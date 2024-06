Costa Rica enfrenta o Patrocinense (MG) de olho na classificação

FUTSAL FEMININO

Equipe sul-mato-grossense é a única representante do Estado na Liga Feminina de Futsal e, para este ano, não conta com apoio municipal ou estadual para disputar a competição

A equipe do Pezão/UCDB é a única representante do Mato Grosso do Sul na Liga Feminina de Futsal (LFF). Porém, não recebe apoio de entidades públicas ou privadas para custear os gastos das viagens, colocando em risco o seguimento do time na competição nacional.

Ano passado, representou o Estado pela primeira vez na LFF e conseguiu um honroso oitavo lugar na primeira fase, garantindo vaga para o mata-mata da competição. Infelizmente, não seguiu adiante, mas por ser a participação de estreia no torneio, ficar entre as oito melhores foi motivo de muita comemoração para os sul-mato-grossenses.

Para a edição deste ano, a equipe foi novamente convidada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) para participar da competição nacional e aceitou, mas enfrenta dificuldades financeiras para seguir no torneio.

Ontem, quarta-feira (19), no Instagram oficial do Pezão/UCDB, foi lançada uma rifa para ajudar nos custos das viagens, além de um comunicado explicando a situação e pedindo ajuda dos torcedores para que elas continuem na LFF.

Luiz Fernando “Nando”, treinador da equipe, afirmou que o único apoio que o time recebe vem através da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), com treinamento, bolsa de estudos e outras despesas. Mauro Ferrari, presidente da Federação de Futsal do Mato Grosso do Sul, também foi citado pelo técnico como uma fonte de apoio em alguns custos.

Para as partidas mandadas em casa, onde acontecem no Ginásio Guanandizão, os custos são menores, já que a Prefeitura de Campo Grande fornece o espaço gratuitamente, mas reforçou que por ser uma competição de nível nacional, os gastos ainda são altos.

“Tudo em competição nacional é muito caro, então a gente tem que fazer essa correria extra e contar com colaborações, e as meninas se desdobram para também ajudar”, afirmou.

No ano passado, o treinador destacou que a Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul (Fundesporte) não ajudou no começo da competição, mas, após falecimento de João Félix, - presidente da SERC, que tinha parceria com a UCDB até os primeiros meses deste ano - forneceu recursos para que a equipe conseguisse seguir até o fim.

Ainda sobre a parceria com o setor público esportivo do Estado, a Fundesporte, a capitã Bruna Elisbão contou que há dois anos a equipe conseguiu R$ 500 mil através de um edital da insitutição, o que ajudou a conquistar ótimos resultados em quadra, mas destaca que hoje elas precisam do apoio para seguir em outros torneios e, principalmente, com o projeto.

"Para realizar alguns jogos é mais difícil, tanto fora como aqui dentro, e como a gente fez um compromisso lá no começo de permanecer na Liga, de jogar, de honrar, então a gente está correndo atrás de patrocínios,", reforçou Bruna.

A capitã ainda comentou que a equipe pretende se candidatar ao edital de R$ 7 milhões lançado pela Fundesporte, do qual prevê um benefício financeiro para entidades esportivas do Mato Grosso do Sul. Mas garante que elas não podem ficar esperando pelo resultado, que deve acontecer apenas em setembro ou outubro, meses que a primeira etapa da LFF já deve estar no final.

Em meio à essa crise financeiro, o Pezão/UCDB vai ao Paraná enfrentar o Stein Cascavel (PR), uma das melhores equipes da modalidade no país e atual campeão da Libertadores. Jogo será sábado (22), às 15h (horário de MS), no Ginásio Francisco Odilon Reinhard. Neste momento, a equipe sul-mato-grossense ocupa a 10ª colocação, com uma vitória e três derrotas, mas ainda próximo à zona de classificação para o mata-mata.

Classificação de momento (até 20/06) da LFF:

O time de futsal feminino da UCDB tinha parceria com a SERC, de Chapadão do Sul, até o início deste ano. Mas, após o falecimento de João Félix, presidente do SERC, a sede chapadense diminuiu gradativamente os apoios financeiros dados à UCDB, até decidirem encerrar por completo a parceira. Para 2024, a equipe fechou com a escolinha tradicional Pezão.

