Premiação da fifa

Guilherme Madruga marcou dois golaços em jogos da Série B; jogador concorre ao Prêmio Puskás com um gol de bicicleta

Nascido em Campo Grande e criado em São Gabriel do Oeste, no interior do Estado, Guilherme Miranda Madruga Gomes está entre os três finalistas do Prêmio Puskás 2023, de gol mais bonito do ano, da Fifa.

O anúncio dos finalistas foi feito ontem pela FIFA. O sul-mato-grossense, que neste ano jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo-SP, concorre com o paraguaio Julio Enciso, do Brighton (Inglaterra), e o português Nuno Santos, do Sporting (Portugal).

O volante, de 23 anos, marcou o gol indicado ao Puskás no dia 27 de junho, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileiro Série B. Na ocasião, o Botafogo-SP enfrentou o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael, em Novo Horizonte. O gol do sul-mato-grossense deu a vitória para o Botafogo, por 1 a 0.

Aos 37 minutos do 1º tempo, uma cobrança de lateral foi feita para a área e a zaga do Novorizontino se afastou para a entrada da área. Guilherme Madruga disputou o lance, deixou a bola quicar no gramado e emendou uma bicicleta que encobriu o goleiro, marcando um golaço digno do Puskás.

Ao Correio do Estado, o jogador disse na época que seu irmão havia sonhado com o gol e agradeceu toda a repercussão na internet, com os vídeos do gol e a hashtag #MadrugaPuskás, com os torcedores incentivando a indicação para o prêmio de gol mais bonito do ano.

“Após o jogo que eu fui saber da hashtag #MadrugaPuskás, então, foi uma boa surpresa. Eu acho que merece o prêmio Puskás, confesso que achei um lindo gol e, para melhorar, teve uma enorme dificuldade, a marcação em cima e a distância do gol”, declarou Guilherme Madruga.

O gol, que foi o primeiro do jogador com a camisa do clube paulista, havia sido um presságio de seu irmão, que sonhou que Madruga marcaria na partida.

“Esse primeiro gol precisava sair e foi até melhor que o esperado. Meu irmão tinha sonhado com o gol na noite anterior e me mandou mensagem, mas nem no sonho acho que foi tão bonito assim”, brincou. “A sensação é inexplicável, durante o jogo a felicidade é pelo gol e por ajudar o time com a vitória”, explicou.

A campanha foi tão grande para que o gol do sul-mato-grossense fosse indicado ao prêmio que o desejo virou realidade em setembro, quando a Fifa divulgou oficialmente uma lista com 11 indicados, da qual saíram os três finalistas, definidos por votação on-line que terminou no dia 10 de outubro.

“Estou muito feliz de estar entre os finalistas concorrendo ao Prêmio Puskás, um dos mais importantes do futebol mundial. É uma sensação indescritível. O gol está fresco em minha memória, porque vejo muitas pessoas ainda comentando por diversas vezes. Fui muito feliz no lance e, realmente, foi um golaço. Peço que a torcida botafoguense e todo o Brasil vote no meu gol para o prêmio ficar novamente em nosso país”, comemorou o volante.

Esta edição do Prêmio Puskás avalia o gol mais bonito marcado no período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023.

Além dos votos dos fãs, o ganhador será escolhido por meio também de um conselho técnico de ex-jogadores. Os votos de ambos os grupos têm o mesmo peso.

O vencedor será revelado na cerimônia do The Best, em Londres, marcada para o dia 15 de janeiro de 2024.

VIVÊNCIA NO FUTEBOL

Guilherme Madruga jogou nesta temporada no Botafogo de Ribeirão Preto, pelo qual atuou em 46 jogos, disputando o Campeonato Paulista e o Brasileiro Série B. Nesse período, marcou dois golaços, um de bicicleta e outro em uma finalização do meio de campo, em partidas contra o Novorizontino, e também deu três assistências para gol.

Desde o início da sua carreira no futebol, Madruga rodou por alguns clubes paulistas e até chegou a jogar o campeonato mineiro sub-15 pelo Usipa, de Ipatinga (MG).

Mas foi em São Paulo que o atleta seguiu seu sonho e o de sua família, quando foi transferido para o Desportivo Brasil, equipe que tem parceria com o Shandong Luneng, da China.

No Desportivo Brasil, Guilherme Madruga disputou várias competições das categorias de base de 2017 a 2020, entre elas: Campeonato Paulista sub-17, Campeonato Paulista sub-20 e Copa São Paulo de Futebol Júnior, tornando-se uma grande promessa da base do clube.

Guilherme também atuou no time profissional do Desportivo Brasil, jogando na Série A3 do Campeonato Paulista e na Copa Paulista.

Em novembro de 2019, o volante foi cotado para jogar no time chinês Shandong Luneng, onde fez testes por um período e treinou com jogadores como Róger Guedes (atacante do Corinthians) e Moisés (ex-Palmeiras).

Na janela de transferências do fim do ano passado, o volante de 23 anos ingressou no elenco do Botafogo de Ribeirão Preto para jogar o Campeonato Paulista Série A de 2023 e a Série B do Brasileiro.

SAIBA

Nascido em Campo Grande e criado em São Gabriel do Oeste, Guilherme Madruga ganhou uma grande oportunidade ainda garoto, aos 13 anos, de mostrar seu futebol em um jogo das lendas de Corinthians e Internacional que ocorreu em São Gabriel do Oeste. Guilherme conta que Marcelinho observou seu potencial e ajudou na sua ida ao interior paulista para começar a carreira no futebol.