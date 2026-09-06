Dourados e Náutico decidem final do sub-11

Brasileiro Gabriel Bortoleto quase conseguiu passar ao Q3, mas acabou superado em um milésimo pelo heptacampeão Lewis Hamilton
Durante os classificatórios realizados na manhã deste sábado (05) no GP da Itália, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado no chamado Q2 e irá largar da décima colocação durante a corrida deste domingo (06) da Fórmula 1.
O francês Pierre Gasly viveu uma manhã dos sonhos neste sábado (05) e conseguiu a pole position no GP da Itália. Aos 30 anos, o piloto da Alpine conseguiu um ótimo rendimento no classificatório e também liderou o Q1. Ele foi seguido por George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren.
Curiosamente, o francês venceu o único GP de sua carreira no próprio circuito de Monza, na temporada de 2020. Na época, Gasly defendia a escuderia AlphaTauri e conseguiu a vitória saindo da 10ª colocação. Agora, ele consegue a primeira pole position.
O brasileiro Gabriel Bortoleto quase conseguiu passar ao Q3, mas acabou superado em um milésimo pelo heptacampeão Lewis Hamilton. Embora tenha ficado com a 11ª primeira colocação no classificatório, o piloto da Audi subiu uma posição com a punição de Kimi Antonelli, que trocou de motor e precisará largar dos boxes neste domingo.
Durante o Q1, a escuderia Alpine surpreendeu as favoritas e conseguiu ótimos desempenhos com Pierre Gasly, que conseguiu a primeira colocação, e Franco Colapinto, que fechou com o 4º melhor tempo. Max Verstappen, Kimi Antonelli e George Russell também tiveram bons rendimentos e rapidamente garantiram a vaga para o Q2.
Já Gabriel Bortoleto fez um bom tempo na primeira volta rápida e conseguiu a classificação com a 12ª colocação. Por outro lado, os pilotos da McLaren encontraram dificuldades com os freios e acabaram ultrapassando os limites da pista, primeiro com Lando Norris e depois Oscar Piastri. Mesmo assim, o atual campeão fechou com a 3ª posição, enquanto o companheiro ficou em 11º.
Quem decepcionou na primeira parte do treino foi Yuki Tsunoda, que está substituindo Liam Lawson na Racing Bulls, terminou com apenas a 17ª colocação e foi eliminado precocemente.
Os eliminados do Q1 foram: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sérgio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).
Alpine supreende mas fica no quase
No Q2, novamente o francês Pierre Gasly surpreendeu os outros pilotos e conseguiu um ótimo tempo, passando ao Q3 com a 4ª colocação. O mesmo ocorreu com o parceiro Franco Colapinto, que fechou com a 8ª posição.
Os pilotos da Mercedes enfrentaram algumas dificuldades e não obtiveram o mesmo desempenho de outros classificatórios. Kimi Antonelli chegou a reclamar do balanço do assento pelo rádio e voltou a criticar as escolhas da equipe. Mesmo assim, o italiano melhorou na reta final e conseguiu a primeira colocação, seguido de Oscar Piastri e Lando Norris.
O neozelandês Liam Lawson viveu um péssimo dia no Q2 e acabou eliminado precocemente, enquanto o parceiro Max Verstappen conseguiu passar com a 6ª posição. Ele reclamou do tratamento dado pela equipe durante o classificatório.
Embora tenha conseguido um bom desempenho, Gabriel Bortoleto ficou com a 11ª posição e acabou perdendo a vaga para o Q3 para Lewis Hamilton, que ficou apenas um milésimo mais rápido que o brasileiro. O outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, também sofreu e ficou com a 9ª colocação.
Os eliminados do Q2 foram: Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) e Esteban Ocon (Haas).
Q3
No Q3, quem começou melhor foi George Russell, que liderou grande parte da etapa e tinha a pole position até os últimos instantes. No entanto, brilhou a estrela do francês Pierre Gasly, que repetiu o desempenho do Q1 e conseguiu roubar a primeira colocação do inglês da Mercedes.
Oscar Piastri ficou com a terceira colocação e foi seguido pelas Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente. Punido na prova deste domingo, Kimi Antonelli ficou com o 9º tempo, mas vai precisar largar dos boxes. Embora esteja na primeira colocação da temporada, o jovem vai ter um grande desafio para conseguir a vitória em casa.
VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA NA FÓRMULA 1
01. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s786
02. George Russell (ING/Mercedes), 1min21s846
03. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s966
04. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s004
05. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min22s011
06. Max Verstappen (HOL/Red Bull),1min22s070
07. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s220
08. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s256
09. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min22s286
10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min22s517
11. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min22s756
12. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min22s779
13. Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min22s821
14. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min23s453
15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min23s454
16. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), 1min23s755
17. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s356
18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min24s364
19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min24s595
20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s150
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin),1min25s222
22. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s093 - larga dos boxes