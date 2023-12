O Bonito 21K deste ano contou com presenças ilustres, como a do maratonista Franck Caldeira, ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007 - Foto: Gleison Nascimento

Evento que já virou tradicional no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul, o Bonito 21K chega a sua 9ª edição com a inscrição de mais de 2 mil competidores, atingindo o recorde de participantes da corrida.

Os corredores das principais provas deste sábado(2), da categoria elite da meia-maratona(21km) e dos percursos de 10 e 5km, masculino e feminino, sairam juntos da largada na Praça da Liberdade a partir das 16h45.

Com o tempo de 18 minutos e 14 segundos o primeiro corredor vencedor a atravessar a linha de chegada foi o Samael Medeiros Cavalcante, que conquistou o 1º lugar na prova dos 5km, em entrevista para o Correio do Estado, Samael acredita que mesmo com o clima quente na hora da prova, conseguiu se superar, vencendo pela terceira vez a competição deste percurso.

"A sensação é inesplicável, porque dependendo do nível que você está vindo como atleta, você têm um nível de dificuldade, o clima, o percurso, eu consegui superar, e estou muito contente.", enfatizou Samael.

Na categoria feminina dos 5km, Franciele Magalhães Ferreira foi a primeira a passar pela linha de chegada da corrida. Franciele que é de São Gabriel do Oeste, informou que a equipe dela OH2 Nigth Run, têm a prova de Bonito como uma das referências de eventos no atletismo.

"Para nós de São Gabriel do Oeste, que também temos uma prova, o Bonito 21k é um modelo para nós, então a gente vem prestigiar o evento, até para pegar umas ideias. Meu pódio foi uma supresa para mim, estava focando em provas de 21km, mas fico feliz que deu tempo de se preparar para a de 5", disse Franciele.

Já para o Ederson Rodrigues de Jesus, que conquistou o 1º lugar na prova dos 10km, o sentimento é de dever cumpido pela meta na qual ele se preparou, ter sido alcançada. "O percurso foi bom, com bastante sobe e desce, a hidratação estava legal, a questão da largada foi bem organizada, só o clima judiou um pouco, mas graças a deus, pude ser o campeão".

A prova é realizada no asfalto e tem além dos percursos tradicionais de 5 km, 10 km e 21km, o evento procorcionou o corridas kids, para crianças de 3 a 14 anos.

Serão distribuídos mais de R$ 25 mil em premiações, para os vencedores da meia maratona nas categorias feminina e masculina, e nos 121 km do ciclismo speed e Mountain Bike (MTB) feminino e masculino que acontecem neste domingo(3).

Mais de 200 troféus para os vencedores das categorias por idade serão entregues durante os três dias de evento, que se iniciou na sexta-feira.

21KM

Nas provas de 21km (meia-maratona) da categoria adulto Elite no feminino e masculino, os vencedores da competição repetiram seus títulos de anos anteriores, conquistando nesta 9ª edição o trí-campeonato do Bonito 21k.

No masculino o vencedor foi o Genilson Rilbert, de Campo Grande, com a marca de 1 hora e 12 minutos de corrida, já no feminino, Janine, natural de Iguatemi, conquistou de forma consecutiva o seu terceiro 1º lugar dos 21km, tendo como marca de 1h e 22min.

Os dois atletas sul-mato-grossenses além do troféu e medalha de 1º lugar, vou levar para casa o valor de premiação de R$ 2.000,00. Confira o pódio completo da categoria.

Masculino

1º Lugar – Genilson Rilbert / Prêmio - R$ 2.000,00

2º Lugar – Franck Caldeira / Prêmio - R$ 1.450,00

3º Lugar – Maurinaldo Dos Santos / Prêmio - R$ 1.250,00

Feminino

1º Lugar – Janine Rodrigues de Oliveira / Prêmio - R$ 2.000,00

2º Lugar – Dulcileia Soares de Brito Bruno / Prêmio - R$ 1.450,00

3º Lugar – Ana Laura Rios Domingues / Prêmio - R$ 1.250,00

BONITO 21K

Além do âmbito esportivo, a prova vem repetinfo as metas de conquistar o selo de evento lixo zero, iniciada em 2022, visando a preservação do meio ambiente, de contribuir para a promoção do turismo em Bonito, atraindo participantes de todo o Brasil, e de ter um caráter social, por meio de ação beneficente.

Para impulsionar a coleta seletiva do lixo durante os dias de evento, quem entregar mais lixo reciclável para destinação correta vai ganhar óculos da prova, específicos para prática esportiva.

“A preservação do destino depende da cooperação do homem, da minimização dos impactos e dos resíduos produzidos. Com essa consciência e com o apoio de instituições que possuem a mesma preocupação, como a startup Ciclo Azul, estamos trabalhando para conquistar o selo de evento lixo zero, que visa a redução e a destinação correta dos resíduos, desviando de 90% a 100% dos resíduos do aterro sanitário”, explica Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

Outras novidades são a medalha do desafio, para os atletas que encararem os dois percursos, corrida e ciclismo, um circuito de ciclismo kids com entrada gratuita na arena do evento e uma ação social de arrecadação de tênis, que serão doados por meio do Instituto MS + Bonito.