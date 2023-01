Dourados mantém técnico de 2022 para Estadual deste ano

O técnico Chiquinho Lima permanece no comando do Dourados nesta temporada - Gabriel Orriz

Com o início do trabalho de preparação para o Estadual, nesta terça-feira (3), o Dourados Atlético Clube anunciou a permanência do técnico Chiquinho Lima, que esteve à frente da equipe no ano passado.

Segundo o presidente do Dourados, Marco Antônio Araújo, apenas três jogadores que disputaram o Estadual em 2022 permaneceram no time para o campeonato deste ano.

Nascido em Dourados, o meio-campista Flaviano Dias Soriano, de 26 anos, está de volta à equipe, após uma passagem curta pelo Costa Rica Esporte Clube.

Gabriel Marinheiro, que também é meio-campista, de 22 anos, jogou 12 partidas na temporada passada pelo Dourados, marcou dois gols, e foi contratado novamente pela equipe, depois de também ter feito parte dos elencos do Vocem (SP) e do Mamoré (MG).

Outro que permanece na equipe é o atacante Robert Brito, o Robinho, de 34 anos, que jogou pouco pelo Dourados em 2022, em razão de uma lesão que o tirou por um longo período dos gramados, mas que está de volta à equipe para uma nova oportunidade.

De acordo com Marco Araújo, o clube preferiu manter Chiquinho Lima no comando em função de seu bom retrospecto como técnico em Mato Grosso do Sul.

“A gente prefere não levar em conta o desempenho do ano passado, fizemos uma pré-temporada abaixo do necessário e, diante disso, preferimos que ele montasse com a gente o elenco de 2023”, disse Araújo.

Com relação às expectativas de desempenho da equipe neste Campeonato Sul-Mato-Grossense, o presidente do clube quer que o Dourados tenha um aproveitamento digno, respeitando a força de seus adversários.

“Sabemos que algumas equipes investiram muito neste ano, como o Operário e o Costa Rica, além de outros times de tradição em MS. O Dourados vem correndo por fora, a gente espera lutar à frente do campeonato e estar bem na reta final do Estadual”, afirmou.

Nas redes sociais do clube, o treinador Chiquinho Lima se pronunciou com relação à renovação do seu trabalho à frente do time de Dourados.

“É um momento de reconstrução, e, como em todo momento de reconstrução, o apoio da torcida e da comunidade é fundamental. Nós sabemos o que temos de fazer para termos uma atuação de excelência no Estadual. Estamos muito motivados para podermos entregar o nosso melhor”, disse o técnico.

Nesta primeira semana de treinamentos, o clube informou que está privilegiando atividades voltadas para a parte física dos atletas.

O Dourados Atlético Clube vai estrear no Campeonato Sul-Mato-Grossense no dia 22 com o mando de campo, contra o Aquidauanense.

Clube recém-formado, criado no ano de 2020, o Dourados disputará o seu segundo Estadual da Série A.

Mesmo sendo o caçula do futebol de Mato Grosso do Sul, o Dourados já tem duas grandes conquistas: o título da segunda divisão, em 2020, e o segundo lugar no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2021.

HISTÓRICO

Em sua estreia na primeira divisão do Campeonato Estadual, no ano de 2021, o Dourados foi o vice-campeão.

O clube se classificou para o hexagonal final com o primeiro lugar no grupo A, com 6 vitórias em 8 jogos.

Na fase final, onde enfrentou cinco equipes em partidas de ida e volta, o Dourados terminou com seis vitórias, dois empates e duas derrotas, somando 20 pontos, 5 pontos a menos que o campeão Costa Rica.

O Dourados, porém, não conseguiu se classificar para nenhuma competição de nível nacional.

Em 2022, o Dourados também chegou ao hexagonal final, mas terminou em quarto.



Saiba: O único representante da cidade de Dourados, que pretende levar seus jogos para o Estádio Douradão, está no Grupo B na primeira fase do Estadual 2023 e enfrentará quatro equipes: Ivinhema Futebol Clube, Operário de Caarapó, Novo Futebol Clube e Aquidauanense.

