Senegal e Argélia são algumas delas. No entanto, como é comum no futebol, é provável que surpresas ocorram e que, possivelmente, o cenário seja diferente do esperado em alguns grupos. Agora, resta acompanhar, torcer e fazer seus palpites: quem serão as seleções africanas que embarcarão rumo à Copa em 2026? 
 

