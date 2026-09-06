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Esportes

Duelo definido

Dourados e Náutico decidem final do sub-11

Ambas as classificações foram conquistadas neste sábado, em Campo Grande.

Alison Silva

Alison Silva

06/09/2026 - 18h03
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Após vencerem em cenários distintos, Dourados e Náutico se enfrentam na final do Sul-Mato-Grossense sub-11. 

Ambas as classificações foram conquistadas neste sábado (5) no Jacques da Luz, em Campo Grande. 

Primeiro a carimbar a vaga, Dourados precisou reverter a vantagem mínima conquistada pelo Guaicurus no Estádio Douradão, no interior do Estado. 

Em cobrança ensaiada de escanteio, Felipe rolou para Mateus Malaquias, na área, chegar batendo e vencer o goleiro Miguel e igualar o placar agregado.

No segundo tempo, aos 23', o gol da classificação saiu em cobrança de falta de Caio, 2 a 0 e vaga garantida.

Mais tarde, o Náutico, que já havia vencido por 2 a 0 a primeira perna seminifnal, goleou o União ABC goleou por 5 a 0.

Miguel abriu o placar aos 25' do primeiro tempo. Na etapa final, João Guzzela ampliou aos quatro e aos 10' . José Truffi fechou a conta aos 12' e aos  25'.

A tabela detalhada dos dois jogos finais será divulgada nesta terça-feira (8) pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), com jogos previstos para os dias 19 e 26 de setembro.

FÓRMULA 1

Gabriel Bortoleto é eliminado no Q2 e larga em 10° neste domingo (06)

Brasileiro Gabriel Bortoleto quase conseguiu passar ao Q3, mas acabou superado em um milésimo pelo heptacampeão Lewis Hamilton

05/09/2026 22h00

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Brasileiro Gabriel Bortoleto

Brasileiro Gabriel Bortoleto Reprodução/Redes Sociais/F1TV

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Durante os classificatórios realizados na manhã deste sábado (05) no GP da Itália, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado no chamado Q2 e irá largar da décima colocação durante a corrida deste domingo (06) da Fórmula 1. 

O francês Pierre Gasly viveu uma manhã dos sonhos neste sábado (05) e conseguiu a pole position no GP da Itália. Aos 30 anos, o piloto da Alpine conseguiu um ótimo rendimento no classificatório e também liderou o Q1. Ele foi seguido por George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren.

Curiosamente, o francês venceu o único GP de sua carreira no próprio circuito de Monza, na temporada de 2020. Na época, Gasly defendia a escuderia AlphaTauri e conseguiu a vitória saindo da 10ª colocação. Agora, ele consegue a primeira pole position.

O brasileiro Gabriel Bortoleto quase conseguiu passar ao Q3, mas acabou superado em um milésimo pelo heptacampeão Lewis Hamilton. Embora tenha ficado com a 11ª primeira colocação no classificatório, o piloto da Audi subiu uma posição com a punição de Kimi Antonelli, que trocou de motor e precisará largar dos boxes neste domingo.

Durante o Q1, a escuderia Alpine surpreendeu as favoritas e conseguiu ótimos desempenhos com Pierre Gasly, que conseguiu a primeira colocação, e Franco Colapinto, que fechou com o 4º melhor tempo. Max Verstappen, Kimi Antonelli e George Russell também tiveram bons rendimentos e rapidamente garantiram a vaga para o Q2.

Já Gabriel Bortoleto fez um bom tempo na primeira volta rápida e conseguiu a classificação com a 12ª colocação. Por outro lado, os pilotos da McLaren encontraram dificuldades com os freios e acabaram ultrapassando os limites da pista, primeiro com Lando Norris e depois Oscar Piastri. Mesmo assim, o atual campeão fechou com a 3ª posição, enquanto o companheiro ficou em 11º.

Quem decepcionou na primeira parte do treino foi Yuki Tsunoda, que está substituindo Liam Lawson na Racing Bulls, terminou com apenas a 17ª colocação e foi eliminado precocemente.

Os eliminados do Q1 foram: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sérgio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

Alpine supreende mas fica no quase

No Q2, novamente o francês Pierre Gasly surpreendeu os outros pilotos e conseguiu um ótimo tempo, passando ao Q3 com a 4ª colocação. O mesmo ocorreu com o parceiro Franco Colapinto, que fechou com a 8ª posição.

Os pilotos da Mercedes enfrentaram algumas dificuldades e não obtiveram o mesmo desempenho de outros classificatórios. Kimi Antonelli chegou a reclamar do balanço do assento pelo rádio e voltou a criticar as escolhas da equipe. Mesmo assim, o italiano melhorou na reta final e conseguiu a primeira colocação, seguido de Oscar Piastri e Lando Norris.

