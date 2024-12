De virada, Rayssa Leal vence a SLS e se torna tricampeã mundial

DESTAQUE

Divulgado nesta sexta-feira (13) pela entidade, o Operário, que conquistou o título estadual em 2024 e participou da Copa do Brasil, caiu seis posições

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (13), a atualização do Ranking Nacional de Clubes (RNC) e quatro clubes sul-mato-grossenses, de 238 no total, figuram nela.

Primeiramente, é importante ressaltar que para montar o ranking, a entidade esportiva considera as últimas cinco campanhas dos clubes nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, com peso maior para as temporadas recentes.

A partir disso, o maior salto dentre as equipes do estado foi do Costa Rica, que neste ano passou para segunda fase da Série D do campeonato nacional, sendo eliminado para o Cianorte (PR), e participou da Copa do Brasil, caindo na primeira fase para o América (RN). Com isso, o clube subiu 50 posições e chegou na 109ª colocação, com 608 pontos.

Na sequência, está o Operário, que neste ano disputou, dentre as competições consideradas pela CBF para a montagem da lista, apenas a Copa do Brasil, do qual foi eliminado em casa para o seu xará paranaense, o Operário (PR), ao empatar sem gols. Como resultado, o tradicional clube campo-grandense caiu seis posições e fechou 2024 em 114°, com 529 pontos.

Por último, aparecem dois times sul-mato-grossenses, que não disputaram nenhuma competição nacional este ano, mas como o ranking também leva em consideração resultados desde 2020, acabam aparecendo na lista: Águia Negra (228 pontos - 170ª posição) e; Aquidauanense (45 pontos - 236º colocado).

Nacional

No geral, o Flamengo continua na liderança do ranking, com 16.996 pontos. Nos últimos cinco anos, a equipe carioca conquistou um Campeonato Brasileiro, em 2020, e duas Copas do Brasil, em 2022 e 2024, além de ter sido vice-campeão das respectivas competições em 2021 e 2023.

Em seguida, completando o "Top-5", vem o São Paulo (14.832 pontos), Palmeiras (14.536), Corinthians (13.802) e Atlético-MG (13.713). O Botafogo, vice brasileiro em 2023 e campeão este ano, subiu seis posições e se encontra na 8ª colocação, com 11.652 pontos.

E bateu a curiosidade para saber quem é o último da lista? É o Barbalha (CE), que tem apenas 15 pontos e caiu três posições em comparação com o ranking do ano passado.

Para visualizar o ranking completo, clique aqui.

Saiba

Em 2025, o Operário volta a disputar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, como "prêmio" por ter erguido o estadual deste ano, ao bater o Dourados por 3x2 no agregado. Além disso, a equipe campo-grandense também vai disputar a Copa Verde, com estreia contra o Ceilândia (DF), e também a Copa do Brasil, que os confrontos da primeira fase só devem ser sorteados ano que vem.

