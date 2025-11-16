Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dupla com sul-mato-grossense derrota campeões olímpicos e avança no Mundial

A ivinhemense Vic Lopes e sua companheira já estão classificadas e, agora, disputam a primeira posição do Grupo A com as ucranianas

João Pedro Flores, com Estadão

16/11/2025 - 15h00
Das sete duplas brasileiras que disputam o Campeonato Mundial de vôlei de praia, em Adelaide, na Austrália, seis passaram da fase de grupos e confirmaram vaga nas eliminatórias, que serão disputadas a partir de quarta-feira. Vitória e Hegê ainda têm chance de avançar e deixar o Brasil com 100% de seus atletas na próxima etapa.

No masculino, as três duplas estão classificadas. Neste domingo, George e Saymon derrotaram os atuais campeões olímpicos, David Ahman e Jonatan Hellvig, e asseguraram o segundo lugar no Grupo C, atrás dos conterrâneos André e Renato. Os brasileiros venceram por 2 a 1, com parciais de 24/22, 12/21, 15/12, e mandaram os suecos para a repescagem.

A liderança da chave ficou com André e Renato, que depois de perderem o duelo brasileiro na estreia se recuperaram e conquistaram duas vitórias seguidas. Neste domingo, André e Renato passaram pelos anfitriões Paul Burnett e Thomas Hodges de virada (18/21, 21/19, 15/10), no tie-break, assegurando a liderança da chave. 

Evandro e Arthur Lanci também têm vaga assegurada no mata-mata e disputam às 20h30 (horário de Brasília) deste domingo - manhã de segunda-feira na Austrália -, a primeira posição do Grupo D com os alemães Paul Henning e Lui Wüst.

No feminino, pelo Grupo A, a ivinhemense Victória Lopes e sua dupla Thâmela já estão classificadas e, agora, disputam a primeira posição do Grupo A com as ucranianas Tetiana Lazarenko e Daria Romaniuk, enquanto Carol e Rebecca enfrentam Valentyna Davidova e Anhelina Khmil, também da Ucrânia, pela liderança do Grupo B.

As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia contaram com a desistência das checas Marie-Sara Stochlova e Marketa Svozilova para consolidar a primeira posição do Grupo F. Já a dupla formada por Vitória e Hegê perdeu para as americanas Taryn Brasher e Kristen Nuss por 2 a 0, parciais de 21/11 e 21/19, e precisarão vencer as checas Kylie Neuschaeferova e Martina Maixnerova, neste domingo, para avançar no Grupo C.

No Campeonato Mundial, 28 das 48 duplas se classificam diretamente para a segunda fase e aguardam outras quatro parcerias vindas da repescagem. A partir daí, o torneio continua em sistema de eliminatória simples até a final. Maior vencedor da competição, o Brasil conquistou uma prata na última edição, no México, em 2023, com Duda e Ana Patrícia.

Classificação adiada

Bélgica para na defesa do Cazaquistão, fica no empate e adia a classificação para a Copa

Equipe do técnico Rudi Garcia agora soma 15 pontos, dois a mais que a Macedônia do Norte

15/11/2025 22h00

Foto: Getty Images

A Bélgica só precisava de um triunfo sobre o limitado Cazaquistão - que havia sido derrotado por 6 a 0 no confronto de ida -, neste sábado, na Astana Arena, mas parou na defesa dos anfitriões, só empatou por 1 a 1 e adiou a vaga para a última rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa da Copa do Mundo de 2026.

A equipe do técnico Rudi Garcia agora soma 15 pontos, dois a mais que a Macedônia do Norte, a vice-líder, e País de Gales, em terceiro, que fez 1 a 0 sobre o frágil Liechtenstein. Assim, a seleção belga precisará vencer o lanterna Liechtenstein, que ainda não somou pontos, na terça-feira, para se classificar ao Mundial sem depender de outros resultados.

A partida foi mais sofrida do que a Bélgica esperava. Embora tivesse o controle do jogo, os visitantes tinham dificuldades de passar pela defesa do Cazaquistão e viam os donos da casa ameaçarem a meta de Sels nos contragolpes. Logo aos 10 minutos, o zagueiro Thaete falhou na saída de bola e deixou a redonda de graça para Satpaev avançar em velocidade e finalizar no canto direito de Sels para abrir o placar.