O neozelandês Liam Lawson viveu um péssimo dia no Q2 e acabou eliminado precocemente, enquanto o parceiro Max Verstappen conseguiu passar com a 6ª posição. Ele reclamou do tratamento dado pela equipe durante o classificatório.

Embora tenha conseguido um bom desempenho, Gabriel Bortoleto ficou com a 11ª posição e acabou perdendo a vaga para o Q3 para Lewis Hamilton, que ficou apenas um milésimo mais rápido que o brasileiro. O outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, também sofreu e ficou com a 9ª colocação.

Os eliminados do Q2 foram: Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) e Esteban Ocon (Haas).

Q3

No Q3, quem começou melhor foi George Russell, que liderou grande parte da etapa e tinha a pole position até os últimos instantes. No entanto, brilhou a estrela do francês Pierre Gasly, que repetiu o desempenho do Q1 e conseguiu roubar a primeira colocação do inglês da Mercedes.

Oscar Piastri ficou com a terceira colocação e foi seguido pelas Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente. Punido na prova deste domingo, Kimi Antonelli ficou com o 9º tempo, mas vai precisar largar dos boxes. Embora esteja na primeira colocação da temporada, o jovem vai ter um grande desafio para conseguir a vitória em casa.

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA NA FÓRMULA 1

01. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s786

02. George Russell (ING/Mercedes), 1min21s846

03. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s966

04. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s004

05. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min22s011

06. Max Verstappen (HOL/Red Bull),1min22s070

07. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s220

08. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s256

09. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min22s286

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min22s517

11. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min22s756

12. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min22s779

13. Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min22s821

14. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min23s453

15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min23s454

16. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), 1min23s755

17. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s356

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min24s364

19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min24s595

20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s150

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin),1min25s222

22. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s093 - larga dos boxes

 

ESPORTES

Brasil vence a Tanzânia de goleada na estreia da Copa do Mundo sub-20 feminina

Evelin, atacante do Santos, foi quem brilhou na partida com dois gols no segundo tempo

05/09/2026 21h00

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Brasileiras voltam a campo na terça-feira (8), às 10h (horário de Brasília), contra o Canadá

Brasileiras voltam a campo na terça-feira (8), às 10h (horário de Brasília), contra o Canadá Reprodução/CBF/Luciana Vermell

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Neste sábado (5), as brasileiras venceram a Tanzânia por 4 a 1, em Bielsko-Biala, na Polônia durante estreia da seleção verde e amarela feminina na Copa do Mundo sub-20, pelo Grupo B da competição.

A caminhada na competição começou da melhor forma possível. Dominante em campo, o Brasil abriu o marcador aos 13 minutos. A meia Vitorinha, do São Paulo, cobrou falta pela esquerda, a defesa da Tanzânia tentou afastar e a sobra ficou com a zagueira Thaynara, do Botafogo, que finalizou da meia-lua, acertando o canto da goleira Nusra Jafari.

Aos 37, a zagueira Sofia, do Flamengo, derrubou Winfrida Gerald dentro da área, após um passe errado da goleira Thais Lima, do Benfica (Portugal). A própria meia cobrou e deixou tudo igual antes do intervalo.

A seleção brasileira não se abalou e voltou a ficar na dianteira aos três minutos da etapa final. A meia Nogueira, da Ferroviária, lançou Evelin na ponta esquerda. A atacante do Santos ganhou da zagueira Asha Omary na velocidade, invadiu a área e chutou forte e rasteiro, sem chance de defesa.

Aos 22, a parceria Nogueira-Evelin voltou a funcionar. A meia tocou por cima da marcação para a chegada da atacante, às costas de Omary, outra vez pelo lado esquerdo. A brasileira, em nova finalização cruzada, anotou o segundo gol dela.

O triunfo verde e amarelo foi sacramentado aos 35 minutos. Após falta de Omary em cima da atacante Gisele, do Grêmio, quase na entrada da área pela esquerda, Vitorinha cobrou o tiro livre com perfeição, buscando o ângulo direito de Jafari, que ainda tocou na bola, mas sem conseguir evitar o quarto da seleção da técnica Camilla Orlando.

As brasileiras voltam a campo na terça-feira (8), às 10h (horário de Brasília), contra o Canadá. Três dias depois, a adversária será a Inglaterra, no mesmo horário. Os dois jogos também serão em Bielsko-Biala.

O Brasil mira o primeiro título na história da Copa do Mundo sub-20 feminina. Em duas ocasiões, o país ficou na terceira posição, nas edições de 2006 e 2022. Nessa última, a equipe contava com jogadoras que já integram convocações da seleção principal, como a goleira Gabi Barbieri, a lateral Bruninha, as zagueiras Lauren e Tarciane, a volante Yaya e as atacantes Priscila, Luany, Dudinha, Gio Garbelini e Aline Gomes.

 

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