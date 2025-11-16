Dupla com sul-mato-grossense derrota campeões olímpicos e avança no Mundial

A vitória de 2 a 1 sobre os suecos garantiu o segundo lugar do grupo para Saymon e George - Reprodução / Redes Sociais

Das sete duplas brasileiras que disputam o Campeonato Mundial de vôlei de praia, em Adelaide, na Austrália, seis passaram da fase de grupos e confirmaram vaga nas eliminatórias, que serão disputadas a partir de quarta-feira. Vitória e Hegê ainda têm chance de avançar e deixar o Brasil com 100% de seus atletas na próxima etapa.

No masculino, as três duplas estão classificadas. Neste domingo, George e Saymon derrotaram os atuais campeões olímpicos, David Ahman e Jonatan Hellvig, e asseguraram o segundo lugar no Grupo C, atrás dos conterrâneos André e Renato. Os brasileiros venceram por 2 a 1, com parciais de 24/22, 12/21, 15/12, e mandaram os suecos para a repescagem.

A liderança da chave ficou com André e Renato, que depois de perderem o duelo brasileiro na estreia se recuperaram e conquistaram duas vitórias seguidas. Neste domingo, André e Renato passaram pelos anfitriões Paul Burnett e Thomas Hodges de virada (18/21, 21/19, 15/10), no tie-break, assegurando a liderança da chave.

Evandro e Arthur Lanci também têm vaga assegurada no mata-mata e disputam às 20h30 (horário de Brasília) deste domingo - manhã de segunda-feira na Austrália -, a primeira posição do Grupo D com os alemães Paul Henning e Lui Wüst.

No feminino, pelo Grupo A, a ivinhemense Victória Lopes e sua dupla Thâmela já estão classificadas e, agora, disputam a primeira posição do Grupo A com as ucranianas Tetiana Lazarenko e Daria Romaniuk, enquanto Carol e Rebecca enfrentam Valentyna Davidova e Anhelina Khmil, também da Ucrânia, pela liderança do Grupo B.

As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia contaram com a desistência das checas Marie-Sara Stochlova e Marketa Svozilova para consolidar a primeira posição do Grupo F. Já a dupla formada por Vitória e Hegê perdeu para as americanas Taryn Brasher e Kristen Nuss por 2 a 0, parciais de 21/11 e 21/19, e precisarão vencer as checas Kylie Neuschaeferova e Martina Maixnerova, neste domingo, para avançar no Grupo C.

No Campeonato Mundial, 28 das 48 duplas se classificam diretamente para a segunda fase e aguardam outras quatro parcerias vindas da repescagem. A partir daí, o torneio continua em sistema de eliminatória simples até a final. Maior vencedor da competição, o Brasil conquistou uma prata na última edição, no México, em 2023, com Duda e Ana Patrícia.