Em desvantagem, os belgas pressionaram em busca do empate. O goleiro Anarbekov, que costuma ser reserva na seleção de seu país, tornou-se a figura central da partida ao impedir que os chutes de Vanaken, Trossard e Castagne chegassem à rede.

Disposta a virar a partida, a Bélgica partiu para cima no início do segundo tempo e foi recompensada logo aos 3 minutos. Vanaken aproveitou o cruzamento de Castagne da direita e cabeceou para igualar o placar em 1 a 1.

Desgastado, o Cazaquistão se fechou no campo de defesa com o objetivo de segurar o empate. A expulsão de Chesnokov aos 34 minutos por falta em Doku tornou a pressão belga quase insuportável. Os belgas tentaram o segundo gol de todas as formas, dos chuveirinhos aos tiros de longa distância, mas a atuação de gala de Anarbekov impediu a virada.

Esportes

Brasil vence com facilidade, derruba invencibilidade de Senegal e acha formação ideal

Gols foram marcados por Estêvão e Casemiro ainda na primeira etapa

15/11/2025 14h00

Gols foram marcados por Estêvão e Casemiro ainda na primeira etapa

Gols foram marcados por Estêvão e Casemiro ainda na primeira etapa Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A seleção brasileira fez uma de suas melhores apresentações sob o comando de Carlo Ancelotti e não encontrou dificuldades para superar Senegal neste sábado. Em Londres, o Brasil venceu por 2 a 0 e derrubou a invencibilidade de 26 partidas oficiais dos senegaleses e mais de dois anos, até então a maior entre seleções.

Na ausência de Neymar, que é incapaz de jogar em um nível competitivo, Estêvão assumiu a responsabilidade de ser o jogador com maior repertório técnico da equipe. Ágil e habilidoso, o ex-jogador do Palmeiras irritou os zagueiros africanos e abriu o caminho para a vitória com um bonito gol.

Casemiro, um dos poucos remanescentes da última Copa e maior liderança do grupo ao lado de Marquinhos, definiu o resultado. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, etapa em que esteve irretocável a seleção brasileiro.

A apresentação indica que Ancelotti encontrou uma formação titular. Ou ao menos está perto disso. É bastante provável que os 11 que começaram a partida na capital inglesa estarão na Copa do Mundo. E que parte deles será titular no Mundial sediado no Canadá, Estados Unidos e México. Haverá uma ou outra mudança. Talvez nas laterais. Talvez a entrada de Raphinha, astro do Barcelona imprescindível para a seleção.

Contra um rival importante, o Brasil não cometeu falhas graves como cometera diante do Japão, se impôs, sobretudo na etapa inicial, e construiu o placar graças ao talento de seus meio-campistas e, principalmente, do quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Estevão, Matheus Cunha e Vini Jr.

Foram poucos os espaços para os senegaleses, que se enervaram ao não conseguirem jogar e também por não terem sido capazes de parar Estêvão. O ponta canhoto abriu o placar com bonita finalização aos 27 minutos. Casemiro fez o segundo aos 36, em um lance de camisa 9, dentro da área.

Com o veterano e Bruno Guimarães, o meio de campo funcionou e o jogo fluiu no estádio do Arsenal, o Emirates, completamente lotado. Mais de 58 mil assistiram à vitória da equipe pentacampeã, com apoio maciço de brasileiros nas arquibancadas.

A comissão técnica brasileira escolheu encarar seleções africanas para encerrar o ano. Depois de Senegal, o Brasil enfrenta a Tunísia, terça-feira, dia 18, desta vez em Lille, na França. Na próxima Data Fifa, em março, os adversários serão França e Croácia.
 

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 0 SENEGAL

BRASIL: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão (Luiz Henrique), Matheus Cunha (João Pedro), Vini Jr (Fabrício Bruno) e Rodrygo (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti.

SENEGAL: Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Jakobs; Pape Sarr, Pape Gueye (Ciss), Gana Gueye e Ndiaye (Sabaly); Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye) e Sadio Mané (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.

GOLS: Estêvão, aos 27, e Casemiro, aos 36 do 1º tempo.

ÁRBITRO: Jarred Gillett (Inglaterra).

CARTÕES AMARELOS: Antoine Mendy, Koulibaly, Pape Gueye, Casemiro, Gana Gueye.

PÚBLICO: 58.657 torcedores.

RENDA: não disponível.

LOCAL: Emirates Stadium, em Londres.

