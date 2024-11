Dourados anuncia Ito Roque como técnico para a temporada 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O vice-campeão sul-mato-grossense, Dourados Atlético Clube, anunciou nesta terça-feira (19) a contratação do técnico Ito Roque, de 56 anos, para a temporada de 2025. O comandante, que retorna para sua segunda passagem pelo Estado, conquistou o título sul-mato-grossense em 2021 pelo Costa Rica.

Em seu currículo, Ito Roque acumula títulos no futebol paulista, como o Campeonato Paulista A3 de 2015 pelo Taubaté, além de conquistas com a Penapolense (Paulista A3) e com o Pouso Alegre, onde foi campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro.

Com vasta experiência em clubes do Sudeste do país, Ito Roque também comandou equipes como Mixto-MT, Novorizontino-SP, Juventus-SP, Ferroviária-SP, Votuporanguense-SP, entre outras. Sua carreira internacional inclui passagens por clubes do Catar e da Malásia.

Na próxima temporada, o Dourados Atlético Clube terá compromissos importantes, como a 1ª fase da Copa do Brasil. Além da competição nacional, a torcida douradense deve pressionar o novo comandante a brigar pelas primeiras posições no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025.

