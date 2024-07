Federação oferece curso de capacitação para gandulas e maqueiros

Com o objetivo de qualificar profissionais para atuarem em campeonatos locais, como os torneios de base sub-15, sub-17, estadual feminino e o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizará um curso de capacitação destinado a gandulas e maqueiros.

As inscrições estão abertas até o dia 5 de agosto e podem ser feitas por meio deste link. (vagas limitadas)

O curso será realizado no dia 10 de agosto, das 9h às 11h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Todos os custos relacionados à formação e à atuação dos gandulas e maqueiros durante os campeonatos serão integralmente cobertos pela FFMS, reforçando seu compromisso com a qualidade e a profissionalização do futebol sul-mato-grossense.

As aulas serão ministradas pela gandula Luciene Salina Maciel, com a participação de delegados de jogos e árbitros. Conforme a programação, os participantes terão aulas teóricas e práticas, que incluirão explicações no campo de futebol e vivências em uma partida real.

“A qualificação desses profissionais é essencial para garantir que os jogos ocorram de maneira organizada e segura. Estamos investindo na formação para que possam desempenhar suas funções com excelência e contribuir efetivamente para o desenvolvimento do nosso futebol”, afirma Luciene, ressaltando a importância de capacitar a mão de obra envolvida nos jogos.



Estadual da Série B, começa em agosto

Com a escassez de profissionais atuando nos campeonatos de base, como o Sul-Mato-Grossense Sub-20, que está chegando às suas fases finais e cujos campeões e vice-campeões garantem vagas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Federação reconhece a importância de realizar o curso para capacitar mais profissionais. O objetivo é evitar dificuldades nos jogos devido à falta desses profissionais."

Principalmente neste momento, com o Campeonato Sul-Mato-Grossense começando em agosto.

Times como União ABC, Esporte Clube Comercial, Moreninhas, Campo Grande, além de equipes do interior como Águia Negra, estão se preparando para a Série B deste ano. Tudo indica que o campeonato estadual pode ser um dos melhores dos últimos anos. Por isso, a Federação vê a importância de capacitar mais profissionais para tornar o futebol sul-mato-grossense ainda mais profissional e garantir que os jogos transcorram sem problemas extra-campo.

