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Corinthians abre Libertadores Feminina com vitória sobre Colo-Colo

Campeãs das últimas três edições, Brabas miram 7º título do torneio

Agência Brasil

15/10/2026 - 23h00
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Corinthians iniciou com vitória a caminhada em busca do sétimo título - o quarto consecutivo - da Libertadores Feminina, que está sendo disputada em Quito (Equador). Nesta quinta-feira (15), as Brabas derrotaram o Colo-Colo (Chile) por 2 a 0 no Estádio Casa Blanca, pelo Grupo A da competição. Foi o primeiro jogo desde o vice do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, há 12 dias.

O próximo compromisso do Timão será neste domingo (18), às 21h (horário de Brasília), contra o Caracas, novamente no Casa Blanca. O time venezuelano, porém, ainda não chegou ao Equador e relatou dificuldades para aprovação dos vistos das atletas para entrada no país.

A Confederação Sul-Americana (Conmebol) adiou a estreia do Caracas, contra o colombiano Santa Fe, que seria nesta quinta (15), para meia-noite de sábado (17), no Casa Blanca. Questionada pela Agência Brasil, a assessoria de imprensa da entidade sul-americana informou que a partida diante do Corinthians não teve alterações e que a previsão de chegada das venezuelanas é na manhã desta sexta-feira (16).

A técnica Emily Lima poupou algumas titulares habituais das Brabas para a estreia. Após defenderem a seleção brasileira nos amistosos contra a Argentina, a volante Duda Sampaio e a atacante Jhonson iniciaram o jogo no banco de reservas, assim como a meia Gabi Zanotti. O trio deu lugar, respectivamente, a Dayana Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro.

As alvinegras se lançaram a frente e abriram o marcador cedo. Aos quatro minutos, Andressa Alves evitou a perda da posse na intermediária e lançou Vic Albuquerque. A atacante ganhou da zagueira Ángela Clavijo na velocidade e bateu da entrada da área, no canto da goleira Ryann Torrero.

O time chileno, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, tentou a reação com lançamentos buscando Yenny Acuña pela esquerda, às costas de Thaís Regina. Aos 12, ela driblou a zagueira, mas o chute, cruzado, saiu rente à trave. Sete minutos depois, a atacante invadiu a área e finalizou na saída de Lelê, mas a goleira corintiana fez ótima defesa.

À medida que a primeira etapa transcorreu, as equipes acumularam erros. As jogadoras sentiram o peso dos 2.850 metros de altitude de Quito e encontraram dificuldades para encaixar os passes decisivos.


O Corinthians voltou do intervalo com três mudanças. Entraram Duda Sampaio e as atacantes Ivana Fuso e Jaqueline nos lugares, respectivamente, de Letícia Monteiro, Gi Fernandes (que é lateral-direita) e Belén Aquino. Aos 18 minutos, Emily ainda colocou Ariel Godoi, mais uma jogadora de ataque, na vaga de Dayana Rodríguez.

Mesmo com tantas trocas, foi necessário um pênalti para que o Corinthians, enfim, desencantasse. Aos 20 minutos, Jaqueline foi derrubada na área pela lateral Anaís Cifuentes. Após nada assinalar em campo, a árbitra equatoriana Jennifer Canchingre reviu o lance no vídeo e marcou a infração. A própria atacante - outra do Timão que estava com a seleção brasileira - cobrou e ampliou o placar.

O segundo gol deu às Brabas a tranquilidade para administrar o resultado positivo. Ainda houve tempo para a volante Ana Vitória entrar em campo no lugar de Andressa Alves, em troca para reforçar a marcação alvinegra nos minutos finais e garantir os três pontos.

campanha publicitária

Messi coloca brasileira entre as principais promessas do futebol

Giovanna Waksman atua nas categorias de base do Lyon e tem sido destaque da seleção brasileira nas competições inferiores

12/10/2026 22h00

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Giovanna Waksman, de 17 anos, foi incluída na lista do argentino

Giovanna Waksman, de 17 anos, foi incluída na lista do argentino Foto: Reprodução / Instagram

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Em uma campanha publicitária, o astro Lionel Messi elegeu dez jovens do futebol mundial para a próxima geração de craques e colocou uma representante do Brasil. A meia Giovanna Waksman, de 17 anos, foi incluída na lista do argentino. Outros nove jogadores do masculino e feminino foram lembrados pelo craque.

A jovem atua nas categorias de base do Lyon e tem sido destaque da seleção brasileira nas competições inferiores, como no Mundial Feminino Sub-17, realizado no ano passado, quando marcou três gols em quatro partidas. O Brasil acabou eliminado nas semifinais do torneio, diante da Coreia do Norte.

Giovanna nasceu no Rio de Janeiro e fez a maior parte de sua formação no Botafogo e era uma das grandes apostas de John Textor. O empresário norte-americano a levou para o FC Florida, dos Estados Unidos. Em março deste ano, foi anunciada pelo Lyon, e assinou até junho de 2028. O clube francês é um dos principais do futebol feminino no mundo.

A lista foi montada para a campanha ‘Messi+10’, da fabricante de roupas esportivas Adidas. Essa é a terceira temporada da iniciativa e outros brasileiros foram citados nas edições anteriores. Na primeira seleção, montada em 2015, o atacante Kenedy, ex-Fluminense e Chelsea, foi lembrado pelo astro. Dez anos depois foi a vez do volante Andrey Santos, atualmente no Manchester United.

Além da brasileira, o argentino elencou: Can Uzun, do Eintracht Frankfurt; Gilberto Mora, do Tijuana; Jesús Rodríguez; do Como; Kees Smit; do AZ Alkmaar; Max Dowman, do Arsenal; Tomás Aranda, do Boca Juniors; Zavier Gozo, do Crystal Palace; Chloe Sarwie, do Chelsea; e Lotta Wrede, do Hamburgo.

FUTEBOL

Angelina e Bruninha são cortadas da seleção brasileira, que enfrenta a Argentina na terça

A lateral Bruninha sofreu uma entorse no joelho direito e a meio-campista Angelina teve fratura nasal

11/10/2026 23h00

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Meio-campista Angelina sofreu um trauma direito na face

Meio-campista Angelina sofreu um trauma direito na face Divulgação: CBF

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo os cortes das atletas Angelina e Bruninha. Elas sofrerem lesões na vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre a Argentina, no sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A lateral Bruninha, do Gotham FC, entrou no segundo tempo no lugar de Raissa Bahia e sofreu uma entorse no joelho direito. A atleta passou por uma avaliação clínica e radiológica, nas quais foi confirmada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA). A jogadora fará tratamento com a delegação brasileira até o fim da Data Fifa de outubro para posterior programação cirúrgica.

Já a meio-campista Angelina, do Orlando Pride, sofreu um trauma direto na face e foi diagnosticada com fratura nasal. A autora do terceiro gol da vitória brasileira dará continuidade ao tratamento junto ao seu clube.

O Brasil volta a enfrentar a Argentina nesta terça-feira, às 20h30, no segundo amistoso nesta Data Fifa, na Arena de Pernambuco, no Recife. O Brasil deve ter a volta do técnico Arthur Elias, da zagueira Tarciane e das atacantes Kerolin e Bia Zaneratto, que estavam suspensos e não enfrentaram as rivais sul-americanas neste sábado.

As argentinas ocupam apenas a 30ª posição no ranking da Fifa e estão classificadas para a Copa do Mundo de 2027, que acontece no Brasil.

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