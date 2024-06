Corinthians vê "migué" e suspende Carlos Miguel dos treinamentos

Esportes

Terreno anteriormente pertencia à Caixa Econômica Federal, e abrigava o Gasômetro

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira (24), a desapropriação de um imóvel na zona portuária da cidade para a construção do estádio do Clube de Regatas Flamengo. O terreno, que anteriormente abrigava o Gasômetro, um complexo de armazéns de gás natural, está localizado próximo à Rodoviária Novo Rio e ao terminal intermodal Gentileza.

O clube vinha negociando há alguns anos com a Caixa Econômica Federal, proprietária do terreno. A prefeitura interveio para acelerar as negociações e assegurar a construção do estádio no local.

“Os clubes cariocas, especialmente os quatro grandes, têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro”, afirmou o prefeito Eduardo Paes, em vídeo divulgado em suas redes sociais neste domingo (23).

“O estádio é crucial para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai construir apenas um estádio, mas um local de entretenimento completo. Haverá um centro de convenções, que já exigi do Flamengo. Ainda há muito a ser feito, mas estamos trabalhando. Vamos colaborar com a direção do Flamengo”, acrescentou Paes.

Em nota, o clube celebrou a decisão da prefeitura em realizar a desapropriação.

“A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e representa um passo significativo para a realização do projeto de construção do estádio próprio do Flamengo, um sonho de toda a nação rubro-negra. A diretoria do Flamengo está ciente da importância dessa obra tanto para o clube quanto para a revitalização de uma das áreas mais tradicionais da cidade”, diz a nota.

Segundo o clube, o projeto prevê um grande investimento financeiro no local, capaz de transformar a região ao redor do novo estádio, valorizando a área e entregando à cidade um espaço moderno, voltado tanto para o entretenimento quanto para o comércio.

O Flamengo possui um campo de futebol com arquibancada em sua sede na Gávea, na zona sul da cidade, que não é utilizado para jogos profissionais. Atualmente, o clube utiliza o estádio do Maracanã, uma arena estadual cuja administração da concessão é compartilhada com o Fluminense Football Club.

