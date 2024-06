Embaixador da Ferrari diz ser 'inevitável' briga pelo título após vitória de Leclerc em Mônaco

Esportes

Outro árbitro sul-mato-grossense, Augusto Domingos Borges Ortega, apita a partida entre Hercílio Luz (SC) contra Pelotas (RS) pelo Brasileirão da Série D

Paulo Henrique Vollkopf comanda o jogo da Série C em São Luís, no Maranhão Foto: Marcelo Berton

O árbitro sul-mato-grossense Paulo Henrique Vollkopf estará presente neste final de semana em dois jogos do Campeonato Brasileiro. Além de Vollkopf, os assistentes de Mato Grosso do Sul, Marcelo Grando e Diego dos Santos Ruberdo, farão parte da equipe que representará o estado na competição nacional.

O primeiro compromisso de Paulo Henrique Vollkopf é neste sábado, às 16h, quando ele apita o jogo entre Sampaio Corrêa (MA) e Remo (PA), no estádio Castelão, em São Luís (MA). A partida tem extrema importância na tabela do Campeonato Brasileiro da Série C, já que ambas as equipes lutam para escapar da zona do rebaixamento.

O time maranhense tem apenas dois pontos em cinco jogos e está na 17ª posição, na linha de rebaixamento. Já o Leão, com quatro pontos em seis jogos, é o 14º colocado.

A arbitragem desse jogo será toda sul-mato-grossense. Além de Vollkopf, ele contará com o auxílio dos assistentes Marcelo Grando e Diego dos Santos Ruberdo.

A partida entre Sampaio Corrêa contra o Remo, válido pela 7º rodada do Brasileirão da Série C, será transmitido no streaming do DANZ e também pelo canal fechado do Nosso Futebol

Mais arbitragem de sul-mato-grossense

Ainda neste sábado (1º), às 16h30 (horário de Mato Grosso do Sul), o duelo entre Hercílio Luz (SC) e Pelotas (RS) terá a arbitragem do sul-mato-grossense Augusto Domingos Borges Ortega, auxiliado pelos catarinenses José Roberto Larroyd e Laurindo Schaefer Bianchezzi.

A partida válida pelo grupo A8, tem o destaque especial do retorno do Pelotas (RS) na competição. A equipe gaúcha retorna às competições nacionais., após passar semanas com problemas de treinamento, após enfrentar problemas sobre as enchentes que matou mais de 170 pessoas.